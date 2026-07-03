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Brain Gain: Ποιες είναι οι προοπτικές επαναπατρισμού Ελλήνων του εξωτερικού

Τι αναφέρει η μελέτη του ΕΚΤ και του ΟΟΣΑ για την ελληνική διασπορά και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού

Economy 03.07.2026, 16:25
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Brain Gain: Ποιες είναι οι προοπτικές επαναπατρισμού Ελλήνων του εξωτερικού
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Από το 2021 καταγράφεται σταθερή αύξηση του αριθμού των Ελλήνων πολιτών που επιστρέφουν στην Ελλάδα, με τ0 2023 να αποτελεί χρονία-καμπή: Για πρώτη φορά απο την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 2009 που το brain drain έγινε brain gain.

Στη διετία 2023-2024 έφυγαν 69.000 και επέστρεψαν  98.000, ενώ συνολικά από τους 10 Έλληνες πολίτες που έφυγαν μεταξύ 2010-2025 επαναπατρίστηκαν οι 6.

Σήμερα, η Ελλάδα είναι στη 4η θέση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ ως προς τις επιστροφές πολιτών της, με τους πρόσφατους επαναπατρισθέντες να είναι, κατά κανόνα, νεότεροι και υψηλότερα εκπαιδευμένοι σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.

Brain Gain

Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια διαμορφώνεται μια πιο εξωστρεφής και αναπτυξιακή προσέγγιση στη σχέση της Ελλάδας με τη διασπορά.

Το 93% των Ελλήνων μεταναστών διαμένει σε μόλις δώδεκα χώρες του ΟΟΣΑ (Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Καναδάς οι βασικοι προορισμοί), ενώ την τελευταία δεκαετία σταδιακή η μετατόπιση της ελληνικής μετανάστευσης προς περισσότερο ενδο-ευρωπαϊκά πρότυπα κινητικότητας.

Βασική πρόκληση όχι μόνο η αναστροφή του brain drain, αλλά και η μετάβαση σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο διαχείρισης της διεθνούς κινητικότητας των Ελλήνων, με προσαρμογή των πολιτικών για την ενίσχυση των επιστροφών ανά χώρα, ηλικία, επάγγελμα, βαθμό δεσμού με την Ελλάδα και βάση των αναγκών κάθε ομάδας.

Η αξιοποίηση της διασποράς μπορεί να γίνει και με οργανωμένες δράσεις για mentoring, venture capital, διεθνοποίηση επιχειρήσεων, πρόσβαση σε αγορές, τεχνολογική μεταφορά και συνεργασία δημόσιου–ιδιωτικού τομέα.

Έπειτα, η επιστροφή νέων και υψηλά καταρτισμένων Ελλήνων απαιτεί πολιτικές εργασιακής επανένταξης, αξιοκρατίας, στήριξης της επιχειρηματικότητας και δημιουργίας ελκυστικών συνθηκών παραμονής και εξέλιξης στην Ελλάδα.

Για τον λόγο αυτό χρειάζεται ένας μόνιμος διακυβερνητικός μηχανισμός για τη διασύνδεση με τη διασπορά και την υποστήριξη της επιστροφής.

Brain Gain: Τι έδειξε η νέα έρευνα από ΕΚΤ και ΟΟΣΑ

Τα τελευταία χρόνια, η σχέση της Ελλάδας με τους Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό αποκτά νέα δυναμική που χαρακτηρίζεται απο μια σταδιακή μεταστροφή των μεταναστευτικών ροών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης OECD Diaspora Review Greece, η  οποία εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και παρουσιάστηκε πρώτη φορά σήμερα σε ειδική εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης και του ΕΚΤ.

Η μελέτη προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα της ελληνικής διασποράς στα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ, χαρτογραφώντας τις μεταναστευτικές τάσεις των τελευταίων δεκαετιών και αναδεικνύοντας τα δημογραφικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά των Ελλήνων που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, η μελέτη καταγράφει:

  • Τις μεταναστευτικές τάσεις και γεωγραφική κατανομή, καθώς αποτυπώνεται το μέγεθος, η γεωγραφική κατανομή και η διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής διασποράς στις χώρες του ΟΟΣΑ. Παράλληλα, αναλύονται οι πρόσφατες τάσεις μετανάστευσης και οι προθέσεις αποδημίας των Ελλήνων πολιτών.
  • Τα δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των Ελλήνων μεταναστών και των οικογενειών τους, όπως φύλο, ηλικία και επίπεδο εκπαίδευσης. Η ανάλυση αναδεικνύει τη σύνθεση και την εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού της διασποράς.
  • Η ένταξη και δεξιότητες στην αγορά εργασίας, με τη συμμετοχή των Ελλήνων μεταναστών στην αγορά εργασίας, εξετάζοντας την απασχόληση, την ανεργία και την κατανομή τους σε επαγγελματικούς κλάδους. Παράλληλα, αναλύονται οι δεξιότητές τους, το φαινόμενο της υπερεκπαίδευσης και η επιχειρηματική δραστηριότητα.
  • Την επιστροφή στην Ελλάδα, όπου αναλύονται οι τάσεις επαναπατρισμού, καθώς και οι παράγοντες που τις επηρεάζουν. Επιπλέον, εξετάζονται πολιτικές και καλές πρακτικές που μπορούν να ενισχύσουν την προσέλκυση και επανένταξη των Ελλήνων της διασποράς.
  • Τη διεθνή κινητικότητα, το εκπαιδευτικό επίπεδο και την ερευνητική δραστηριότητα Ελλήνων φοιτητών και ερευνητών, καθώς και τα δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά τους. Εξετάζονται η διάρκεια παραμονής τους στο εξωτερικό και οι προοπτικές επιστροφής τους στην Ελλάδα.
  • Τις στρατηγικές αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού. Οι υφιστάμενες πολιτικές καθώς και οι προτεινόμενες παρεμβάσεις που ενδέχεται να ενισχύσουν τη σύνδεση της διασποράς με τη χώρα και να αξιοποιήσουν το ανθρώπινο κεφάλαιο

Θετικό μεταναστευτικό ισοζύγιο

Για τις προσπάθειες που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση μίλησαν ο υπουργός επικρατείας Άκης Σκέτρσος, η Νίκη Κεραμέως, υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και ο Γιάννης Λοβέρδος, υφυπουργός Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι η σειρά μεταρρυθμίσεων και τα κινητρα για εργασία ή έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας συνετέλεσαν στη δημιουργία ρεύματος επαναπατρισμού.

«Την τελευταία 15ετία έχουν ήδη επιστρέψει 473.000 πολίτες πίσω στη χώρα μας. Στόχος μας, με όλες αυτές τις δράσεις, είναι μια Ελλάδα που δίνει στους νέους ανθρώπους λόγους να χτίζουν εδώ το μέλλον τους», τόνισε η κ. Κεραμέως, ενώ

Τα ευρήματα της μελέτης για τη χάραξη στρατηγικής και τη διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών για τη διασύνδεση της Ελλάδας με τη διασπορά της, την προσέλκυση ταλέντου και την ενίσχυση των προοπτικών επιστροφής Ελλήνων του εξωτερικού συζητησαν στη συνέχεια ο Πρέσβης – Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ, Καθηγητής Γιώργος Παγουλάτος, η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, Μάιρα Μυρογιάννη, η Γενική Γραμματέας της Προεδρίας της Κυβέρνησης Εύη Δραμαλιώτη και ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκος Μηλαπίδης. Τη συζήτηση συντόνισε ο Διευθυντής του ΕΚΤ Κυριάκος Τολιάς.

Μεταξύ άλλων επισημάνθηκε οτι το θετικό μεταναστευτικό ισοζύγιο εχει άλλα χαρακτηριστικά, επιστρέφουν επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης, η εξωστρεφεια και η διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων συμβάλλει σημαντικά, κρίσιμη πρόκληση η απλούστευση και η περαιτέρω ψηφιοποίηση των διαδικασιών επαναπατρισμού και η ενίσχυση της δικτύωσης με το ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό στο εξωτερικό για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Πολύτιμο εργαλείο για τη σύνδεση με Έλληνες του εξωτερικού

Η μελέτη που εκπόνησαν το ΕΚΤ και ο ΟΟΣΑ αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο γνώσης για την κατανόηση των σύγχρονων τάσεων της ελληνικής διασποράς και της διεθνούς κινητικότητας ανθρώπινου δυναμικού, προσφέροντας πολύτιμα στοιχεία για τον σχεδιασμό πολιτικών που ενισχύουν τη σύνδεση της χώρας με τους Έλληνες του εξωτερικού.

Η πρωτοβουλία του ΕΚΤ καλύπτει ένα διαχρονικό κενό στην καταγραφή και ανάλυση των στοιχείων που αφορούν την ελληνική μετανάστευση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων δημόσιων πολιτικών και την παροχή κινήτρων για την ενίσχυση της επιστροφής των Ελλήνων του εξωτερικού.

Αντίστοιχες μελέτες έχουν εκπονηθεί για χώρες όπως η Γερμανία, η Ρουμανία και η Γεωργία, με στόχο την ανάλυση των μεταναστευτικών ρευμάτων, της ένταξης των μεταναστών στις αγορές εργασίας και της συμβολής τους τόσο στις οικονομίες των χωρών προέλευσης όσο και σε εκείνες των χωρών υποδοχής για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Για την ελληνική περίπτωση αξιοποιήθηκαν έγκριτες βάσεις δεδομένων από τον ΟΟΣΑ, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), τη Eurostat, καθώς και εθνικές στατιστικές και απογραφικά δεδομένα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και το ΕΚΤ, διαμορφώνοντας ένα συνεκτικό και αξιόπιστο πλαίσιο ανάλυσης.

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

1. Διεθνής κινητικότητα σημαίνει απώλεια ανθρώπινου κεφαλαίου ή μπορεί να αποβεί  θετική για την Ελλάδα;

Η κινητικότητα δεν είναι από τη φύση της ούτε αποκλειστικά αρνητική ούτε αποκλειστικά  θετική. Μπορεί να επιτρέπει στους ανθρώπους να αποκτούν δεξιότητες, διεθνή εμπειρία,  επαγγελματικά δίκτυα και πρόσβαση σε προηγμένα ερευνητικά ή επιχειρηματικά  περιβάλλοντα. Αυτά, μπορούν αργότερα να επιστρέψουν στη χώρα φυσιολογικά, μέσω  συνεργασιών, επενδύσεων, επιχειρηματικότητας και μεταφοράς γνώσης. Το πρόβλημα  εμφανίζεται όταν η έξοδος είναι παρατεταμένη, όταν αφορά δυσανάλογα τους νέους και  τους υψηλά καταρτισμένους και όταν η χώρα προέλευσης δεν διαθέτει μηχανισμούς  σύνδεσης με αυτούς. Τότε, μπορεί να περιοριστεί η εγχώρια παραγωγική, ερευνητική και  δημογραφική δυναμική. Για τον λόγο αυτό, η διεθνής εμπειρία μετακινείται από τη λογική  του «brain drain» προς τη λογική του «brain circulation». Το ζητούμενο δεν είναι να  περιοριστεί η ελευθερία της κινητικότητας, αλλά να καταστεί δυνατή η κυκλοφορία  γνώσης, δεξιοτήτων και ανθρώπων μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών προορισμού.

2. Μπορούμε πλέον να πούμε ότι το brain drain έχει αντιστραφεί;

Τα στοιχεία δείχνουν μια σημαντική αλλαγή κατεύθυνσης, καθώς από το 2020 και μετά οι  εκροές μειώνονται σταθερά. Το 2023 αποτελεί έτος-καμπή καθώς οι εκτιμώμενες εισροές Ελλήνων πολιτών ανήλθαν περίπου στις 46.000, έναντι 37.000 αναχωρήσεων. Το 2024 η διαφορά διευρύνθηκε, με σχεδόν 52.000 εισόδους και περίπου 32.000 εξόδους, συνεπώς το ισοζύγιο εισροών εκροών έχει αντιστραφεί για πρώτη φορά από το 2009.

Συνολικά από το 2010 έως το 2024 έχουν φύγει από την Ελλάδα 773.296 Ελληνες και Ελληνίδες και έχουν επιστρέψει 473.044, δηλαδή επαναπατρίστηκαν 6 στους 10. Οι περισσότεροι από τους  επαναπατρισθέντες αποτελούν ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλών προσόντων και αυτό είναι  εξαιρετικά θετικό. Συνεπώς, το ασφαλές συμπέρασμα είναι ότι η Ελλάδα έχει εισέλθει σε  μια περισσότερο θετική φάση κινητικότητας ανθρώπινου δυναμικού. Σε κάθε  περίπτωση, δεν πρέπει να θεωρούμε ότι ένα θετικό ισοζύγιο δύο ετών επιτρέπει  εφησυχασμό. Αποτελεί, όμως, ένα σημαντικό σήμα ότι η κατεύθυνση μπορεί να αλλάξει  όταν βελτιώνονται η απασχόληση, οι επαγγελματικές ευκαιρίες και η συνολική  εμπιστοσύνη στις προοπτικές της χώρας.

3. Μπορεί η ελληνική διασπορά να καταστεί στρατηγικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα  και με ποιον τρόπο;

Η χώρα διαθέτει στο εξωτερικό ένα μεγάλο απόθεμα δεξιοτήτων, εμπειρίας και διεθνών  δικτύων, το οποίο οφείλει να το αντιμετωπίσει ως στρατηγικό κεφάλαιο. Αυτό δεν  σημαίνει ότι θεωρούμε θετική την φυγή ανθρώπων που δεν έβρισκαν προοπτική στην  Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Για το λόγο αυτό μάλιστα έχουμε  θεσμοθετήσει και πολλά κίνητρα για την επιστροφή τους, ώστε να μην αφήνουμε αυτή  την πραγματικότητα να μετατραπεί σε μόνιμη απώλεια. Συνεπώς, στην Ελλάδα δημιουργούνται πλέον συνθήκες που περιορίζουν την αναγκαστική έξοδο και  διευκολύνουν την επιστροφή και, ταυτόχρονα, προσφέρονται ουσιαστικοί τρόποι  συμμετοχής και σύνδεσης με όσους επιλέγουν να συνεχίσουν τη ζωή και την καριέρα τους  στο εξωτερικό.

4. Οι επαναπατρισθέντες βρίσκουν πράγματι εργασία ή κινδυνεύουν να  απογοητευθούν και να φύγουν ξανά;

Οι επαναπατρισθέντες διαθέτουν κατά μέσο όρο πολύ υψηλό εκπαιδευτικό και  επαγγελματικό κεφάλαιο, καθώς περισσότεροι από τους μισούς που επέστρεψαν  πρόσφατα είναι ηλικίας 20–39 ετών, περίπου 3 στους 5 έχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση  και σχεδόν οι μισοί από όσους εργάζονται απασχολούνται ως επαγγελματίες υψηλής  ειδίκευσης.

Είναι σαφές ότι η ένταξη δεν είναι αυτόματη. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ποσοστό  απασχόλησης ήταν περίπου 46% μεταξύ όσων είχαν μόλις επιστρέψει και έφτανε στο  72% μεταξύ όσων βρίσκονταν στη χώρα επί πέντε χρόνια. Αυτό δείχνει ότι η  επαγγελματική και κοινωνική επανένταξη απαιτεί χρόνο. Η πολιτική προτεραιότητα,  συνεπώς, είναι η μείωση του χρόνου προσαρμογής. Χρειάζεται καλύτερη πληροφόρηση  πριν από την επιστροφή, αντιστοίχιση με διαθέσιμες θέσεις, (έγκαιρη) αναγνώριση  προσόντων, ενημέρωση και καθοδήγηση για θεσμοθετημένα φορολογικά και  ασφαλιστικά ζητήματα, και υποστήριξη σε θέματα στέγασης, εκπαίδευσης και  οικογένειας.

5. Γιατί τόσοι νέοι εξακολουθούν να σπουδάζουν ή να αναζητούν την πρώτη τους  επαγγελματική ευκαιρία στο εξωτερικό;

Η διεθνής εκπαίδευση δεν πρέπει να θεωρείται αρνητική. Η εμπειρία σε ένα  πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο του εξωτερικού μπορεί να ενισχύσει τις γνώσεις, τις  δεξιότητες και τα διεθνή δίκτυα των νέων. Το ζήτημα δεν είναι να αποτρέψουμε τους  νέους από το να σπουδάσουν στο εξωτερικό, αλλά να δημιουργήσουμε αξιόπιστες  διαδρομές επιστροφής και θέσεις εργασίας που αξιοποιούν πραγματικά τις γνώσεις τους,  συνδέοντας καλύτερα την εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τις ανάγκες της οικονομίας. Το  σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια η Ελλάδα είναι πλέον κάτω από  τον μέσο όρο της ΕΕ ως προς τους φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό, γεγονός που  σημαίνει ότι τα ελληνικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης είναι πλέον περισσότερο  ελκυστικά απ’ ότι στο παρελθόν και αυτό είναι ένα σημαντικό επίτευγμα.

6. Ο ΟΟΣΑ διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει ένας μόνιμος διυπουργικός μηχανισμός για τη  διασπορά και την επιστροφή. Ποια είναι η δική σας θέση ως προς αυτό το ζήτημα;

Η πολιτική για τη διασπορά είναι εκ φύσεως οριζόντια. Αφορά την εξωτερική πολιτική,  την εργασία, την εκπαίδευση, την έρευνα, την οικονομία, την ψηφιακή διακυβέρνηση, τη  φορολογία, την υγεία και την περιφερειακή ανάπτυξη. Η έκθεση αναγνωρίζει ότι τα  τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί σημαντικές συνεργασίες, μνημόνια και κοινές δράσεις μεταξύ υπουργείων και φορέων. Ταυτόχρονα, επισημαίνει ορθά ότι οι επιμέρους  συνεργασίες δεν υποκαθιστούν έναν σταθερό μηχανισμό στρατηγικού συντονισμού. Η  επόμενη φάση πρέπει να είναι η μετάβαση από ένα σύνολο χρήσιμων, αλλά συχνά  επιμέρους παρεμβάσεων, σε ένα περισσότερο ολοκληρωμένο πλαίσιο με σαφείς  αρμοδιότητες, χρονοδιάγραμμα, πόρους, δείκτες αποτελέσματος και τακτική  αξιολόγηση. Όμως, ένας μόνιμος μηχανισμός δεν πρέπει να δημιουργήσει νέα  γραφειοκρατία. Πρέπει να διασφαλίσει ότι ο πολίτης δεν θα χρειάζεται να απευθύνεται  σε διαφορετικές υπηρεσίες για εργασία, φορολογία, αναγνώριση προσόντων,  οικογενειακά ζητήματα και εγκατάσταση.

7. Οι περισσότεροι επαναπατρισθέντες συγκεντρώνονται στην Αθήνα και στη  Θεσσαλονίκη. Υπάρχει κίνδυνος η επιστροφή ταλέντου να ενισχύσει τις  περιφερειακές ανισότητες;

Η συγκέντρωση αυτή απλά αντανακλά το γεγονός ότι εκεί βρίσκονται οι περισσότερες  θέσεις υψηλής ειδίκευσης, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και τα μεγαλύτερα  επιχειρηματικά δίκτυα. Απαιτείται, σε κάθε περίπτωση, καλύτερη σύνδεση των  πολιτικών επιστροφής με τα περιφερειακά οικοσυστήματα καινοτομίας, τα  πανεπιστήμια, τις επιχειρήσεις και τα τοπικά επενδυτικά σχέδια. Η επιστροφή  ανθρώπινου κεφαλαίου δεν πρέπει να αποτελεί πολιτική μόνο για τα δύο μεγαλύτερα  αστικά κέντρα, αλλά εργαλείο παραγωγικής και δημογραφικής αναζωογόνησης  ολόκληρης της χώρας.

8. Τελικά, βασικός στόχος είναι να επιστρέψουν οι Έλληνες του εξωτερικού ή απλά να  παραμείνουν συνδεδεμένοι με τη χώρα;

Η επιστροφή και η σύνδεση δεν είναι ανταγωνιστικοί στόχοι. Για ορισμένους ανθρώπους  η σωστή επιλογή θα είναι η μόνιμη επιστροφή. Για άλλους, θα είναι η προσωρινή  παραμονή, η κυκλική κινητικότητα, η εργασία από την Ελλάδα για οργανισμό του  εξωτερικού ή η συμμετοχή σε ερευνητικά και επιχειρηματικά δίκτυα χωρίς  μετεγκατάσταση. Μία σύγχρονη πολιτική πρέπει να υποστηρίζει ένα συνεχές πλαίσιο  διαθέσιμων επιλογών:

• ουσιαστική σύνδεση και συμμετοχή από το εξωτερικό,

• προσωρινή ή επαναλαμβανόμενη κινητικότητα,

• οριστική επιστροφή και μακροχρόνια επανένταξη.

Το κρίσιμο είναι οι Έλληνες του εξωτερικού να μην αντιμετωπίζονται μόνο ως άνθρωποι  που πρέπει να πεισθούν να επιστρέψουν, ούτε αποκλειστικά ως φορείς πολιτιστικής  ταυτότητας. Είναι πολίτες, επιστήμονες, εργαζόμενοι, επιχειρηματίες και μέλη διεθνών  δικτύων, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρες γνώσης, επενδύσεων και  διεθνούς συνεργασίας.

9. Τι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί για να επιτευχθεί η αύξηση των επιστροφών και η  διασύνδεση με την ελληνική διασπορά και ποιες πολιτικές σχεδιάζετε ώστε αυτή η  τάση να διατηρηθεί και να ενισχυθεί; 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σαφής και ενθαρρυντική επανεξισορρόπηση των  μεταναστευτικών ροών. Ένα πρώτο πεδίο παρέμβασης αφορά την άμεση σύνδεση των  Ελλήνων του εξωτερικού με την ελληνική αγορά εργασίας. Μέσω του ReBrain Greece,  των δράσεων της ΔΥΠΑ και των Ημερών Καριέρας στο εξωτερικό, επιχειρείται η  αντιστοίχιση εξειδικευμένων επαγγελματιών με πραγματικές ανάγκες ελληνικών  επιχειρήσεων.

Δεύτερον, έχουν θεσπιστεί συγκεκριμένα οικονομικά και φορολογικά κίνητρα.  Ενδεικτικά, από το 2020,εφαρμόζεται ειδικό καθεστώς που προβλέπει μείωση κατά 50%  του φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία ή επιχειρηματική δραστηριότητα στην  Ελλάδα για χρονικό διάστημα επτά ετών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το μέτρο  αυτό βελτιώνει το οικονομικό πλαίσιο της επανεγκατάστασης, ιδίως για εξειδικευμένους  εργαζομένους, επαγγελματίες και επιχειρηματίες.

Τρίτον, πλέον έχουν αρχίσει να αίρονται συγκεκριμένα διοικητικά και επαγγελματικά  εμπόδια του παρελθόντος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η απλοποίηση και η  αυτόματη αναγνώριση ιατρικών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων που έχουν αποκτηθεί σε  χώρες με σημαντική ελληνική παρουσία, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο  Βασίλειο, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και η Ελβετία. Πρόκειται για  στοχευμένη παρέμβαση σε ένα πεδίο στο οποίο η πολυπλοκότητα και η καθυστέρηση της  αναγνώρισης των προσόντων λειτουργούσαν επί χρόνια αποτρεπτικά για την επιστροφή  επιστημόνων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στην επιστημονική και ερευνητική διασπορά. Τα  προγράμματα επισκεπτών καθηγητών και ερευνητών, οι χρηματοδοτήσεις του  Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, η συμμετοχή της Ελλάδας στις EMBO  Installation Grants και πρωτοβουλίες όπως οι «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» έχουν  υποστηρίξει την επιστροφή, την προσωρινή κινητικότητα και τη συνεργασία Ελλήνων  επιστημόνων του εξωτερικού με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις στην  Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο, η πολιτική δεν περιορίζεται στη μόνιμη επανεγκατάσταση,  αλλά προωθεί και την κυκλοφορία της γνώσης, τη δημιουργία κοινών έργων και τη  διατήρηση σταθερών επαγγελματικών δεσμών.

Επίσης, η διασύνδεση με τη διασπορά έχει αποκτήσει ένα περισσότερο ολοκληρωμένο  στρατηγικό πλαίσιο μέσα από το Στρατηγικό Σχέδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό 2024– 2027. Το σχέδιο προβλέπει την ανάπτυξη μητρώων και δικτύων οργανώσεων της  διασποράς, τη δημιουργία θεματικών και επαγγελματικών δικτύων Ελλήνων  ακαδημαϊκών, επιστημόνων και επιχειρηματιών, την ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας και  των Ελληνικών Σπουδών, την ανάπτυξη προγραμμάτων για τις νεότερες γενιές, την  αναβάθμιση των προξενικών υπηρεσιών και την ενίσχυση της δημόσιας διπλωματίας.

Δράσεις μέσω της Enterprise Greece και του Elevate Greece επιδιώκουν, επίσης, να  συνδέσουν Έλληνες επιχειρηματίες και επενδυτές του εξωτερικού με το εγχώριο  οικοσύστημα καινοτομίας.

Ως προς την επόμενη φάση, στόχος είναι να περάσουμε από ένα σύνολο σημαντικών και  στοχευμένων παρεμβάσεων, σε ένα ενιαίο και διαρκές ενοποιημένο και διασυνδεδεμένο  σύστημα πολιτικής για την κινητικότητα του ελληνικού ανθρώπινου δυναμικού.

Ο τελικός μας στόχος, επομένως, δεν είναι να ισχυριστούμε ότι όλοι οι Έλληνες του  εξωτερικού πρέπει ή επιθυμούν να επιστρέψουν. Είναι να διασφαλίσουμε ότι κανένας  δεν θα αποκλείεται από την επιστροφή εξαιτίας περιττών διοικητικών, επαγγελματικών ή  θεσμικών εμποδίων και, ταυτόχρονα, ότι κάθε μέλος της ελληνικής διασποράς θα  διαθέτει ουσιαστικούς τρόπους να συνεργάζεται και να συνεισφέρει στη χώρα. Με άλλα  λόγια, επιδιώκουμε τη μετάβαση από τη μονοδιάστατη συζήτηση περί «brain drain» σε  ένα βιώσιμο σύστημα επιστροφής, κυκλοφορίας γνώσης και μακροχρόνιας σύνδεσης του  παγκόσμιου ελληνικού ανθρώπινου δυναμικού με την Ελλάδα.

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Θεοδωρικάκος: Μπαίνει τέλος σε καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές
Εθνική Τράπεζα: Φόροι, κατανάλωση και συμμόρφωση έφεραν ιστορικά πλεονάσματα
Macro

Ισχυρά έσοδα και συγκράτηση δαπανών «έχτισαν» τα πλεονάσματα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Eurobank Equities: Σε τροχιά υπέρβασης των στόχων τους οι ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Ξεπερνούν τον πήχη οι τράπεζες - Τα top pick

Η Eurobank Equities αναβαθμίζει τις προβλέψεις κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών και ξεχωρίζει την Alpha Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τραμπ: Συνεχίζει απτόητος τις προσπάθειες ελέγχου της Fed
World

Τραμπ: Συνεχίζει απτόητος τις προσπάθειες ελέγχου της Fed

Λίζα Κουκ και Τζερόμ Πάουελ στο στόχαστρο του Λευκού Οίκου - Το θρίλερ με την Fed της Ατλάντα

Τζούλη Καλημέρη
ΕΥΔΑΠ: Στις ράγες η «Ψυττάλεια ΙΙΙ» – Το πρώτο βήμα για επένδυση άνω των 500 εκατ. ευρώ
Business

Η ΕΥΔΑΠ βάζει μπροστά την «Ψυττάλεια ΙΙΙ» των 500 εκατ.

Το ΔΣ της ΕΥΔΑΠ ενέκρινε χθες την προκήρυξη της μελέτης για το master plan του μεγαλύτερου έργου περιβαλλοντικών υποδομών της επόμενης δεκαετίας - Ενδιαφέρον από ΕΤΕπ για χρηματοδότηση της κατασκευαστικής φάσης

Μάχη Τράτσα
Ψηφιακό Πελατολόγιο: Σειρά παίρνουν ξενοδοχεία, catering και δεξιώσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Big Brother σε γάμους, βαφτίσεις και δεξιώσεις - Τι αλλάζει

Συνεχίζεται η μάχη κατά της φοροδιαφυγής - Η ΑΑΔΕ με το ψηφιακό πελατολόγιο μπαίνει σε γάμους και πάρτι

Ανδρομάχη Παύλου
Τράπεζες: Μία στις τρεις πωλήσεις προϊόντων ολοκληρώνεται πλέον online
Τράπεζες

Τράπεζες: Μία στις τρεις πωλήσεις ολοκληρώνεται πλέον online

Κλειδί για την ανάπτυξη των πωλήσεων θα αποτελέσει η περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών mobile banking από τις τράπεζες

Αγης Μάρκου
Τουρισμός: Στους top5 προορισμούς η Ελλάδα – Τι επηρεάζει τις επιλογές των Ευρωπαίων ταξιδιωτών
Τουρισμός

Πού ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι - Η θέση της Ελλάδας

Νότια Ευρώπη και Μεσόγειος συγκεντρώνουν το 61% των προτιμήσεων - Ποια είναι κριτήρια για την επιλογή τουριστικού προορισμού

Κωνσταντίνος Δημητρίου
FrieslandCampina Hellas: Το κερδοφόρο 2025 και οι μελλοντικοί στόχοι – Πώς θα ενισχύσει τη θέση της
Business

Γύρισε σελίδα με κέρδη το 2025 η FrieslandCampina Hellas

Θετικα μεγέθη κατέγραψε η FrieslandCampina Hellas - Η επιστροφή φόρου εισοδήματος και οι πωλήσεις σε ελληνική και διεθνή αγορά

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΗΠΑ: Στα 250 χρόνια η δημοκρατία σε μια από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες της
World

ΗΠΑ στα 250: Η δημοκρατία σε δοκιμασία

Στα 250 χρόνια από την υιοθέτηση της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, η 4 Ιουλίου εορτάζεται μέσα σε ένα πολωμένο κλίμα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
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Brain Gain: Ποιες είναι οι προοπτικές επαναπατρισμού Ελλήνων του εξωτερικού
Economy

Brain gain: Νέα έρευνα από ΕΚΤ και ΟΟΣΑ

Τι αναφέρει η μελέτη του ΕΚΤ και του ΟΟΣΑ για την ελληνική διασπορά και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού

Στεγαστική κρίση: Η πολιτική της κυβέρνησης και η σκληρή πραγματικότητα των αριθμών
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Η σκληρή αλήθεια για το στεγαστικό - Τι δείχνουν οι αριθμοί

Το «Σπίτι μου ΙΙ», οι τιμές των ακινήτων, η εκτόξευση των ενοικίων, το κόστος κατοχής δείχνουν ότι η πρόσβαση στη στέγη παραμένει το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα για τα νοικοκυριά

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ενοίκια και κατοικίες συνέχισαν να γίνονται ακριβότερα το α΄ τρίμηνο 2026
Ακίνητα

Τρίτη υψηλότερη αύξηση ενοικίων στην ΕΕ για την Ελλάδα

Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 4,7% στη ζώνη του ευρώ και κατά 5,1% στην ΕΕ - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Θεοδωρικάκος: Μπαίνει τέλος σε καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές
Economy

Θεοδωρικάκος: Μπαίνει τέλος σε καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές

Στόχος τη κυβέρνησης είναι μια πιο δίκαιη αγορά και η προστασία του καταναλωτή, είπε ο Τακης Θεοδωρικάκος μιλώντας επί του νομοσχεδίου για την καταναλωτική πίστη

Εθνική Τράπεζα: Φόροι, κατανάλωση και συμμόρφωση έφεραν ιστορικά πλεονάσματα
Macro

Ισχυρά έσοδα και συγκράτηση δαπανών «έχτισαν» τα πλεονάσματα

Η Εθνική Τράπεζα αποδίδει την επίδοση σε ισχυρότερα έσοδα από ΦΠΑ, εισοδήματα και επιχειρήσεις, αλλά και στη συγκράτηση των δαπανών

Ευρώ: Πώς να ελέγξετε τα μετρητά σας στο άψε σβήσε
Economy

Πώς να ελέγξετε τα μετρητά σας στο άψε σβήσε

Οι οδηγίες της ΕΚΤ για τον έλεγχο των χαρτονομισμάτων ευρώ

Ελληνική οικονομία: Πέρασε ο κίνδυνος της Μέσης Ανατολής;
Economy

Πέρασε ο κίνδυνος της Μέσης Ανατολής για την ελληνική οικονομία;

Το οικονομικό επιτελείο στρέφει πλέον την προσοχή του στην ανάπτυξη, στον τουρισμό, στα δημόσια έσοδα και στις επενδύσεις

Αλέξανδρος Κλώσσας
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Χρηματιστήριο Αθηνών: Με νέα υψηλά άρχισε τον Ιούλιο η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Με νέα υψηλά άρχισε τον Ιούλιο το ΧΑ

Η έλευση του Ιουλίου συνοδεύτηκε με νέα υψηλά 200 μηνών, επιβεβαιώνοντας τη θετική ψυχολογία και την δυναμική της αγοράς

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Nike: Στα δικαστήρια με τη 7-Eleven για τα νέα Air Max
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«Πόλεμος» για ένα ζευγάρι sneakers – Nike και 7-Eleven στα δικαστήρια

Η 7-Eleven κατέθεσε μήνυση κατά της Nike, υποστηρίζοντας ότι τα νέα Air Max 95 αντιγράφουν την εμβληματική χρωματική ταυτότητα της αλυσίδας

Νατάσα Σινιώρη
Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας – ΑΔΜΗΕ : Υπογραφή MoU για την προστασία των ενεργειακών υποδομών
Business

Υπογραφή MoU Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας - ΑΔΜΗΕ για την προστασία ενεργειακών υποδομών

Το Μνημόνιο προβλέπει τη συνεργασία Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας - ΑΔΜΗΕ, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αντιπυρικών ζωνών κατά μήκος των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που διέρχονται από δάση

Κομισιόν: Πέντε κοινά έργα για ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ
World

Πέντε νέα κοινά αμυντικά έργα στην ΕΕ - Aπό drones έως αντιπυραυλικά

Η Κομισιόν έχει διαθέσει 325 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της δημιουργίας και της ανάπτυξης των EDPCI

Δημήτρης Σταμούλης
Scope: Σταθερές οι προοπτικές της Alpha Bank – Διατηρεί την αξιολόγηση BBB
Τράπεζες

Scope: Διατηρεί την αξιολόγηση BBB για την Alpha Bank

Σύμφωνα με τη Scope η αξιολόγηση της Alphα στηρίζεται στην ισχυρή της παρουσία στην ελληνική αγορά εμπορικής τραπεζικής, με έμφαση στις μεγάλες επιχειρήσεις και στους πελάτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Brain Gain: Ποιες είναι οι προοπτικές επαναπατρισμού Ελλήνων του εξωτερικού
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Brain gain: Νέα έρευνα από ΕΚΤ και ΟΟΣΑ

Τι αναφέρει η μελέτη του ΕΚΤ και του ΟΟΣΑ για την ελληνική διασπορά και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού

Airbnb: Πόσες διανυκτερεύσεις σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης έγιναν στην ΕΕ το α’ τρίμηνo
Τουρισμός

Πόσες διανυκτερεύσεις τύπου Aibnb έγιναν στην ΕΕ το α΄τρίμηνο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τις δημοφιλείς περιφέρειες της ΕΕ σε κρατήσεις μέσω πλατφορμών Airbnb, Booking και Expedia

Expert Hellas: Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 8% στα 39,6 εκατ. ευρώ
Business

Στα 39,6 εκατ. ευρώ ο τζίρος της Expert Hellas το 2025

Rebranding και εκσυγχρονισμός δικτύου - Η Expert Hellas διαθέτει 40 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα

Lidl Ελλάς: Για δεύτερη συνεχή χρονιά Platinum διάκριση στον Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης CR Index
Business

Σταθερά στην κορυφή της βιώσιμης ανάπτυξης η Lidl Ελλάς

Η Lidl Ελλάς διακρίνεται ξανά στον Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης CR Index, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη

Shell: Εκατό χρόνια διαδρομές
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Shell: Εκατό χρόνια διαδρομές

Κάθε διαδρομή και μια ιστορία

Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας: Μείωσε τις αγορές ομολόγων
World

Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας: Μείωσε τις αγορές ομολόγων

Η κεντρική τράπεζα αγόρασε λιγότερα ομόλογα με το βλέμμα στη ρευστότητα και το κόστος δανεισμού

Καββαδάς: Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος δεν είναι αντίθετη με την αλιεία
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Καββαδάς: Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος δεν είναι αντίθετη με την αλιεία

Στο πιλοτικό πρόγραμμα 1,5 εκατ. ευρώ για τον λαγοκέφαλο αναφέρθηκε στη Βουλή ο κ. Καββαδάς

Καύσωνας: Χιλιάδες οι νεκροί στην Ευρώπη – Θα αυξηθεί ο προσωρινός απολογισμός
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Σχεδόν 5.000 νεκροί λόγω καύσωνα στην Ευρώπη

Νέα στοιχεία για τους πλεονάζοντες θανάτους ανακοινώθηκαν σε Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο. Η πραγματική θνησιμότητα από τον καύσωνα «είναι μεγαλύτερη από ό,τι δείχνουν τα αρχικά νούμερα».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Vouchers τροφίμων: Πότε αρχίζει το πρόγραμμα – Οι δικαιούχοι και τα ποσά
Economy

Έρχονται τα vouchers τροφίμων - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Το νέο σύστημα για τα vouchers τροφίμων συνδέεται άμεσα με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Στεγαστική κρίση: Η πολιτική της κυβέρνησης και η σκληρή πραγματικότητα των αριθμών
Ακίνητα

Η σκληρή αλήθεια για το στεγαστικό - Τι δείχνουν οι αριθμοί

Το «Σπίτι μου ΙΙ», οι τιμές των ακινήτων, η εκτόξευση των ενοικίων, το κόστος κατοχής δείχνουν ότι η πρόσβαση στη στέγη παραμένει το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα για τα νοικοκυριά

Αλέξανδρος Κλώσσας
Γιεν: Ενισχύεται υπό τον φόβο της παρέμβασης
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Ενισχύεται υπό τον φόβο της παρέμβασης το γιεν

Οι επενδυτές σε δικαιώματα προαίρεσης πληρώνουν υψηλότερα για να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο απότομων διακυμάνσεων του γιεν,

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