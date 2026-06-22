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Berenberg: «Κρυμμένο διαμάντι» η Metlen, τιμή – στόχος τα 55 ευρώ

Η Berenberg διατηρεί τη σύσταση «Buy» για τη Metlen - Τιμή-στόχος τα 55 ευρώ και προσδοκίες για περαιτέρω αναβάθμιση της μετοχής

Business 22.06.2026, 07:00
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Berenberg: «Κρυμμένο διαμάντι» η Metlen, τιμή – στόχος τα 55 ευρώ
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Τη θετική της στάση απέναντι στη Metlen επαναλαμβάνει η Berenberg, διατηρώντας τη σύσταση «Buy» και θέτοντας τιμή-στόχο τα 55 ευρώ ανά μετοχή, εκτιμώντας ότι η αγορά δεν έχει ακόμη αποτιμήσει πλήρως τις αναπτυξιακές προοπτικές της εταιρείας.

Η Berenberg επαναλαμβάνει επίσης την εκτίμησή της ότι η εταιρεία βρίσκεται σε τροχιά διπλασιασμού των λειτουργικών της κερδών (EBITDA) στα περίπου 2 δισ. ευρώ μεσοπρόθεσμα,

Στην τελευταία της ανάλυση, η γερμανική επενδυτική τράπεζα χαρακτηρίζει τη Metlen ως ένα «hidden gem» (κρυμμένο διαμάντι), επισημαίνοντας ότι προσφέρει μοναδική έκθεση τόσο στις ενεργειακές αγορές όσο και στην αλυσίδα αξίας του αλουμινίου και των κρίσιμων μετάλλων.

Η Berenberg επαναλαμβάνει επίσης την εκτίμησή της ότι η εταιρεία βρίσκεται σε τροχιά διπλασιασμού των λειτουργικών της κερδών (EBITDA) στα περίπου 2 δισ. ευρώ μεσοπρόθεσμα, στοιχείο που θεωρεί βασικό μοχλό δημιουργίας αξίας για τους μετόχους.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η μετοχή διαπραγματεύεται σήμερα σε περίπου 7,9 φορές τον δείκτη EV/EBITDA για το 2026, αποτίμηση που χαρακτηρίζει ελκυστική σε σχέση με τις προοπτικές ανάπτυξης του ομίλου. Σύμφωνα με την έκθεση, η συνεπής υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και η πρόοδος στα έργα των τομέων ενέργειας, μετάλλων και άμυνας μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω αναβάθμιση (re-rating) της μετοχής από την αγορά.

Εστίαση στα αποτελέσματα εξαμήνου της Metlen

Η Berenberg επισημαίνει ότι το επόμενο σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία είναι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου του 2026, στις 6 Αυγούστου.

Υπενθυμίζει ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2026 η Metlen κατέγραψε κύκλο εργασιών 2,05 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 37% σε ετήσια βάση, κυρίως χάρη στις ισχυρές επιδόσεις των δραστηριοτήτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Αποθήκευσης και Ενεργειακής Μετάβασης, όπου τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 168%, καθώς και των Υποδομών, με άνοδο 92%.

Για το πρώτο εξάμηνο, η Berenberg προβλέπει έσοδα 3,7 δισ. ευρώ, EBITDA 536 εκατ. ευρώ και κέρδη ανά μετοχή (EPS) 1,96 ευρώ.

Ισχυρό pipeline και asset rotation στην Ενέργεια

Στον τομέα της Ενέργειας, η έκθεση στέκεται ιδιαίτερα στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου αποθήκευσης ενέργειας στα 2 GW, μέσω συμφωνιών με τη ΔΕΗ και την Tsakos Energy.

Παράλληλα, θεωρεί την πώληση του χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών ισχύος 283 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο στη Schroders Greencoat ως επιβεβαίωση της στρατηγικής asset rotation που εφαρμόζει η εταιρεία.

Η Berenberg εκτιμά ότι όσο η αγορά κατανοεί καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί χρηματοοικονομικά αυτή η στρατηγική, ιδίως ως προς την αναγνώριση κερδών και τις μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης, τόσο θα μειώνεται η αντίληψη κινδύνου γύρω από τη μετοχή.

Στήριξη από τις τιμές αλουμινίου και τα κρίσιμα μέταλλα

Στον κλάδο των Μετάλλων, η Berenberg σημειώνει ότι η Metlen συνεχίζει να επωφελείται από τις ανθεκτικές τιμές του αλουμινίου, οι οποίες έχουν ενισχυθεί περίπου 13% από τις αρχές του έτους, εν μέσω διαταραχών στην προσφορά λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Η τράπεζα αναφέρει ότι παρακολουθεί στενά την πρόοδο της μονάδας παραγωγής γαλλίου, η οποία στοχεύει να ξεκινήσει παραγωγή το 2027, καθώς και την πορεία των συμφωνιών διάθεσης προϊόντων (offtake agreements) με εταίρους από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία.

Παράλληλα, αναμένει ενημέρωση για την εξέλιξη της πιλοτικής μονάδας Circular Metals, η οποία στα μέσα Μαΐου είχε ολοκληρωθεί κατά περίπου 65%, με στόχο την έναρξη παραγωγής το πρώτο τρίμηνο του 2027, καθώς και για την επέκταση της μονάδας αλουμίνας από 865 χιλ. τόνους σε 1,25 εκατ. τόνους ετησίως, έργο που αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2027.

Επέκταση του οικοσυστήματος στον Βόλο

Στον αμυντικό τομέα, η Berenberg αναφέρεται στην πρόοδο της επέκτασης του βιομηχανικού οικοσυστήματος της Metlen στον Βόλο.

Ειδικότερα, επισημαίνει το σχέδιο ανάπτυξης από δύο σε έξι παραγωγικές μονάδες, οι οποίες αναμένεται να βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία έως το 2028, εξέλιξη που θεωρεί σημαντική για τη μελλοντική ανάπτυξη του συγκεκριμένου επιχειρηματικού τομέα.

Προσαρμογές στο μοντέλο αποτίμησης

Η Berenberg αναφέρει ακόμη ότι επικαιροποίησε το μοντέλο αποτίμησής της, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες παραδοχές για τις τιμές των εμπορευμάτων, αλλά και τη νέα οργανωτική δομή του ενεργειακού τομέα της Metlen από το 2025.

Συγκεκριμένα, η ανάλυσή της ενσωματώνει τον διαχωρισμό των ενεργειακών δραστηριοτήτων σε δύο βασικές πλατφόρμες, την Renewables, Storage & Energy Transition Platform και την Fully Integrated Energy Utility.

Παρά τις αλλαγές στο μοντέλο, η Berenberg διατηρεί τη σύσταση «Buy», ενώ η τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα 55 ευρώ ανά μετοχή. Όπως επισημαίνει, όσο η διοίκηση υλοποιεί με συνέπεια το επιχειρηματικό της σχέδιο, υπάρχουν περιθώρια η αγορά να αποδώσει υψηλότερη αποτίμηση στη μετοχή.

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