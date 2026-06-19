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Γάλλιο: Γιατί ανεβαίνει η τιμή του – Πώς ωφελείται η Metlen

Η περιορισμένη προσφορά και η ισχυρή ζήτηση για γάλλιο συνιστούν εκρηκτικό μείγμα ανόδου της τιμής

Commodities 19.06.2026, 07:00
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Γάλλιο: Γιατί ανεβαίνει η τιμή του – Πώς ωφελείται η Metlen
Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη

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Ανοδικά κινείται η τιμή του γαλλίου στην Ευρώπη αναφέρει η Fastmarkets καθώς η σοβαρή έλλειψη του υλικού εκτός Κίνας και η ισχυρή ζήτηση συνέχισαν να ωθούν τις τιμές προς τα πάνω.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της Fastmarkets, που είναι οργανισμός αναφοράς τιμών για εμπορεύματα, η τιμή για το γάλλιο 99,99% Ga min στο αποθηκευτικό κέντρο του Ρότερνταμ κινήθηκε στο εύρος 2.250-2.650 δολάρια το κιλό την Τετάρτη 17 Ιουνίου, σημειώνοντας άνοδο κατά 5% από τα 2.000-2.650 δολάρια που είχε σημειωθεί στις 12 Ιουνίου.

«Η τιμή των 2.000 δολαρίων το κιλό για το γάλλιο [στην Ευρώπη] δεν ισχύει πλέον» ανέφερε πηγή στη Fastmarkets. «Απλά δεν είναι πλέον δυνατό να προμηθευτεί κανείς το υλικό σε αυτές τις τιμές».

Η διαθεσιμότητα του μεταλλικού γαλλίου εκτός Κίνας περιορίζεται όλο και περισσότερο, μετά την ανακοίνωση των ελέγχων στις εξαγωγές από το Πεκίνο τον Ιούλιο του 2023.

«Η προσφορά είναι εξαιρετικά περιορισμένη» ανέφερε δεύτερη πηγή.

Παράλληλα με την περιορισμένη διαθεσιμότητα, οι συμμετέχοντες στην αγορά αναφέρουν την ισχυρή ζήτηση από τους αγοραστές, με συνεχείς αιτήσεις για προμήθεια υλικού, σύμφωνα με πληροφορίες της Fastmarkets.

«Οι αιτήσεις είναι συνεχείς» ανέφερε μια δεύτερη πηγή. «Όλοι αναζητούν υλικό και επιθυμούν να αγοράσουν».

Metlen

Πρόσφατα η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων έδωσε το πράσινο φως στην νέα επένδυση της Melten ύψους 340 εκατ. ευρώ για την παραγωγή γαλλίου.

Το έργο θα καλύψει το 100% των αναγκών της ΕΕ σε αυτή την στρατηγική ύλη, με σημαντικές εφαρμογές σε τεχνολογίες αιχμής.

Η πιλοτική μονάδα γαλλίου είναι ήδη σε λειτουργία, ενώ η κύρια εγκατάσταση βρίσκεται υπό κατασκευή με στόχο να είναι έτοιμη έως το Δ’ τρίμηνο του 2027. Στόχος είναι η ετήσια παραγωγή 50 τόνων έως το τέλος του 2027.

Ο επικεφαλής της Metlen, κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, μιλώντας στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων έκανε ιδιαίτερη μνεία για το γάλλιο τονίζοντας ότι εξελίσσεται σε κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον που αντίστοιχο του δεν θυμάται να έχει συμβεί όλα τα χρόνια που δραστηριοποιείται στο χώρο του μετάλλου.

Η Κίνα, σύμφωνα με τον ίδιο διατηρεί τα σκήπτρα στην παραγωγή επιδρώντας στη διαθεσιμότητα. Από την άλλη μεριά το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης προέρχεται από γεωγραφικές περιοχές με ισχυρή τεχνολογική και βιομηχανική χρήση του γαλλίου, όπως η Ιαπωνία, οι ΗΠΑ, η Ευρώπη και η Νότια Κορέα.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος συνέστησε την αναγκαιότητα ενός «ταβανιού» στην τιμή σε συμβόλαια πώλησης αφού κανείς δεν μπορεί να κάνει ασφαλή πρόβλεψη για την πορεία της ζήτησης και της προσφοράς.

Η Bank of America εκτιμά ότι υπάρχουν ανοδικά περιθώρια στις προβλέψεις για τα ετήσια οικονομικά οφέλη της δραστηριότητας, τα οποία είχαν υπολογιστεί σε περίπου 40 εκατ. ευρώ, καθώς οι τρέχουσες τιμές του γαλλίου βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα

Η τιμή του γαλλίου στην Κίνα

Οι τιμές του γαλλίου στην Ευρώπη είναι επί του παρόντος οκτώ φορές υψηλότερες από αυτές της εγχώριας αγοράς της Κίνας.

Η εβδομαδιαία εκτίμηση τιμών της Fastmarkets για το γαλλίου 99,99% Ga min, in-whs στην Κίνα, διαμορφώθηκε σε  2.100-2.150 γιουάν ($288-296) το κιλό την Παρασκευή 12 Ιουνίου, σημειώνοντας πτώση 3,6% σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση.

H χρήση του γαλλίου

Το γάλλιο έχει ευρύ φάσμα εφαρμογών στους τομείς της τεχνολογίας και της ενέργειας, με τη βιομηχανία ημιαγωγών να απορροφά μεγάλο μέρος της κατανάλωσης του μετάλλου.

Για παράδειγμα, το αρσενίδιο του γαλλίου (GaAs) χρησιμοποιείται σε τσιπ υπολογιστών υψηλής συχνότητας και στην παραγωγή διόδων εκπομπής φωτός (LED) και ηλιακών πάνελ, ενώ το νιτρίδιο του γαλλίου (GaN) χρησιμοποιείται στα συστήματα ηλεκτρικής ισχύος για κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης (AI), με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των απωλειών ισχύος.

Το γάλλιο χρησιμοποιείται επίσης ως πρόσθετο για την ενίσχυση της μαγνητικής απόδοσης των μόνιμων μαγνητών σπάνιων γαιών.

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