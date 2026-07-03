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ΥπΑΑΤ: Συστήνεται επιστημονική ομάδα εργασίας για το ελληνικό μέλι και τα μελισσοκομικά προϊόντα

Στόχος του ΥπΑΑΤ η κατάρτιση προτάσεων για την ενίσχυση της ελληνικής μελισσοκομίας και την προστασία του μελιού 

AGRO 03.07.2026, 09:36
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ΥπΑΑΤ: Συστήνεται επιστημονική ομάδα εργασίας για το ελληνικό μέλι και τα μελισσοκομικά προϊόντα
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Στη σύσταση επιστημονικής ομάδας εργασίας με αντικείμενο το ελληνικό μέλι και τα μελισσοκομικά προϊόντα, προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ).

Η νέα Ομάδα Εργασίας απαρτίζεται από στελέχη του ΥπΑΑΤ, του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, του ΕΦΕΤ, της ΑΑΔΕ,  μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και εκπροσώπους των παραγωγικών και συνεταιριστικών φορέων του κλάδου, με στόχο την κατάρτιση τεκμηριωμένων προτάσεων για την ενίσχυση της ελληνικής μελισσοκομίας και την προστασία του ελληνικού μελιού.

Αντικείμενο της ομάδας εργασίας είναι, μεταξύ άλλων, η διαμόρφωση προτάσεων για:

  • την προστασία του εισοδήματος των Ελλήνων μελισσοκόμων,
  • την αντιμετώπιση της νοθείας, των «ελληνοποιήσεων» και των φαινομένων παραπλάνησης των καταναλωτών,
  • την προστασία και ανάδειξη του εγχώριου γενετικού υλικού των μελισσών,
  • την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για την ιχνηλασιμότητα και τον αποτελεσματικό έλεγχο της αγοράς,
  • την πιστοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ελληνικού μελιού και των μελισσοκομικών προϊόντων,
  • την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και των επικονιαστών, καθώς και
  • την επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου του τομέα.

Ανδριανός: Διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη μελισσοκομία

«Η ελληνική μελισσοκομία αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό και δυναμικό κλάδο της πρωτογενούς παραγωγής, με μεγάλη συμβολή τόσο στην αγροτική οικονομία όσο και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας», επισήμανε σε δήλωσή του ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

«Η σύσταση της Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας που ενέκρινε, υιοθέτησε και στήριξε ο Υπουργός Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος γνωρίζει από πρώτο χέρι τον κλάδο καθώς η Χαλκιδική είναι ο εθνικός πρωταθλητής της μελισσοκομίας, αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που θα στηρίζει τους Έλληνες μελισσοκόμους, θα προστατεύει το ελληνικό μέλι από αθέμιτες πρακτικές και θα ενισχύει την ποιότητα, την αξιοπιστία και την εξωστρέφεια των ελληνικών μελισσοκομικών προϊόντων. Με τη συνεργασία της επιστημονικής κοινότητας, των αρμόδιων δημόσιων φορέων και των εκπροσώπων του κλάδου, διαμορφώνουμε προτάσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις και αξιοποιούν τις δυνατότητες της τεχνολογίας και της καινοτομίας προς όφελος της ελληνικής μελισσοκομίας και των καταναλωτών», σημείωσε.

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