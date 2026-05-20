ΕΕ: Οι κυψέλες μελισσών αυξήθηκαν σε αριθμό-ρεκόρ 9,4 εκατομμυρίων

Στα 9,4 εκατομμύρια, αριθμός ρεκόρ, έφτασαν οι κυψέλες μελισσών σε αγροκτήματα της ΕΕ το 2023. Σε σύγκριση με το 2020, ο αριθμός των κυψελών αυξήθηκε κατά 1,3 εκατομμύρια (+16%), από 8,1 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με τη Eurostat, πρόκειται για μια μερική εικόνα του συνόλου των κυψελών στην ΕΕ, επειδή τα στατιστικά στοιχεία για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων καταγράφουν μόνο τις κυψέλες που βρίσκονται σε αγροκτήματα..

Η Ιταλία είχε σχεδόν 1,9 εκατομμύρια κυψέλες σε αγροκτήματα το 2023, τον υψηλότερο αριθμό μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ακολουθούμενη από τη Ρουμανία (1,7 εκατομμύρια), την Ελλάδα (1,2 εκατομμύρια) και τη Βουλγαρία (1 εκατομμύριο).

Μεταξύ των χωρών με διαθέσιμα δεδομένα, ο αριθμός των κυψελών αυξήθηκε σε 12 χώρες της ΕΕ σε σύγκριση με το 2020, με την πιο αξιοσημείωτη αύξηση στην Ιταλία (+822.490 κυψέλες, +79%).

Αντίθετα, σημειώθηκαν μειώσεις σε 10 χώρες, με τις μεγαλύτερες μειώσεις στην Ουγγαρία (-152.110, -34%) και την Ισπανία (-131.440, -14%).

Παγκόσμια Ημέρα Μέλισσας στην ΕΕ

Οι μέλισσες επικονιάζουν μια ευρεία γκάμα καλλιεργειών που αναπτύσσονται τόσο σε θερμά όσο και σε ψυχρότερα κλίματα. Είναι ικανές να επιβιώνουν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ξεχειμωνιάζοντας στις κυψέλες τους, καταναλώνοντας τα αποθέματα μελιού τους.

Η Παγκόσμια Ημέρα Μέλισσας, η οποία έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται στις 20 Μαΐου, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τον ουσιαστικό ρόλο που παίζουν οι μέλισσες και άλλοι επικονιαστές στη διατήρηση της υγείας των ανθρώπων και του πλανήτη.

Το 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια «Νέα Συμφωνία για τους Επικονιαστές» (A New Deal for Pollinators) για την αντιμετώπιση της ανησυχητικής μείωσης των άγριων επικονιαστικών εντόμων στην Ευρώπη, αναθεωρώντας την Πρωτοβουλία της ΕΕ για τους Επικονιαστές του 2018 και απαντώντας στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Σώστε τις μέλισσες και τους αγρότες!».

Η ανανεωμένη πρωτοβουλία καθόρισε δράσεις που πρέπει να ληφθούν από την ΕΕ και τις χώρες της ΕΕ με σκοπό την αναστροφή της μείωσης των επικονιαστών έως το 2030.