Brain regain: Φορο-bonus για γιατρούς, μηχανικούς και καθηγητές

Προσκλητήριο σε γιατρούς, ερευνητές, μηχανικούς, καθηγητές και άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες οι οποίοι ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό απευθύνουν το υπουργείο Οικονομικών καλώντας τους να επιστρέψουν στην Ελλάδα (brain regain) και να εργαστούν στο Δημόσιο.

Το brain regain και τα κίνητρα

Το σημαντικότερο κίνητρο για όσους επιλέξουν να επιστρέψουν είναι το φορολογικό όφελος που συνοδεύει το καθεστώς.

Οι δικαιούχοι θα απολαμβάνουν για επτά χρόνια μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος που προκύπτει από τη μισθωτή εργασία τους στην Ελλάδα.

Παράλληλα, προβλέπεται απαλλαγή από τα τεκμήρια διαβίωσης για την κύρια κατοικία και τα αυτοκίνητα, στοιχείο που περιορίζει σημαντικά τη συνολική φορολογική επιβάρυνση.

Το μέτρο έχει και αναδρομική ισχύ, καθώς καλύπτει αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τις 28 Ιουλίου 2025 και μετά, αλλά και εκκρεμείς αιτήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ενώπιον της φορολογικής διοίκησης.

Το Ελληνικό Δημόσιο μπαίνει στο παιχνίδι της προσέλκυσης στελεχών από το εξωτερικό, προσφέροντας το ίδιο ευνοϊκό πλαίσιο που ίσχυε μέχρι σήμερα μόνο για τον ιδιωτικό τομέα.

Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιοποιημένη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση υπαγωγής τους μέσω της πύλης myAADE (myaade.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Εισόδημα > Υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ειδικό τρόπο φορολόγησης (άρθρο 5Γ του ΚΦΕ).

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, η ΑΑΔΕ έχει θέσει σε λειτουργία την υπηρεσία my1521:

Τηλεφωνικά στο 1521: Εργάσιμες ημέρες, από τις 07.00 έως τις 20.00.

Ψηφιακά στο my1521 (24/7): Επιλέγοντας την κατηγορία Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων > Ομογενείς και κάτοικοι εξωτερικού / Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος.

Επισημαίνεται ότι, με βάση τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, έως το 2023 είχαν επιστρέψει 422.688 από τους περίπου 659.547 νέους που έφυγαν στο εξωτερικό κατά την περίοδο 2010-2023, δηλαδή ποσοστό 64%, και μάλιστα το 2023 καταγράφηκαν για πρώτη φορά από το 2009 περισσότερες επιστροφές απ’ ό,τι αποχωρήσεις.

Επίσης, τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι μετά το 2020 περίπου 6.000 Έλληνες του εξωτερικού επέστρεψαν στην Ελλάδα αξιοποιώντας τα φορολογικά κίνητρα.