Μελισσοκομία: Ποια ποσά θα δοθούν στα Μικρά Νησιά του Αιγαίου

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Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης για την μελισσοκομία στα Μικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους για το έτος 2025 καθορίστηκε με απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το συνολικό διατιθέμενο ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης καθορίζεται σε 1.150.000 ευρώ και το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής εθνικής χρηματοδότησης, το οποίο ανέρχεται σε 650.000 ευρώ και λαμβάνει χαρακτήρα κρατικής ενίσχυσης, και χορηγείται αν η εγκεκριμένη ενωσιακή χρηματοδότηση δεν επαρκεί για την υλοποίηση της δράσης.

Ορίζεται ελάχιστο ποσό βασικής οικονομικής ενίσχυσης ύψους 4,00 ευρώ ανά επιλέξιμη κατεχόμενη κυψέλη ετησίως, ανεξαρτήτως της παραγόμενης ποσότητας μελιού

Τα ποσά που θα δοθούν για την μελισσοκομία

Ειδικότερα, η οικονομική ενίσχυση ανά κατεχόμενη επιλέξιμη κυψέλη του προγράμματος στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους στον τομέα της μελισσοκομίας για τις αιτήσεις του έτους 2025 ως εξής:

i) Ορίζεται ελάχιστο ποσό βασικής οικονομικής ενίσχυσης ύψους 4,00 ευρώ ανά επιλέξιμη κατεχόμενη κυψέλη ετησίως, ανεξαρτήτως της παραγόμενης ποσότητας μελιού.

ii) Χορηγείται επιπλέον οικονομική ενίσχυση ύψους 2,00 ευρώ ανά κατεχόμενη επιλέξιμη κυψέλη για κάθε κιλό ιδιοπαραγόμενου μελιού που εμπορεύεται νομίμως ο δικαιούχος και μέχρι του ποσού των 10,00 ευρώ ως ακολούθως:

Αν η μέση ετήσια παραγωγή μελιού κυμαίνεται από 0,50 έως 1,49 κιλά, η ενίσχυση ανέρχεται σε 2,00 ευρώ ανά κατεχόμενη κυψέλη.

Αν η μέση ετήσια παραγωγή μελιού κυμαίνεται από 1,50 έως 2,49 κιλά, η ενίσχυση ανέρχεται σε 4,00 ευρώ ανά κατεχόμενη κυψέλη.

Αν η μέση ετήσια παραγωγή μελιού κυμαίνεται από 2,50 έως 3,49 κιλά, η ενίσχυση ανέρχεται σε 6,00 ευρώ ανά κατεχόμενη κυψέλη.

Αν η μέση ετήσια παραγωγή μελιού κυμαίνεται από 3,50 έως 4,49 κιλά, η ενίσχυση ανέρχεται σε 8,00 ευρώ ανά κατεχόμενη κυψέλη.

Αν η μέση ετήσια παραγωγή μελιού είναι μεγαλύτερη από 4,50 κιλά, η ενίσχυση ανέρχεται σε 10,00 ευρώ ανά κατεχόμενη κυψέλη.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, αν το απαιτούμενο ποσό για την κάλυψη της ετήσιας δαπάνης για την οικονομική ενίσχυση του συνόλου των επιλέξιμων κυψελών υπερβεί το προβλεπόμενο συνολικό ετήσιο ποσό χρηματοδότησης της Δράσης, εφαρμόζεται οριζόντια μείωση του ποσού ενίσχυσης ανά κατεχόμενη επιλέξιμη κυψέλη.