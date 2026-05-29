ΤτΕ: Στα 560 εκατ. ευρώ οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 119 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα 21.947 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2026.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν στα 560 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2026 έναντι 558 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 10 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 382 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού μειώθηκαν κατά 8 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 178 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 2,6% το α΄ τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την ΤτΕ.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους μειώθηκε στα 10.571 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2026, έναντι 10.629 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται σε μείωση των αποτιμήσεων των ομολόγων του εσωτερικού και του εξωτερικού, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από καθαρές αγορές στο σύνολο των ομολόγων.

ΤτΕ: Μείωση στην αξία τοποθετήσεων

Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού παρέμεινε αμετάβλητο έναντι του προηγουμένου τριμήνου και διαμορφώθηκε στο 48,2% το α΄ τρίμηνο του 2026.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων μειώθηκε στα 7.315 εκατ. ευρώ, έναντι 7.373 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 33,3% το α΄ τρίμηνο του 2026 έναντι του προηγουμένου τριμήνου.

Η μείωση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται σε μείωση των τιμών μεριδίων του εσωτερικού και του εξωτερικού, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από καθαρές αγορές στο σύνολο των μεριδίων.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας μειώθηκε στα 996 εκατ. ευρώ, έναντι 1.034 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε μείωση των αποτιμήσεων μετοχών του εξωτερικού.

Το ποσοστό των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές επί του συνόλου του ενεργητικού παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο έναντι του προηγουμένου τριμήνου και διαμορφώθηκε στο 4,5% το α΄ τρίμηνο του 2026.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 3.894 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2026.

Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις μειώθηκαν κατά 64 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 15.992 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις ζωής μειώθηκαν κατά 90 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 12.439 εκατ. ευρώ, ενώ οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών αυξήθηκαν κατά 26 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.553 εκατ. ευρώ. Από το σύνολο των τεχνικών προβλέψεων, το 77,8% αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής.