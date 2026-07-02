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Καταθέσεις: Αυξάνονται καθώς τα αμοιβαία κεφάλαια υποχωρούν

Τραπεζικά στελέχη δεν αποκλείεται η καταγραφή νέου υψηλού στις καταθέσεις μέχρι και το 2028

Τράπεζες 02.07.2026, 07:00
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Καταθέσεις: Αυξάνονται καθώς τα αμοιβαία κεφάλαια υποχωρούν
Αγης Μάρκου

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Ανοδικά, σε επίπεδο 5μήνου, για πρώτη φορά από το 2023 κινήθηκαν εφέτος τα υπόλοιπα των καταθέσεων που τηρούν στις τράπεζες τα νοικοκυριά.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα προ ολίγων ημερών η Τράπεζα της Ελλάδος, την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2026, καταγράφηκε αύξησή τους κατά 24,3 εκατ. ευρώ. Αναμφίβολα πρόκειται για μία οριακή μεταβολή. Η σύγκριση ωστόσο με τις αμέσως δύο προηγούμενες χρονιές δείχνει ξεκάθαρα ότι οι τάσεις έχουν μεταβληθεί.

Συγκεκριμένα, το αντίστοιχο διάστημα του 2024 είχαν καταγραφεί καθαρές εκροές ύψους 1,75 δισ. ευρώ, ενώ το 2025 η πτώση τους είχε προσεγγίσει τα 1,3 δισ. ευρώ.

Tο 2025 έκλεισε για τα υπόλοιπα των φυσικών προσώπων με άνοδο 4,3 δισ.

Οι καταθέσεις και οι πωλήσεις αμοιβαίων

Η σημαντική βελτίωση το 2026, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην εξέλιξη των πωλήσεων αμοιβαίων κεφαλαίων.

Συγκεκριμένα:

– ‎Στο πεντάμηνο του 2024 οι καθαρές εισροές σε επενδυτικά προϊόντα της κατηγορίας είχαν διαμορφωθεί σε 2,65 δισ. ευρώ.

– ‎Αντίστοιχα το 2025 ήταν ακόμη μεγαλύτερες, φτάνοντας στη ζώνη των 2,8 δισ. ευρώ.

– ‎Εφέτος έχουν υποχωρήσει κάτω από τα 1,6 δισ ευρώ. Δηλαδή έχουν μετατραπεί 1,2 δισ. ευρώ λιγότερες καταθέσεις σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων.

Αυτό οφείλεται κατά τους ίδιους κύκλους κυρίως στη μη επανατοποθέτηση σε αμοιβαία κεφάλαια χρημάτων προερχόμενων από προϊόντα προκαθορισμένης διάρκειας που έληξαν στο πρώτο μισό του 2026.

Προς αυτήν την κατεύθυνση συνέβαλε η μείωση της όρεξης για ανάληψη ρίσκου μετά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, αλλά και ο περιορισμός της εκδοτικής δραστηριότητας σε ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια, λόγω της χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ.

Τα ρεκόρ

Υπενθυμίζεται ότι το 2025 έκλεισε για τα υπόλοιπα των φυσικών προσώπων με άνοδο 4,3 δισ. ευρώ, παρά τη σημαντική υποχώρηση των καταθέσεων πελατείας μέχρι και το τέλος Μαΐου.

Αν λοιπόν δεν υπάρξει κάποια σημαντική αλλαγή στη συμπεριφορά των καταθετών, το 2026 η άνοδος θα είναι μεγαλύτερη. Με βάση τα στοιχεία της ΤτΕ, στο τέλος του πενταμήνου 2026 τα υπόλοιπα των νοικοκυριών διαμορφώνονταν σε 152,57 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο που καταγράφεται από τον Αύγουστο του 2011. Ακόμη δηλαδή οι καταθέσεις των φυσικών προσώπων δεν έχουν φτάσει στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν τη χρεοκοπία του 2010.

Το ιστορικό υψηλό όλων των εποχών, στην περιοχή του 196 δισ. ευρώ, είχε σημειωθεί το Δεκέμβριο του 2009. Σε εκείνη τη φάση το σύνολο των καταθέσεων, επιχειρήσεων και νοικοκυριών, είχε φτάσει τα 237 δισ. ευρώ.

Σήμερα, διαμορφώνεται σε 215 δισ. ευρώ. Απέχει δηλαδή περίπου 20 δισ. ευρώ από το ρεκόρ όλων των εποχών.

Η προοπτική

Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, εάν η οικονομία συνεχίσει να αναπτύσσεται με τους ίδιους ρυθμούς τα επόμενα χρόνια, δεν αποκλείεται η καταγραφή νέου υψηλού μέχρι και το 2028.

Φυσικά, πολλά θα εξαρτηθούν και από τη συντεταγμένη προσπάθεια των τραπεζών για ανάπτυξη των εργασιών τους στο asset management.

Εφόσον αυξηθούν οι πωλήσεις επενδυτικών προϊόντων, στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, θα ασκηθεί πίεση στα καταθετικά υπόλοιπα.

Αυτό ωστόσο δεν ανησυχεί με τα σημερινά δεδομένα τις τραπεζικές διοικήσεις, καθώς οι δείκτες ρευστότητας είναι πολύ υψηλοί.

Έτσι, έχουν το περιθώριο να κερδίσουν ταυτόχρονα από τις χορηγήσεις νέων δανείων και από τις προμήθειες στο asset management.

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