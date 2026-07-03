 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(13) "National News"
    [1]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(15) "Current Events1"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(17) "Natural Disasters"
}

Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας – ΑΔΜΗΕ : Υπογραφή MoU για την προστασία των ενεργειακών υποδομών

Το Μνημόνιο προβλέπει τη συνεργασία Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας - ΑΔΜΗΕ, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αντιπυρικών ζωνών κατά μήκος των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που διέρχονται από δάση

Business 03.07.2026, 17:20
Σχολιάστε
Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας – ΑΔΜΗΕ : Υπογραφή MoU για την προστασία των ενεργειακών υποδομών
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών και την προστασία των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών της χώρας, υπέγραψαν ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, και ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), Μάνος Μανουσάκης,

Το Μνημόνιο προβλέπει τη συνεργασία των δύο φορέων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αντιπυρικών ζωνών κατά μήκος των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που διέρχονται από δάση και δασικές εκτάσεις, με στόχο την αποτροπή των κινδύνων στις ενεργειακές υποδομές και τη διασφάλιση της αδιάλειπτης ηλεκτροδότησης της χώρας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το Πυροσβεστικό Σώμα καταρτίζει ετήσιο χάρτη προτεραιοποίησης των περιοχών όπου απαιτούνται παρεμβάσεις, αξιοποιώντας επιχειρησιακά δεδομένα και τον Εθνικό Χάρτη Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών. Ο ΑΔΜΗΕ αναλαμβάνει την υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών καθαρισμού, αποκλάδωσης, αποψίλωσης και δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών, σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος και την ισχύουσα δασική νομοθεσία.

Παράλληλα, θεσπίζεται Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού, καθώς και μικτά κλιμάκια ελέγχου, τα οποία θα παρακολουθούν την πρόοδο των εργασιών, θα πιστοποιούν την ολοκλήρωσή τους και θα διασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή του Μνημονίου.

Για το έτος 2026 έχουν ήδη καθοριστεί οι πρώτες περιοχές παρέμβασης, στην Ιπποκράτειο Πολιτεία – Σφενδάλη και στην περιοχή Εκάλης – Νέας Πεντέλης, με συνολική επιφάνεια αντιπυρικών ζωνών άνω των 516 στρεμμάτων.

Κρίσιμες υποδομές

Το κόστος υλοποίησης των έργων καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον ΑΔΜΗΕ, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το Μνημόνιο έχει διάρκεια τριών ετών, με δυνατότητα ανανέωσης.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς δήλωσε:

«Η προστασία των κρίσιμων υποδομών της χώρας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εθνικής στρατηγικής για την Πολιτική Προστασία.

Με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφουμε σήμερα με τον ΑΔΜΗΕ, μετατρέπουμε την πρόληψη σε μία σταθερή, οργανωμένη και διαρκή διαδικασία. Δημιουργούμε έναν μόνιμο μηχανισμό συνεργασίας, με κοινό σχεδιασμό, σαφείς αρμοδιότητες και συνεχή παρακολούθηση, ώστε οι απαραίτητες παρεμβάσεις να πραγματοποιούνται εκεί όπου υπάρχει η μεγαλύτερη επιχειρησιακή ανάγκη.

Η προστασία του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν αφορά μόνο τις ενεργειακές υποδομές. Αφορά την ασφάλεια των πολιτών, την ανθεκτικότητα της χώρας απέναντι στις φυσικές καταστροφές και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας κρίσιμων υπηρεσιών.

Η συνεργασία του δημοσίου με τον Εθνικό Διαχειριστή, όταν στηρίζεται σε σαφές θεσμικό πλαίσιο, κοινό σχεδιασμό και κοινό στόχο, αποτελεί βασικό πυλώνα για την αποτελεσματική πρόληψη και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.»

Σταθερό σύμμαχος ο ΑΔΜΗΕ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Μάνος Μανουσάκης δήλωσε:

«Ο ΑΔΜΗΕ αποτελεί σταθερό σύμμαχο στο απαιτητικό έργο του Υπουργείου Κλιματικής και Πολιτικής Προστασίας. Η ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας επιβεβαιώνει την προσήλωση του Διαχειριστή στην κοινή προσπάθεια πρόληψης και αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών και τη θωράκιση κρίσιμων ενεργειακών υποδομών.

Σε συνθήκες κλιματικής κρίσης, οι παρεμβάσεις για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών είναι απαραίτητες προκειμένου να διασφαλίζεται μεγαλύτερη επιχειρησιακή ευελιξία στο πεδίο και να προστατεύεται πιο αποτελεσματικά το αγαθό της σταθερής ηλεκτροδότησης για τους πολίτες.

Ο ΑΔΜΗΕ, με όσα μέσα έχει στη διάθεσή του, θα συνεχίσει να συνδράμει τις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, για την καλύτερη δυνατή απόκριση απέναντι σε φυσικές καταστροφές και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ηλεκτρικού συστήματος.»

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Nike: Στα δικαστήρια με τη 7-Eleven για τα νέα Air Max
World

«Πόλεμος» για ένα ζευγάρι sneakers – Nike και 7-Eleven στα δικαστήρια
Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας – ΑΔΜΗΕ : Υπογραφή MoU για την προστασία των ενεργειακών υποδομών
Business

Υπογραφή MoU Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας - ΑΔΜΗΕ για την προστασία ενεργειακών υποδομών
Scope: Σταθερές οι προοπτικές της Alpha Bank – Διατηρεί την αξιολόγηση BBB
Τράπεζες

Scope: Διατηρεί την αξιολόγηση BBB για την Alpha Bank
Expert Hellas: Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 8% στα 39,6 εκατ. ευρώ
Business

Στα 39,6 εκατ. ευρώ ο τζίρος της Expert Hellas το 2025
Lidl Ελλάς: Για δεύτερη συνεχή χρονιά Platinum διάκριση στον Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης CR Index
Business

Σταθερά στην κορυφή της βιώσιμης ανάπτυξης η Lidl Ελλάς
Shell: Εκατό χρόνια διαδρομές
Business

Shell: Εκατό χρόνια διαδρομές

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Eurobank Equities: Σε τροχιά υπέρβασης των στόχων τους οι ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Ξεπερνούν τον πήχη οι τράπεζες - Τα top pick

Η Eurobank Equities αναβαθμίζει τις προβλέψεις κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών και ξεχωρίζει την Alpha Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τραμπ: Συνεχίζει απτόητος τις προσπάθειες ελέγχου της Fed
World

Τραμπ: Συνεχίζει απτόητος τις προσπάθειες ελέγχου της Fed

Λίζα Κουκ και Τζερόμ Πάουελ στο στόχαστρο του Λευκού Οίκου - Το θρίλερ με την Fed της Ατλάντα

Τζούλη Καλημέρη
ΕΥΔΑΠ: Στις ράγες η «Ψυττάλεια ΙΙΙ» – Το πρώτο βήμα για επένδυση άνω των 500 εκατ. ευρώ
Business

Η ΕΥΔΑΠ βάζει μπροστά την «Ψυττάλεια ΙΙΙ» των 500 εκατ.

Το ΔΣ της ΕΥΔΑΠ ενέκρινε χθες την προκήρυξη της μελέτης για το master plan του μεγαλύτερου έργου περιβαλλοντικών υποδομών της επόμενης δεκαετίας - Ενδιαφέρον από ΕΤΕπ για χρηματοδότηση της κατασκευαστικής φάσης

Μάχη Τράτσα
Ψηφιακό Πελατολόγιο: Σειρά παίρνουν ξενοδοχεία, catering και δεξιώσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Big Brother σε γάμους, βαφτίσεις και δεξιώσεις - Τι αλλάζει

Συνεχίζεται η μάχη κατά της φοροδιαφυγής - Η ΑΑΔΕ με το ψηφιακό πελατολόγιο μπαίνει σε γάμους και πάρτι

Ανδρομάχη Παύλου
Τράπεζες: Μία στις τρεις πωλήσεις προϊόντων ολοκληρώνεται πλέον online
Τράπεζες

Τράπεζες: Μία στις τρεις πωλήσεις ολοκληρώνεται πλέον online

Κλειδί για την ανάπτυξη των πωλήσεων θα αποτελέσει η περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών mobile banking από τις τράπεζες

Αγης Μάρκου
Τουρισμός: Στους top5 προορισμούς η Ελλάδα – Τι επηρεάζει τις επιλογές των Ευρωπαίων ταξιδιωτών
Τουρισμός

Πού ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι - Η θέση της Ελλάδας

Νότια Ευρώπη και Μεσόγειος συγκεντρώνουν το 61% των προτιμήσεων - Ποια είναι κριτήρια για την επιλογή τουριστικού προορισμού

Κωνσταντίνος Δημητρίου
FrieslandCampina Hellas: Το κερδοφόρο 2025 και οι μελλοντικοί στόχοι – Πώς θα ενισχύσει τη θέση της
Business

Γύρισε σελίδα με κέρδη το 2025 η FrieslandCampina Hellas

Θετικα μεγέθη κατέγραψε η FrieslandCampina Hellas - Η επιστροφή φόρου εισοδήματος και οι πωλήσεις σε ελληνική και διεθνή αγορά

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΗΠΑ: Στα 250 χρόνια η δημοκρατία σε μια από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες της
World

ΗΠΑ στα 250: Η δημοκρατία σε δοκιμασία

Στα 250 χρόνια από την υιοθέτηση της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, η 4 Ιουλίου εορτάζεται μέσα σε ένα πολωμένο κλίμα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Business
Nike: Στα δικαστήρια με τη 7-Eleven για τα νέα Air Max
World

«Πόλεμος» για ένα ζευγάρι sneakers – Nike και 7-Eleven στα δικαστήρια

Η 7-Eleven κατέθεσε μήνυση κατά της Nike, υποστηρίζοντας ότι τα νέα Air Max 95 αντιγράφουν την εμβληματική χρωματική ταυτότητα της αλυσίδας

Νατάσα Σινιώρη
Scope: Σταθερές οι προοπτικές της Alpha Bank – Διατηρεί την αξιολόγηση BBB
Τράπεζες

Scope: Διατηρεί την αξιολόγηση BBB για την Alpha Bank

Σύμφωνα με τη Scope η αξιολόγηση της Alphα στηρίζεται στην ισχυρή της παρουσία στην ελληνική αγορά εμπορικής τραπεζικής, με έμφαση στις μεγάλες επιχειρήσεις και στους πελάτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Expert Hellas: Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 8% στα 39,6 εκατ. ευρώ
Business

Στα 39,6 εκατ. ευρώ ο τζίρος της Expert Hellas το 2025

Rebranding και εκσυγχρονισμός δικτύου - Η Expert Hellas διαθέτει 40 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα

Lidl Ελλάς: Για δεύτερη συνεχή χρονιά Platinum διάκριση στον Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης CR Index
Business

Σταθερά στην κορυφή της βιώσιμης ανάπτυξης η Lidl Ελλάς

Η Lidl Ελλάς διακρίνεται ξανά στον Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης CR Index, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη

Shell: Εκατό χρόνια διαδρομές
Business

Shell: Εκατό χρόνια διαδρομές

Κάθε διαδρομή και μια ιστορία

EFA GROUP: Ολοκληρωμένες ΑΙ-enabled δικτυοκεντρικές λύσεις drones και Counter-UAS  στη «Δούρειος Ίππος 26»
Business

EFA GROUP: Ολοκληρωμένες ΑΙ-enabled δικτυοκεντρικές λύσεις drones και Counter-UAS  στη «Δούρειος Ίππος 26»

Οι εταιρείες του EFA GROUP ανέπτυξαν μια ολοκληρωμένη δικτυοκεντρική αρχιτεκτονική

ΤτΕ: Μειώθηκε η ψαλίδα στα επιτόκια νέων δανείων και καταθέσεων τον Μάιο
Τράπεζες

Μειώθηκε η ψαλίδα στα επιτόκια νέων δανείων και καταθέσεων τον Μάιο

Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ

Latest News
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με νέα υψηλά άρχισε τον Ιούλιο η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Με νέα υψηλά άρχισε τον Ιούλιο το ΧΑ

Η έλευση του Ιουλίου συνοδεύτηκε με νέα υψηλά 200 μηνών, επιβεβαιώνοντας τη θετική ψυχολογία και την δυναμική της αγοράς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Nike: Στα δικαστήρια με τη 7-Eleven για τα νέα Air Max
World

«Πόλεμος» για ένα ζευγάρι sneakers – Nike και 7-Eleven στα δικαστήρια

Η 7-Eleven κατέθεσε μήνυση κατά της Nike, υποστηρίζοντας ότι τα νέα Air Max 95 αντιγράφουν την εμβληματική χρωματική ταυτότητα της αλυσίδας

Νατάσα Σινιώρη
Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας – ΑΔΜΗΕ : Υπογραφή MoU για την προστασία των ενεργειακών υποδομών
Business

Υπογραφή MoU Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας - ΑΔΜΗΕ για την προστασία ενεργειακών υποδομών

Το Μνημόνιο προβλέπει τη συνεργασία Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας - ΑΔΜΗΕ, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αντιπυρικών ζωνών κατά μήκος των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που διέρχονται από δάση

Κομισιόν: Πέντε κοινά έργα για ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ
World

Πέντε νέα κοινά αμυντικά έργα στην ΕΕ - Aπό drones έως αντιπυραυλικά

Η Κομισιόν έχει διαθέσει 325 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της δημιουργίας και της ανάπτυξης των EDPCI

Δημήτρης Σταμούλης
Scope: Σταθερές οι προοπτικές της Alpha Bank – Διατηρεί την αξιολόγηση BBB
Τράπεζες

Scope: Διατηρεί την αξιολόγηση BBB για την Alpha Bank

Σύμφωνα με τη Scope η αξιολόγηση της Alphα στηρίζεται στην ισχυρή της παρουσία στην ελληνική αγορά εμπορικής τραπεζικής, με έμφαση στις μεγάλες επιχειρήσεις και στους πελάτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Brain Gain: Ποιες είναι οι προοπτικές επαναπατρισμού Ελλήνων του εξωτερικού
Economy

Brain gain: Νέα έρευνα από ΕΚΤ και ΟΟΣΑ

Τι αναφέρει η μελέτη του ΕΚΤ και του ΟΟΣΑ για την ελληνική διασπορά και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού

Airbnb: Πόσες διανυκτερεύσεις σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης έγιναν στην ΕΕ το α’ τρίμηνo
Τουρισμός

Πόσες διανυκτερεύσεις τύπου Aibnb έγιναν στην ΕΕ το α΄τρίμηνο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τις δημοφιλείς περιφέρειες της ΕΕ σε κρατήσεις μέσω πλατφορμών Airbnb, Booking και Expedia

Expert Hellas: Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 8% στα 39,6 εκατ. ευρώ
Business

Στα 39,6 εκατ. ευρώ ο τζίρος της Expert Hellas το 2025

Rebranding και εκσυγχρονισμός δικτύου - Η Expert Hellas διαθέτει 40 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα

Lidl Ελλάς: Για δεύτερη συνεχή χρονιά Platinum διάκριση στον Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης CR Index
Business

Σταθερά στην κορυφή της βιώσιμης ανάπτυξης η Lidl Ελλάς

Η Lidl Ελλάς διακρίνεται ξανά στον Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης CR Index, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη

Shell: Εκατό χρόνια διαδρομές
Business

Shell: Εκατό χρόνια διαδρομές

Κάθε διαδρομή και μια ιστορία

Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας: Μείωσε τις αγορές ομολόγων
World

Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας: Μείωσε τις αγορές ομολόγων

Η κεντρική τράπεζα αγόρασε λιγότερα ομόλογα με το βλέμμα στη ρευστότητα και το κόστος δανεισμού

Καββαδάς: Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος δεν είναι αντίθετη με την αλιεία
AGRO

Καββαδάς: Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος δεν είναι αντίθετη με την αλιεία

Στο πιλοτικό πρόγραμμα 1,5 εκατ. ευρώ για τον λαγοκέφαλο αναφέρθηκε στη Βουλή ο κ. Καββαδάς

Καύσωνας: Χιλιάδες οι νεκροί στην Ευρώπη – Θα αυξηθεί ο προσωρινός απολογισμός
Κόσμος

Σχεδόν 5.000 νεκροί λόγω καύσωνα στην Ευρώπη

Νέα στοιχεία για τους πλεονάζοντες θανάτους ανακοινώθηκαν σε Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο. Η πραγματική θνησιμότητα από τον καύσωνα «είναι μεγαλύτερη από ό,τι δείχνουν τα αρχικά νούμερα».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Vouchers τροφίμων: Πότε αρχίζει το πρόγραμμα – Οι δικαιούχοι και τα ποσά
Economy

Έρχονται τα vouchers τροφίμων - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Το νέο σύστημα για τα vouchers τροφίμων συνδέεται άμεσα με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Στεγαστική κρίση: Η πολιτική της κυβέρνησης και η σκληρή πραγματικότητα των αριθμών
Ακίνητα

Η σκληρή αλήθεια για το στεγαστικό - Τι δείχνουν οι αριθμοί

Το «Σπίτι μου ΙΙ», οι τιμές των ακινήτων, η εκτόξευση των ενοικίων, το κόστος κατοχής δείχνουν ότι η πρόσβαση στη στέγη παραμένει το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα για τα νοικοκυριά

Αλέξανδρος Κλώσσας
Γιεν: Ενισχύεται υπό τον φόβο της παρέμβασης
Συνάλλαγμα

Ενισχύεται υπό τον φόβο της παρέμβασης το γιεν

Οι επενδυτές σε δικαιώματα προαίρεσης πληρώνουν υψηλότερα για να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο απότομων διακυμάνσεων του γιεν,

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies