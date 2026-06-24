ΗΠΑ: Κερδισμένοι από τον πόλεμο στο Ιράν οι καλλιεργητές φιστικιών της Καλιφόρνιας

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Καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται, ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι ο πόλεμος έχει προωθήσει τα αμερικανικά συμφέροντα. Αν και αυτό το επιχείρημα έχει… κενά, μια ομάδα Αμερικανών αγροτών φαίνεται να κερδίζει από τη σύγκρουση: οι περίπου 950 καλλιεργητές φιστικιών της Καλιφόρνιας.

Οι φιστικιές αναπτύσσονται στο Ιράν εδώ και χιλιάδες χρόνια και η χώρα κυριαρχούσε για καιρό στην αγορά. Όμως, κατά τη διάρκεια της κρίσης των Αμερικανών ομήρων το 1979, ο πρόεδρος Τζίμι Κάρτερ επέβαλε εμπορικό εμπάργκο που εμπόδισε την εισαγωγή 25 εκατομμυρίων λιβρών φιστικιών, μεταξύ άλλων.

Το φιστίκι από την Καλιφόρνια αντιπροσωπεύει το 60% της παγκόσμιας παραγωγής το 2025

Αργότερα, τη δεκαετία του 1980, οι Αμερικανοί αγρότες κατηγόρησαν το Ιράν για ντάμπινγκ (διάθεση σε εξευτελιστικές τιμές) φθηνών ξηρών καρπών με σκοπό να υπονομεύσει τον ανταγωνισμό. Έτσι, η Αμερική επέβαλε στη χώρα έναν τεράστιο δασμό ύψους 241%.

Το φιστίκι από τις ΗΠΑ

Όπως αναφέρει ο Economist oι αγρότες της Καλιφόρνιας κάλυψαν το κενό που δημιουργήθηκε από τον πόλεμο, φτάνοντας το φιστίκι να αντιπροσωπεύει το 60% της παγκόσμιας παραγωγής το 2025.

Τα τελευταία χρόνια, οι καλλιεργητές της πολιτείας έχουν επωφεληθεί από τη viral δημοτικότητα της σοκολάτας Ντουμπάι (Dubai chocolate), μιας μπάρας γεμιστής με κρέμα φιστικιού, με τις τιμές να αυξάνονται κατά περισσότερο από 25%, από 3,28 δολάρια τον Δεκέμβριο του 2023 σε 4,14 δολάρια έναν χρόνο αργότερα.

Έπειτα ήρθε ο πόλεμος στο Ιράν και η διακοπή των εξαγωγών ξηρών καρπών μέσω των Στενών του Ορμούζ. Οι αποστολές μη αποφλοιωμένων φιστικιών μειώθηκαν κατά 31% τις 30 ημέρες έως τις 21 Μαΐου, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. «Δεν θέλω να πιστεύει κανείς ότι είμαι χαρούμενος με τον πόλεμο, ούτε είναι κανένας άλλος», αναφέρει καλλιεργητής από την Καλιφόρνια, ο οποίος δεν είναι οπαδός του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά η σύγκρουση, λέει, «εκμηδενίζει ένα μέρος της παγκόσμιας προσφοράς και ανοίγει μια τρύπα για να την καλύψουμε εμείς».

Πόσο θα διαρκέσει η ευημερία

Το ερώτημα τώρα είναι πόσο θα διαρκέσει αυτή η ευημερία για τους καλλιεργητές φιστικιών. Εάν η ειρήνη συνεχιστεί, οι ιρανικές εξαγωγές αναμένεται να επανέλθουν κοντά στα προηγούμενα επίπεδά τους —τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ζημιές στα χωράφια της χώρας δεν ήταν εκτεταμένες.

Χωρίς μια δομική αλλαγή στην αγορά, οι τύχες των καλλιεργητών φιστικιών της Καλιφόρνιας ενδέχεται να επιστρέψουν στις πρότερες καθημερινές ανησυχίες. Οι αποδόσεις της Αμερικής ενδέχεται να υποδιπλασιαστούν, με την παγκόσμια παραγωγή να προβλέπεται να μειωθεί κατά το ένα τρίτο το 2026, σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο Ξηρών Καρπών & Αποξηραμένων Φρούτων (International Nut & Dried Fruit Council).

Να σημειωθεί ότι οι φιστικιές έχουν εναλλασσόμενο κύκλο καρποφορίας, με την παραγωγή να αυξάνεται τη μια χρονιά και να μειώνεται την επόμενη, οπότε το 2027 μπορεί να φέρει υψηλότερες αποδόσεις. Μακροπρόθεσμα, οι ρυθμιστικές αλλαγές στην Καλιφόρνια ενδέχεται να περιορίσουν περαιτέρω την προσφορά.

Η πολιτεία περιορίζει την άντληση υπόγειων υδάτων και ορισμένοι αγρότες αφήνουν ήδη τα χωράφια τους σε αγρανάπαυση. Αυτό θα αυξήσει τις τιμές, αλλά όχι απαραίτητα με καθαρό κέρδος για τους καλλιεργητές της Καλιφόρνιας, οι οποίοι θα πουλάνε λιγότερους ξηρούς καρπούς. Το όφελος του πολέμου για τους Αμερικανούς καλλιεργητές φιστικιών ήταν πραγματικό. Πιθανότατα, όμως, θα είναι και φευγαλέο, σχολιάζει ο Economist.