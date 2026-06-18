Τραμπ: Η προσιτότητα είναι «ψεύτικη λέξη» καθώς ο πληθωρισμός φτάνει σε υψηλό 3 ετών

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Οι ΗΠΑ έχουν «την ισχυρότερη οικονομία που είχαμε ποτέ» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στη σύνοδο κορυφής της G7 την Τετάρτη και χαρακτήρισε την προσιτότητα «ψεύτικη λέξη που επινόησαν οι Δημοκρατικοί».

Ισχυρίστηκε επίσης ότι «κληρονόμησε αυτές τις τιμές» από την κυβέρνηση Μπάιντεν, αλλά ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού και το ποσοστό ανεργίας ήταν χαμηλότερα όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Τραμπ, επισημαίνει το Forbes.

Τα σχόλια του προέδρου ήρθαν καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ πραγματοποίησε την πρώτη συνεδρίαση πολιτικής της υπό τον νέο πρόεδρο Κέβιν Γουόρς, όπου η Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς της Fed ψήφισε να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια, αλλά έδειξε ότι τουλάχιστον μία αύξηση θα γίνει αργότερα φέτος.

Τα σχόλιά του ακολουθούν επίσης μια δήλωση του Τραμπ την περασμένη εβδομάδα ότι «λατρεύει τον πληθωρισμό» που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν, αφού τα ομοσπονδιακά στοιχεία έδειξαν ότι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 4,2% ετησίως τον Μάιο, ο υψηλότερος ρυθμός από τον Απρίλιο του 2023.

Η ένδειξη του πληθωρισμού του Μαΐου σηματοδότησε τον τρίτο συνεχόμενο μήνα επιτάχυνσης της αύξησης των τιμών, με το κόστος ενέργειας να αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 60% της μηνιαίας αύξησης, ανέφερε το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας.

Το κρίσιμο απόφθεγμα που διαψεύδει τον Τραμπ

«Υπάρχουν πολλά που πρέπει να κάνουμε, αλλά νομίζω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε αυτό», δήλωσε την Τρίτη ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, αφού χαρακτήρισε το πρόβλημα της προσιτής τιμής «πολύ πραγματικό».

Ο Τραμπ κατακεραυνώνει την συνεχιζόμενη κρίση προσιτότητας ως φάρσα από τα τέλη του περασμένου έτους. Είπε ότι η λέξη «προσιτή τιμή» είναι μια απάτη των Δημοκρατικών και «δεν σημαίνει τίποτα για κανέναν», παρά τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι οι Αμερικανοί τον κατηγορούν σε μεγάλο βαθμό για την εκτόξευση των τιμών.

Ο Τραμπ προώθησε για λίγο τις πολιτικές της κυβέρνησής του σχετικά με την προσιτή τιμή τον Ιανουάριο, καθώς ζήτησε ένα ετήσιο ανώτατο όριο στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών στο 10%, αλλά επέστρεψε γρήγορα σε παλιά μηνύματα στη συνέχεια.

Ο πόλεμος του Ιράν, τον οποίο ξεκίνησε ο Τραμπ τον Φεβρουάριο μαζί με το Ισραήλ, έχει ωθήσει τον πληθωρισμό υψηλότερα, κυρίως μέσω των αυξημένων τιμών της ενέργειας. Το μέσο γαλόνι βενζίνης κοστίζει 4,02 δολάρια σε εθνικό επίπεδο από την Τετάρτη, από 3,16 δολάρια πριν από ένα χρόνο, και οι οικονομολόγοι έχουν εκτιμήσει ότι ο πόλεμος θα προσθέσει περίπου 0,6 ποσοστιαίες μονάδες στον γενικό πληθωρισμό των ΗΠΑ το 2026.