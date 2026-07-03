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Scope: Σταθερές οι προοπτικές της Alpha Bank – Διατηρεί την αξιολόγηση BBB

Σύμφωνα με τη Scope η αξιολόγηση της Alphα στηρίζεται στην ισχυρή της παρουσία στην ελληνική αγορά εμπορικής τραπεζικής, με έμφαση στις μεγάλες επιχειρήσεις και στους πελάτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας

Τράπεζες 03.07.2026, 16:54
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Scope: Σταθερές οι προοπτικές της Alpha Bank – Διατηρεί την αξιολόγηση BBB
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Στο BBB με σταθερές προοπτικές (Stable Outlook) διατηρεί την αξιολόγηση της Alpha Bank η Scope Ratings, η οποία αναφέρει ότι, το επιχειρηματικό μοντέλο της Alpha Bank αξιολογείται ως «Συνεπές (Υψηλό)», καθώς διαθέτει ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά εμπορικής τραπεζικής, με έμφαση στις μεγάλες επιχειρήσεις και στους πελάτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας.

Η διεθνής της παρουσία παραμένει περιορισμένη, κυρίως στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Λουξεμβούργο. Η ισχυρή θέση της στην ελληνική αγορά ενισχύει την τιμολογιακή της δύναμη και τα περιθώρια κέρδους, ενώ η χορήγηση δανείων επικεντρώνεται κυρίως στις επιχειρήσεις.

Οικονομικό περιβάλλον

Η Scope χαρακτηρίζει το λειτουργικό περιβάλλον στην Ελλάδα ως «Μέτρια υποστηρικτικό (Υψηλό)». Όπως σημειώνει, η ελληνική οικονομία παραμένει μικρή, με κατά κεφαλήν ΑΕΠ σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρότι τα δημόσια οικονομικά έχουν βελτιωθεί αισθητά, τα υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους εξακολουθούν να περιορίζουν τη δυνατότητα της κυβέρνησης να στηρίξει την οικονομία σε περίπτωση ανάγκης. Παράλληλα, ο τραπεζικός κλάδος, ο οποίος κυριαρχείται από τέσσερις συστημικές τράπεζες, έχει ανακάμψει από τις επιπτώσεις της κρίσης δημόσιου χρέους και εμφανίζει πλέον ισχυρές επιδόσεις.

Ως προς τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα (παράγοντες ESG), η αξιολόγηση είναι ουδέτερη. Ο οίκος επισημαίνει τις επενδύσεις της Alpha Bank στον ψηφιακό μετασχηματισμό, οι οποίες συμβάλλουν στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών, στον περιορισμό των κινδύνων και στην ενίσχυση των εσόδων. Παράλληλα, λαμβάνει υπόψη τις πρωτοβουλίες της τράπεζας για τη διαχείριση των κινδύνων ESG, με ιδιαίτερη έμφαση στον περιβαλλοντικό τομέα.

Η αξιολόγηση της κερδοφορίας και των κινδύνων χαρακτηρίζεται επίσης ουδέτερη. Σύμφωνα με τη Scope, η ισχυρή θέση της Alpha Bank στην αγορά και το σχετικά χαμηλού κόστους προφίλ χρηματοδότησης στηρίζουν τη δυνατότητα δημιουργίας κερδών σε όλη τη διάρκεια του οικονομικού κύκλου. Η κερδοφορία της τράπεζας συγκλίνει σταδιακά προς τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών ανταγωνιστών της, ενώ για την περίοδο 2026-2028 ο οίκος εκτιμά ότι η απόδοση επί των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (RoRWA) θα παραμείνει λίγο κάτω από το 3%.

Ποιότητα χαρτοφυλακίου

Στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) διαμορφώθηκε στο 3,7%. Η Scope επισημαίνει ότι το απόθεμα των προβληματικών ανοιγμάτων αποτελείται κυρίως από παλαιότερες χορηγήσεις, γεγονός που αντανακλά την καλή ποιότητα των πιο πρόσφατων δανείων.

Η χρηματοοικονομική ευρωστία του ομίλου αξιολογείται ως «Ικανοποιητική» (Comfortable). Η Scope σημειώνει ότι οι κεφαλαιακοί δείκτες έχουν ενισχυθεί σημαντικά από το 2022, χάρη στη μείωση των κινδύνων του ενεργητικού και στη διακράτηση κερδών. Παρότι οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (Deferred Tax Credits – DTCs) εξακολουθούν να αντιστοιχούν περίπου στο 40% των συνολικών κεφαλαίων CET1, η Alpha Bank έχει δεσμευθεί να επιταχύνει την απόσβεσή τους. Επιπλέον, ο οίκος θεωρεί ισχυρό πλεονέκτημα τη χρηματοδότηση που στηρίζεται στις καταθέσεις, ενώ οι δείκτες ρευστότητας και χρηματοδότησης χαρακτηρίζονται ισχυροί.

Σταθερές προοπτικές

Η Scope επισημαίνει ότι οι σταθερές προοπτικές αντανακλούν την εκτίμησή της πως οι κίνδυνοι που θα μπορούσαν να οδηγήσουν είτε σε αναβάθμιση είτε σε υποβάθμιση της αξιολόγησης είναι σήμερα ισορροπημένοι.

Ως πιθανούς παράγοντες αναβάθμισης, ο οίκος αναφέρει τη διατηρήσιμη βελτίωση της κερδοφορίας σε συνδυασμό με περαιτέρω μείωση των κινδύνων του ισολογισμού, όπως των μη εξυπηρετούμενων δανείων και της έκθεσης σε κρατικό κίνδυνο. Παράλληλα, μια ισορροπημένη και συνετή ανάπτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είτε οργανικά είτε μέσω εξαγορών, θα μπορούσε να ενισχύσει την αξιολόγηση του επιχειρηματικού μοντέλου.

Αντίθετα, αρνητικά για την αξιολόγηση θα μπορούσε να λειτουργήσει μια επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών, η οποία θα επηρέαζε ουσιαστικά την ποιότητα του ενεργητικού ή την κερδοφορία της τράπεζας. Επιπλέον, σημαντική αποδυνάμωση της κεφαλαιακής επάρκειας ή της θέσης ρευστότητας του ομίλου θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποβάθμιση της αξιολόγησης της χρηματοοικονομικής του ευρωστίας.

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