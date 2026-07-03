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ΗΠΑ: Στα 250 χρόνια η δημοκρατία σε μια από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες της

Στα 250 χρόνια από την υιοθέτηση της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, η 4 Ιουλίου εορτάζεται μέσα σε ένα πολωμένο κλίμα

World 03.07.2026, 07:00
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ΗΠΑ: Στα 250 χρόνια η δημοκρατία σε μια από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες της
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Κείμενο Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Η Ημέρα Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, η γνωστή 4η Ιουλίου, αποτελεί τη σημαντικότερη εθνική γιορτή της χώρας. Τιμά την υιοθέτηση της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας στις 4 Ιουλίου 1776, όταν οι αντιπρόσωποι των δεκατριών αποικιών αποφάσισαν να αποτινάξουν την κυριαρχία του Βρετανού μονάρχη Γεωργίου Γ΄ και να ιδρύσουν ένα νέο, ανεξάρτητο κράτος: τις ΗΠΑ. Το Κογκρέσο είχε ήδη εγκρίνει την απόφαση για ανεξαρτησία δύο ημέρες νωρίτερα, με το Ψήφισμα Lee, όμως η Διακήρυξη αποτέλεσε το ιδρυτικό κείμενο του νέου έθνους.

Δύο και πλέον αιώνες αργότερα, η 4η Ιουλίου εξακολουθεί να συνοδεύεται από παρελάσεις, πυροτεχνήματα, οικογενειακές συγκεντρώσεις και πολιτικές εκδηλώσεις που εξυμνούν τις αξίες της αμερικανικής δημοκρατίας. Ωστόσο, η συμπλήρωση σχεδόν 250 ετών από την ανεξαρτησία βρίσκει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα βαθιά πολωμένο πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον. Υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, με τη δημόσια συζήτηση να χαρακτηρίζεται από ακραία αντιπαράθεση, με πολιτικές φωνές που αμφισβητούν ανοιχτά τον φιλελεύθερο χαρακτήρα του αμερικανικού κράτους και με ένα σημαντικό μέρος των πολιτών να δυσπιστεί απέναντι στους ίδιους τους θεσμούς, η επέτειος αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό.

Οι «έλεγχοι και ισορροπίες» των ΗΠΑ υπό πίεση

Στην καρδιά του αμερικανικού πολιτεύματος βρίσκεται η αρχή των checks and balances, των ελέγχων και ισορροπιών. Επηρεασμένοι από τη θεωρία του Μοντεσκιέ για τη διάκριση των εξουσιών, οι ιδρυτές των ΗΠΑ σχεδίασαν ένα σύστημα στο οποίο η εκτελεστική, η νομοθετική και η δικαστική εξουσία λειτουργούν ανεξάρτητα, αλλά ταυτόχρονα αλληλοελέγχονται. Στόχος ήταν να αποτραπεί η υπερσυγκέντρωση εξουσίας σε έναν θεσμό ή σε ένα πρόσωπο.

Στην πράξη, ο πρόεδρος δεν κυβερνά ανεξέλεγκτα. Το Κογκρέσο νομοθετεί, εγκρίνει τις δημόσιες δαπάνες, ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο και μπορεί, σε ακραίες περιπτώσεις, να κινήσει διαδικασία καθαίρεσης του προέδρου. Αντίστοιχα, το Ανώτατο Δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να ακυρώνει νόμους ή προεδρικές αποφάσεις που κρίνονται αντισυνταγματικές, ενώ ο πρόεδρος διαθέτει δικαίωμα βέτο και διορίζει τους ανώτατους δικαστές. Αυτή η συνεχής θεσμική αλληλεπίδραση υπήρξε για περισσότερα από 240 χρόνια η σημαντικότερη εγγύηση της αμερικανικής δημοκρατίας.

ΗΠΑ

Η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο αναζωπύρωσε τη συζήτηση για το κατά πόσο οι μηχανισμοί αυτοί εξακολουθούν να λειτουργούν με την ίδια αποτελεσματικότητα. Οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι επιδιώκει τη διεύρυνση των προεδρικών εξουσιών μέσω εκτελεστικών διαταγμάτων, της αποδυνάμωσης ανεξάρτητων υπηρεσιών και της αντικατάστασης αξιωματούχων που θεωρούνται πολιτικά μη ευθυγραμμισμένοι. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι ο έντονος κομματισμός έχει περιορίσει την ικανότητα του Κογκρέσου να λειτουργήσει ως πραγματικό αντίβαρο στην εκτελεστική εξουσία.

Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές του προέδρου αντιτείνουν ότι αξιοποιεί αποκλειστικά εξουσίες που προβλέπει το Σύνταγμα και σημειώνουν ότι αρκετές κυβερνητικές πρωτοβουλίες έχουν ανασταλεί ή ακυρωθεί από τα ομοσπονδιακά δικαστήρια, γεγονός που αποδεικνύει ότι το σύστημα εξακολουθεί να λειτουργεί.

Πολλοί συνταγματολόγοι, πάντως, θεωρούν ότι η μεγαλύτερη πρόκληση δεν αφορά μόνο τις τυπικές αρμοδιότητες του προέδρου, αλλά τη σταδιακή διάβρωση των άγραφων κανόνων που διέπουν τη λειτουργία των θεσμών. Η αμερικανική δημοκρατία στηρίζεται όχι μόνο στο Σύνταγμα, αλλά και στην πολιτική κουλτούρα του αυτοπεριορισμού και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των εξουσιών. Όταν αυτή η κουλτούρα υποχωρεί, οι θεσμοί μπορεί να παραμένουν τυπικά άθικτοι, αλλά να αποδυναμώνονται στην πράξη.

Η πόλωση ως υπαρξιακή πρόκληση

Η δοκιμασία των θεσμών συνδέεται άμεσα με τη βαθιά πολιτική πόλωση που χαρακτηρίζει πλέον τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν και η χώρα έχει βιώσει στο παρελθόν σφοδρές συγκρούσεις –από τον Εμφύλιο Πόλεμο έως το κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων και τις αντιδράσεις για τον πόλεμο του Βιετνάμ–, η σημερινή αντιπαράθεση διαφέρει ποιοτικά. Δεν αφορά μόνο διαφορετικές πολιτικές επιλογές, αλλά δύο ανταγωνιστικές αντιλήψεις για την ίδια την ταυτότητα της χώρας, τον ρόλο του κράτους και ακόμη και για το ποια γεγονότα αποτελούν κοινά αποδεκτή πραγματικότητα.

Οι κοινωνικές και γεωγραφικές διαφορές έχουν ενταθεί, ενώ η ενημέρωση πραγματοποιείται ολοένα περισσότερο μέσα από ξεχωριστά μιντιακά οικοσυστήματα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία ενισχύουν τις ήδη υπάρχουσες πεποιθήσεις αντί να διευκολύνουν τον δημόσιο διάλογο. Η συνέπεια είναι ένα Κογκρέσο που δυσκολεύεται να πετύχει διακομματικές συναινέσεις, μια Δικαιοσύνη που αντιμετωπίζεται πλέον και αυτή μέσα από κομματικό πρίσμα και μια διαρκής υποχώρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους βασικούς θεσμούς.

Η κορύφωση αυτής της κρίσης ήρθε μετά τις εκλογές του 2020 και την επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, όταν η ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας αμφισβητήθηκε όσο ποτέ άλλοτε στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία.

Ο καταλύτης Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν δημιούργησε μόνος του αυτή την πόλωση. Η αποβιομηχάνιση, η παγκοσμιοποίηση, η αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων, οι δημογραφικές μεταβολές και η δυσπιστία απέναντι στις πολιτικές ελίτ είχαν ήδη διαμορφώσει ένα εύφορο έδαφος για τη σύγκρουση. Ωστόσο, η πολιτική του παρουσία λειτούργησε ως ισχυρός επιταχυντής αυτών των εξελίξεων.

Με μια ιδιαίτερα συγκρουσιακή ρητορική, παρουσίασε συχνά τους πολιτικούς αντιπάλους, τα μέσα ενημέρωσης και τμήματα της κρατικής γραφειοκρατίας ως δυνάμεις που υπονομεύουν το εθνικό συμφέρον. Η επίμονη αμφισβήτηση του αποτελέσματος των εκλογών του 2020 κλόνισε την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων Αμερικανών στην εκλογική διαδικασία, ενώ κατά τη δεύτερη θητεία του η προσπάθεια ενίσχυσης των προεδρικών εξουσιών έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τα όρια της εκτελεστικής εξουσίας.

Παρά τις πιέσεις, οι αμερικανικοί θεσμοί έχουν μέχρι στιγμής αποδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Ωστόσο, στην επέτειο των 250 χρόνων από τη γέννηση του αμερικανικού κράτους, το μεγαλύτερο ερώτημα δεν αφορά μόνο την πολιτική κληρονομιά του Τραμπ, αλλά κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς που αποτέλεσαν το θεμέλιο της δημοκρατίας τους επί δυόμισι αιώνες. Δεν είναι πλέον μόνο η ισχύς της χώρας που δοκιμάζεται, αλλά η συνοχή του ίδιου του δημοκρατικού της μοντέλου.

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