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Πληθωρισμός στα χοτ ντογκ: Οι Αμερικανοί ετοιμάζονται για ακριβότερα πάρτι αυτή τη 4η Ιουλίου

Οι δασμοί και ο πόλεμος στο Ιράν έχουν κρατήσει to πληθωρισμό ψηλά επηρεάζοντας τις τιμές των τροφίμων και της βενζίνης καθώς η χώρα γιορτάζει τα 250α γενέθλιά της

World 03.07.2026, 21:48
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Πληθωρισμός στα χοτ ντογκ: Οι Αμερικανοί ετοιμάζονται για ακριβότερα πάρτι αυτή τη 4η Ιουλίου
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Κάθε 4 Ιουλίου, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συρρέουν στο Coney Island της Νέας Υόρκης για να παρακολουθήσουν επαγγελματίες να ανταγωνίζονται μεταξύ τους για ποιος θα… καταβροχθίσει τα περισσότερα χοτ ντογκ Nathan’s Famous, καθώς γιορτάζουν την ανεξαρτησία των ΗΠΑ με τον παραδοσιακό διαγωνισμό λουκανικοφαγίας.

Όμως, καθώς η χώρα ετοιμάζεται για τα 250ά γενέθλιά της, το κόστος του εορτασμού με χοτ ντογκ και σχεδόν κάθε άλλο αγαπημένο έδεσμα θα είναι υψηλότερο από ποτέ, καθώς οι τιμές εκτοξεύονται λόγω των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ και του πολέμου με το Ιράν.

«Σχεδόν όλα έρχονται στο προσκήνιο», δήλωσε στους Financial Times ο Στίβεν Γκάφνεϊ, διευθυντής στο Paul’s Daughter, το οποίο πουλάει λουκάνικα και lobster rolls στη διάσημη προκυμαία του Coney Island. «Το κόστος των τροφίμων αυξάνεται σε όλα».

Το κόστος απόλαυσης κατά την 250η επέτειο της Αμερικής δεν είναι μόνο πονοκέφαλος για τους λάτρεις των χοτ ντογκ στο Coney Island. Είναι επίσης ένα πρόβλημα για τον Τραμπ, ο οποίος εξελέγη το 2024 με την υπόσχεση να «κάνει την Αμερική ξανά προσιτή» και αντιμετωπίζει κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο.

Κατά το έτος έως τον Μάιο, ο πληθωρισμός του δείκτη τιμών καταναλωτή ήταν 4,2%, ενώ οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά ένα εκπληκτικό 6,5% – το υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2022.

Ο πληθωρισμός και το κόστος ζωής απογοητεύουν τους Αμερικανούς

Μια δημοσκόπηση των FT τον περασμένο μήνα διαπίστωσε ότι το 68% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων αποδοκίμασε τον χειρισμό του πληθωρισμού και του κόστους ζωής από τον πρόεδρο των ΗΠΑ τον Ιούνιο, αυξημένο κατά 10 μονάδες από τον Απρίλιο.

Το 40% των ψηφοφόρων περιέγραψε επίσης την οικονομική τους κατάσταση ως «μόλις τα βγάζουν πέρα» ή ως «κάπως» ή «πολύ δύσκολη», ενώ τα δύο τρίτα κατηγόρησαν τις πολιτικές του προέδρου για την αύξηση των τιμών των ειδών παντοπωλείου.

Στις πιέσεις για το κόστος ζωής προστίθενται οι τιμές της βενζίνης, οι οποίες εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλότερες από ό,τι ήταν πριν ο Τραμπ βομβαρδίσει το Ιράν, προκαλώντας μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Ένα γαλόνι κοστίζει τώρα 3,85 δολάρια, σύμφωνα με τις τιμές βενζίνης AAA, σε σύγκριση με λίγο κάτω από 3 δολάρια στα τέλη Φεβρουαρίου.

«Παρά τα όσα μπορεί να σας υποσχεθεί ένας υποψήφιος για πρόεδρος, οι τιμές δεν μειώνονται», δήλωσε ο Ζακ Γουίλιαμς, πελάτης στο Nathan’s Famous, το 110 ετών εστιατόριο στο Coney Island. «Ο μικρός μας μισθός καταναλώνεται μέρα με τη μέρα».

«Η Αμερική δεν επιστρέφει στο πριν. Όχι μόνο η Αμερική, παντού είναι το ίδιο», δήλωσε ο Χρήστος Σιλεβίστας, ιδιοκτήτης ενός ελληνικού πάγκου τροφίμων στο Coney Island. «Οι άνθρωποι βγάζουν λιγότερα χρήματα, αλλά ο λογαριασμός είναι μεγαλύτερος».

Οι καταναλωτικές δαπάνες έχουν διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα τους τελευταίους μήνες, ενισχύθηκαν εν μέρει από τις υπερβολικές επιστροφές φόρων στο πλαίσιο του νομοσχεδίου του προέδρου για τον προϋπολογισμό του 2025.

Στο ναδίρ η καταναλωτική εμπιστοσύνη

Ωστόσο, η καταναλωτική εμπιστοσύνη, ένα μέτρο οικονομικής αισιοδοξίας, βυθίστηκε σε ιστορικό χαμηλό τον Μάιο, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. Τον Ιούνιο σημείωσε μικρή άνοδο, αλλά παρέμεινε στο δεύτερο χαμηλότερο επίπεδο από τη δεκαετία του 1970.

Πολλοί άνθρωποι σφίγγουν το ζωνάρι τους στο Coney Island, όπου οι κραυγές όσων επέβαιναν στο ετοιμόρροπο τρενάκι του λούνα παρκ του Κυκλώνα ήταν από τα λίγα σημάδια ζωής ένα απόγευμα Παρασκευής στα τέλη Ιουνίου.

Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων και οι φορείς εκμετάλλευσης λούνα παρκ λένε ότι οι υψηλές τιμές έχουν τρομάξει τους πελάτες.

«Αυτό είναι το Coney Island, συνήθως τα τρόφιμα είναι πιο ακριβά εδώ, αλλά ανεβαίνουν περισσότερο, με πιο εκπληκτικό ρυθμό», δήλωσε ο Άλεξ, εργαζόμενος σε ένα περίπτερο στο λούνα παρκ.

«Μπορώ να δω περισσότερους πελάτες να παραπονιούνται για το πώς οι τιμές είναι πιο ακριβές», είπε. «Έρχονται, ρωτούν την τιμή και μετά φεύγουν».

Σε έναν κόσμο στον οποίο πολλοί Αμερικανοί πιστεύουν ότι έχουν λιγότερα δολάρια να ξοδέψουν, οι πωλήσεις χοτ ντογκ μπορεί να είναι μια φθηνή και χαρούμενη επιλογή στις 4 Ιουλίου σε σύγκριση με πιο ακριβές εναλλακτικές λύσεις, όπως μπιφτέκια, μπριζόλες και lobster rolls. Η εταιρεία λιανικής πώλησης με έκπτωση Costco διατήρησε την τιμή του συνδυασμού χοτ ντογκ με μοσχαρίσιο κρέας και αναψυκτικό στο 1,50 δολάριο, παρά την αύξηση των τιμών χονδρικής του βοείου κρέατος.

«Ήρθα εδώ μόνο επειδή ήθελα να πάω στο πιο διάσημο Nathan’s που υπήρξε ποτέ», δήλωσε ο πελάτης Άντριου Φλόρι, ο οποίος πρόσθεσε ότι είχε πληρώσει σχεδόν 5 δολάρια για ένα απλό χοτ ντογκ. «Διαφορετικά θα ήμουν στο Costco και θα έτρωγα το δικό τους χοτ ντογκ».

Το χοτ ντογκ του Nathan’s δείκτης πληθωρισμού

Η Nathan’s Famous κατηγόρησε τις υψηλότερες τιμές του βοείου κρέατος για τα ακριβά της λουκάνικα, λέγοντας ότι κοστίζουν 19% περισσότερο από ό,τι πέρυσι.

Το κόστος χονδρικής του βοείου κρέατος έχει αυξηθεί κατά 40% από την πανδημία, καθώς οι κτηνοτρόφοι πλήττονται από ξηρασία και παρασιτικές νόσους, ακριβώς τη στιγμή που οι δασμοί και ο πόλεμος στο Ιράν αυξάνουν το κόστος των πρώτων υλών.

«Δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μελλοντικό κόστος των χοτ ντογκ μας και αναμένουμε να βιώσουμε αστάθεια τιμών για τα προϊόντα βοείου κρέατος κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2027», ανέφερε η εταιρεία στην τελευταία ετήσια έκθεσή της.

Η αβεβαιότητα ήταν ένας βασικός λόγος για τον οποίο η εταιρεία επεξεργασίας κρέατος Smithfield ανακοίνωσε ότι θα αγόραζε την επωνυμία για 450 εκατομμύρια δολάρια νωρίτερα φέτος — μέρος μιας τάσης της βιομηχανίας κρέατος προς ενοποίηση ως απάντηση στο αυξανόμενο κόστος.

Οι πωλητές στο Coney Island ελπίζουν ότι ο ετήσιος διαγωνισμός κατανάλωσης χοτ ντογκ της 4ης Ιουλίου και η θετική αύρα της πρώτης νίκης των New York Knicks σε τελικούς NBA μετά από περισσότερο από μισό αιώνα θα προσελκύσουν πλήθη παρά τις υψηλότερες τιμές.

«Είναι 250 χρόνια — θα είναι μια μεγάλη χρονιά», δήλωσε ο Ντίνο Βουρδέρης, διευθυντής του σνακ μπαρ Deno’s. «Πυροτεχνήματα, διαγωνισμός φαγητού σε εξωτερικούς χώρους — είναι αυτό που περιμένουν οι άνθρωποι, είναι το Coney Island».

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