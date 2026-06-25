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ΑΔΜΗΕ – ΔΕΠΑ Εμπορίας: Στο τραπέζι σχέδιο για αλλαγή των εταιρικών δομών

Θαμμένες υπεραξίες σε ΑΔΜΗΕ και ΔΕΠΑ Εμπορίας - Τα εμπόδια - Τι είδαν τα funds στην ΑΜΚ του Διαχειριστή - Το ορόσημο για το ρωσικό αέριο - Το κυβερνητικό σχέδιο

Business 25.06.2026, 07:00
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ΑΔΜΗΕ – ΔΕΠΑ Εμπορίας: Στο τραπέζι σχέδιο για αλλαγή των εταιρικών δομών
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

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Το τέλος εποχής για δύο κορυφαίες ενεργειακές εταιρείες, τον ΑΔΜΗΕ και τη ΔΕΠΑ Εμπορίας σηματοδοτούν δύο γεγονότα. Πρόκειται για δύο επιχειρήσεις στις οποίες το ελληνικό δημόσιο ελέγχει την πλειοψηφία των μετοχών τους.

Σε ό,τι αφορά τον ΑΔΜΗΕ το πρωτοφανές επενδυτικό ενδιαφέρον με προσφορές 3,5 δισ. ευρώ ανοίγει το δρόμο αφενός για έναν νέο κύκλο ανάπτυξης και αφετέρου για αναγκαίες αλλαγές που απαιτούνται στο σημερινό σύνθετο εταιρικό μοντέλο.

Σε σχέση με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, το τέλος του ρωσικού αερίου σταδιακά από το 2027 αλλά και η λήξη του συμβολαίου με την Gazprom στο τέλος του 2026 ανοίγει επίσης ένα νέο κεφάλαιο που προϋποθέτει νέες μπίζνες στις δραστηριότητες της αλλά και μία πιο καθαρά επενδυτική εταιρική δομή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ που προέρχονται από κυβερνητικές και τραπεζικές πηγές, στο τραπέζι βρίσκεται σχέδιο για την ανάδειξη των κρυμμένων υπεραξιών τους, χωρίς κατ’ ανάγκη την απώλεια του ελέγχου των μετοχών τους από το ελληνικό δημόσιο.

ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ΑΔΜΗΕ… χάνεται η μπάλα…

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, στη διάρκεια των roadshows για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, που ελέγχει το 51% του ΑΔΜΗΕ και ελέγχεται κατά 51% από τον ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ με τον τελευταίο να κατέχει και το 25% του ΑΔΜΗΕ, οι διεθνείς επενδυτές έχαναν τη μπάλα… με το περίπλοκο μετοχικό σχήμα.

Το ερώτημα τους ήταν πότε αυτό το μοντέλο θα αλλάξει, λένε οι ίδιες πηγές, και αναζητούσαν μέσα από τις παρουσιάσεις και τις ερωτήσεις στις διοικήσεις των ΑΔΜΗΕ και ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για το που κρύβονται οι υπεραξίες του Ομίλου.

Πληροφορίες από τη χρηματιστηριακή αγορά, θέλουν μάλιστα ξένους επενδυτές, όχι μεγάλα funds, να τοποθετούνται στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αλλά να θεωρούν ότι έχουν τοποθετηθεί κατευθείαν στην ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, ο οποίος και θα εκτελέσει το μεγάλο αναπτυξιακό πρόγραμμα των 6 δισ. ευρώ της επόμενης πενταετίας.

Ένα από τα μεγάλα ζητήματα των μεγάλων επενδυτικών κεφαλαίων, που εντούτοις εμπιστεύτηκαν το story του ΑΔΜΗΕ, ήταν το WACC πώς θα φτάνει στα χαρτοφυλάκια τους αλλά και το μέρος των σταθερών ταμειακών ροών.

Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν στον ΟΤ, πώς η συγκεκριμένη εταιρική διάρθρωση του ΑΔΜΗΕ είναι μίας προηγούμενης εποχής, η οποία όταν αποφασίστηκε εξυπηρετούσε το σκοπό της: Την απόσχιση του από τη ΔΕΗ αλλά και την εν μέρη ανεξαρτησία που προϋποθέτει η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους Διαχειριστές.

Η επόμενη ημέρα του ΑΔΜΗΕ

Στο τραπέζι της κυβέρνησης φέρεται να υπάρχει πλάνο αλλαγών στη συγκεκριμένη δομή του Διαχειριστή. Αλλαγές, οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα θα τρέξουν το 2027. Με το πλάνο αυτό θα επιδιωχθεί ένα νέο εταιρικό μοντέλο το οποίο θα άρει αυτήν την πολυπλοκότητα της ανάμειξης του ελληνικού δημοσίου και την καλύτερη ορατότητα των υπεραξιών που κρύβει ο ΑΔΜΗΕ και φυσικά το επενδυτικό του πρόγραμμα.

Δεν αποκλείεται δε, ο Διαχειριστής τα επόμενα χρόνια να χρειαστεί κι άλλα κεφάλαια για την εκτέλεση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων και ενεργειακών υποδομών και συνεπώς η οποιαδήποτε πρόσκληση στην αγορά θα απαιτήσει πιο ξεκάθαρη εταιρική δομή.

Η όποια αλλαγή δεν προϋποθέτει σε καμία περίπτωση την απώλεια της πλειοψηφίας του ελέγχου του δημοσίου, διευκρινίζουν κυβερνητικά στελέχη.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας και το τέλος του ρωσικού φυσικού αερίου

Ένα εντελώς διαφορετικό στρατηγικό σχέδιο απαιτείται και για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς αλλά και της κυβέρνησης, η λήξη του συμβολαίου της Gazprom στο τέλος του 2026 αφήνει τη δημόσια επιχείρηση με περιορισμένο αντικείμενο στη χονδρεμπορική φυσικού αερίου. Αν και η ΔΕΠΑ Εμπορίας έχει προχωρήσει στην αντικατάσταση του με αμερικανικό αέριο καθώς και καύσιμο από άλλες πηγές.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας υλοποιεί ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους 500 εκατ. ευρώ έως το 2028 για τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της. Συμμετέχει με 29% στην μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο το φυσικό αέριο που κατασκευάζεται στην Αλεξανδρούπολη και η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027. Στο CCGT ισχύος 840 MW κύριος μέτοχος είναι η ΔΕΗ με 71%.

Την ίδια στιγμή, η ΔΕΠΑ Εμπορίας, όπως αναφέρουν πληροφορίες, αναμένεται στον επόμενο μήνα να έχει καταλήξει στον ανάδοχο για την κατασκευή της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στη Λάρισα με καύσιμο το φυσικό αέριο στη Λάρισα. Μέσα από ένα κοινοπρακτικό σχήμα η δημόσια επιχείρηση κατέχει το 35%.

Παράλληλα, η εταιρεία συμμετέχει σε κοινοπρακτικό σχήμα με τον Όμιλο AKTOR για την εισαγωγή αμερικανικού LNG και την εξαγωγή του σε χώρες του Κάθετου Διαδρόμου. Τα πλάνα της Atlantic SEE LNG Trade ανακοινώθηκαν χθες από τους Κωνσταντίνο Ξιφαρά, πρόεδρο και CEO της ΔΕΠΑ Εμπορίας και Πρόεδρο της Atlantic και τον Αλέξανδρο Εξάρχου, πρόεδρο και CEO της AKTOR και CEO της Atlantic.

Οι θυγατρικές της ΔΕΠΑ Εμπορίας

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας έχει θυγατρικές εταιρείες και συμμετοχές, όπως και αυτή στο FSRU Αλεξανδρούπολης, επιδιώκοντας την περαιτέρω καθετοποίηση των δραστηριοτήτων της.

Ναυαρχίδα της ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι η Φυσικό Αέριο Ελλάδας, η εταιρεία που δραστηριοποιείται στη λιανική ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς και της κυβέρνησης, η δημόσια επιχείρηση χρειάζεται μία πιο συνεκτική κι ενιαία εταιρική μορφή. Ο Όμιλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας έχει επίσης κρυμμένες υπεραξίες οι οποίες εφόσον ολοκληρωθούν τα επενδυτικά σχέδια που τρέχει με τις συμμετοχές της θα πρέπει να αναδειχθούν για την προσέλκυση κεφαλαίων.

Ένα από τα σενάρια που παίζουν είναι αυτό της εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Euronext Athens). Ωστόσο, οι ίδιες πηγές θεωρούν ότι κάτι τέτοιο είναι μακρινό καθώς χρειάζεται ένα σαφές επιχειρηματικό αφήγημα και φυσικά η ολοκλήρωση της καθετοποιημένης δραστηριότητας της.

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Χρήστος Κολώνας

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Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

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