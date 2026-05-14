Metlen: «Πράσινο φως» στην επένδυση για παραγωγή γαλλίου

Το «πράσινο φως» σε νέα επένδυση της Metlen ύψους 340 εκατ. ευρώ για την παραγωγή γαλλίου έδωσε η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων έδωσε, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή αυτονομία στις κρίσιμες πρώτες ύλες.

Το έργο, που εγκρίθηκε σήμερα, θα καλύψει το 100% των αναγκών της ΕΕ σε αυτή την στρατηγική ύλη, με σημαντικές εφαρμογές σε τεχνολογίες αιχμής.

Η απόφαση ελήφθη σε συνεδρίαση που συγκάλεσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών της κυβέρνησης. Πρόκειται για επένδυση της Metlen που δίνει στην Ελλάδα τη δυνατότητα παραγωγής γαλλίου σε ποσότητες ικανές να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια περίοδο εντεινόμενων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Το γάλλιο, που εξάγεται από τη διαδικασία επεξεργασίας βωξίτη, χρησιμοποιείται σε ημιαγωγούς, αμυντικά συστήματα, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και φωτοβολταϊκά συστήματα. Η εγχώρια παραγωγή του μειώνει τη στρατηγική εξάρτηση της Ευρώπης από εξωτερικούς προμηθευτές και ενισχύει την ανθεκτικότητα της βιομηχανίας απέναντι σε διαταραχές.

Το έργο ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους της ΕΕ για τις κρίσιμες πρώτες ύλες και τη στρατηγική αυτονομία, ενώ σε εθνικό επίπεδο ενισχύει την ελληνική βιομηχανική βάση και δημιουργεί θέσεις εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Χρηματοδοτικά κίνητρα και πλαίσιο

Πρόκειται για την πρώτη επένδυση που εγκρίνεται με το καθεστώς CISAF 6.1, για το οποίο η Ελλάδα έλαβε έγκριση από την ΕΕ τον Φεβρουάριο του 2025. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέσω της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων, εξασφάλισε χρηματοδότηση από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, με επιχορηγήσεις και φοροαπαλλαγές ύψους 118 εκατ. ευρώ.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.

Στρατηγική και οικονομική διάσταση

Η επένδυση αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας σε γεωστρατηγικό επίπεδο, θωρακίζοντας την Ευρώπη σε τομείς όπως η ψηφιακή μετάβαση και η άμυνα. Ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια εφοδιασμού και τη γεωοικονομική θέση της ΕΕ, ενώ συμβάλλει στην εθνική βιομηχανική ανασυγχρονισμό.

Το έργο έρχεται να εμπλουτίσει το χαρτοφυλάκιο στρατηγικών επενδύσεων της χώρας, δείχνοντας τη δέσμευση της κυβέρνησης σε projects υψηλής τεχνολογίας και στρατηγικής αξίας. Η Metlen, ως κορυφαίος βιομηχανικός όμιλος, ενισχύει έτσι τη θέση της σε έναν κλάδο με τεράστιες προοπτικές.