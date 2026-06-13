ΗΠΑ: Διχάζουν οι επετειακές εκδηλώσεις του Τραμπ [γράφημα]

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Να «μείνουν σπίτι» κάλεσε τους μουσικούς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι επρόκειτο να εμφανιστούν στο πλαίσιο μιας προγραμματισμένης σειράς συναυλιών για τον εορτασμό των 250ών γενεθλίων της Αμερικής – και αντ’ αυτού ανακοίνωσε αυτό που ονόμασε «Συλλαλητήριο για τον τερματισμό όλων των Συλλαλητηρίων» χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του ως «το νούμερο ένα αξιοθέατο οπουδήποτε στον κόσμο». Όλα αυτά τα γραφικά έγιναν αφότου, οι καλλιτέχνες αποσύρθηκαν μη θέλοντας να συμμετάσχουν.

Για τον εορτασμό των γενεθλίων της Αμερικής έχει προγραμματιστεί μια σειρά εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης, μιας τεράστιας επίδειξης πυροτεχνημάτων και ενός αγώνα Ultimate Fighting Championship (UFC) στο γκαζόν του Λευκού Οίκου.

Οι διοργανωτές λένε ότι οι εκδηλώσεις θα τιμήσουν την επέτειο. Όμως, ορισμένες εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρηματοδοτούνται από έναν οργανισμό που υποστηρίζει τον Τραμπ, οδηγούν σε ερωτήματα σχετικά με το εάν οι εορτασμοί θα μπορούσαν να πολιτικοποιηθούν.

Η America250, μία από τις ομάδες που σχεδιάζουν εορτασμούς, ιδρύθηκε από το Κογκρέσο πριν από δέκα χρόνια για να σχεδιάζει μη κομματικές εκδηλώσεις. Η Freedom 250, ένας άλλος οργανισμός που σχεδιάζει επίσης εκδηλώσεις, δημιουργήθηκε από τον Τραμπ και είναι μια σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

Το Κογκρέσο φέρεται να έχει διαθέσει 150 εκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακά κεφάλαια για τον εορτασμό των γενεθλίων. Εκατομμύρια περισσότερα φαίνεται να δαπανώνται από το Freedom 250.

Τόσο το America250 όσο και το Freedom 250 αναμένεται να φιλοξενήσουν μεγάλες εκδηλώσεις στο πλαίσιο του εορτασμού.

Μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις θα είναι η Αμερικανική Πολιτειακή Έκθεση, που έχει προγραμματιστεί από τις 25 Ιουνίου έως τις 10 Ιουλίου στο National Mall στην Ουάσινγκτον. Η έκθεση θα περιλαμβάνει και τις 50 πολιτείες και έξι εδάφη των ΗΠΑ, και ο Τραμπ αναμένεται να ανοίξει την εκδήλωση. Η έκθεση αναμένεται να αντικατοπτρίζει τα State Fairs των Πολιτειών, κάτι σαν αμερικανικές εμποροζωοπανηγύσεις.