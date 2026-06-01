Brain regain: Φορο-bonus για γιατρούς, μηχανικούς και καθηγητές

Μισό φόρο θα πληρώνουν οι επιστήμονες που επιστρέφουν από το εξωτερικό - Οι δικαιούχοι του brain regain

Economy 01.06.2026, 19:00
Σχολιάστε
Brain regain: Φορο-bonus για γιατρούς, μηχανικούς και καθηγητές
Επιμέλεια Ανδρομάχη Παύλου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Προσκλητήριο σε γιατρούς, ερευνητές, μηχανικούς, καθηγητές και άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες οι οποίοι ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό απευθύνουν το υπουργείο Οικονομικών  καλώντας τους να επιστρέψουν στην Ελλάδα (brain regain) και να εργαστούν στο Δημόσιο.

Το μέτρο ισχύει αναδρομικά για αιτήσεις από 28 Ιουλίου 2025 και έπειτα, καλύπτοντας και εκκρεμείς αιτήσεις που είναι σε εξέλιξη

 Το brain regain και τα κίνητρα

Το σημαντικότερο κίνητρο για όσους επιλέξουν να επιστρέψουν είναι το φορολογικό όφελος που συνοδεύει το καθεστώς.

Οι δικαιούχοι θα απολαμβάνουν για επτά χρόνια μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος που προκύπτει από τη μισθωτή εργασία τους στην Ελλάδα.

Παράλληλα, προβλέπεται απαλλαγή από τα τεκμήρια διαβίωσης για την κύρια κατοικία και τα αυτοκίνητα, στοιχείο που περιορίζει σημαντικά τη συνολική φορολογική επιβάρυνση.

Το μέτρο έχει και αναδρομική ισχύ, καθώς καλύπτει αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τις 28 Ιουλίου 2025 και μετά, αλλά και εκκρεμείς αιτήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ενώπιον της φορολογικής διοίκησης.

Το Ελληνικό Δημόσιο μπαίνει στο παιχνίδι της προσέλκυσης στελεχών από το εξωτερικό, προσφέροντας το ίδιο ευνοϊκό πλαίσιο που ίσχυε μέχρι σήμερα μόνο για τον ιδιωτικό τομέα.

Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιοποιημένη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση υπαγωγής τους μέσω της πύλης myAADE (myaade.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Εισόδημα > Υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ειδικό τρόπο φορολόγησης (άρθρο 5Γ του ΚΦΕ).

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, η ΑΑΔΕ έχει θέσει σε λειτουργία την υπηρεσία my1521:

  • Τηλεφωνικά στο 1521: Εργάσιμες ημέρες, από τις 07.00 έως τις 20.00.
  • Ψηφιακά στο my1521 (24/7): Επιλέγοντας την κατηγορία Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων > Ομογενείς και κάτοικοι εξωτερικού / Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος.

Επισημαίνεται ότι, με βάση τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, έως το 2023 είχαν επιστρέψει 422.688 από τους περίπου 659.547 νέους που έφυγαν στο εξωτερικό κατά την περίοδο 2010-2023, δηλαδή ποσοστό 64%, και μάλιστα το 2023 καταγράφηκαν για πρώτη φορά από το 2009 περισσότερες επιστροφές απ’ ό,τι αποχωρήσεις.

Επίσης, τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι μετά το 2020 περίπου 6.000 Έλληνες του εξωτερικού επέστρεψαν στην Ελλάδα αξιοποιώντας τα φορολογικά κίνητρα.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Brain regain: Φορο-bonus για γιατρούς, μηχανικούς και καθηγητές
Economy

Επαναπατρισμός με φορο-bonus 7 ετών - Τα κίνητρα και οι αιτήσεις
Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βουλγαρία σε επενδύσεις και βιομηχανία
Economy

Ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βουλγαρία σε επενδύσεις και βιομηχανία
«Σπίτι μου ΙΙ»: Οι αγκυλώσεις που «πάγωσαν» 300 εκατ. ευρώ και το νέο στεγαστικό σχέδιο που έρχεται
Ακίνητα

Οι αγκυλώσεις που πάγωσαν 300 εκατ. και το νέο στεγαστικό
Ενοίκια: Στα ύψη οι τιμές στους εμπορικούς δρόμους
Ακίνητα

Ο χάρτης ενοικίων στις εμπορικές πιάτσες - Η εκτόξευση της Ερμού
e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο 5 Ιουνίου
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως 5 Ιουνίου - Οι πληρωμές
Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ, εμπορικά και δημόσιες υπηρεσίες
Economy

Πώς λειτουργούν σήμερα σούπερ μάρκετ, καταστήματα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας
Ναυτιλία

Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας

Οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες διαδραματίζουν έναν αξιοσημείωτο και καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια ναυτιλία, επισημαίνει Stephen Gordon, Managing Director της Clarksons Research

Λάμπρος Καραγεώργος
Deutsche Bank: «Χάλκινο» για το ελληνικό Xρηματιστήριο τον Μάιο με άνοδο 8,4%
Xρηματιστήριο Αθηνών

Deutsche Bank: «Χάλκινο» για το ελληνικό XA τον Μάιο με άνοδο 8,4% [γραφήματα]

To XA παραμένει στο top- 10 των βασικών χρηματιστηριακών αγορών από την αρχή του έτους - Tι αναφέρει η μηνιαία ανάλυση της Deutsche Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Delivery: Ο αθέατος πόλεμος για την αγορά των 2 δισ. ευρώ
Business

Ο αθέατος πόλεμος για τα 2 δισ. ευρώ στο delivery

Η κόντρα για τις προμήθειες ανάμεσα στις πλατφόρμες delivery και τις επιχειρήσεις εστίασης

Γιώργος Μανέττας
«Σπίτι μου ΙΙ»: Οι αγκυλώσεις που «πάγωσαν» 300 εκατ. ευρώ και το νέο στεγαστικό σχέδιο που έρχεται
Ακίνητα

Οι αγκυλώσεις που πάγωσαν 300 εκατ. και το νέο στεγαστικό

Το «Σπίτι μου ΙΙ» εξελίσσεται τελικά σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η υψηλή ζήτηση δεν αρκεί όταν η αγορά ακινήτων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους ενός προγράμματος

Αθανασία Ακρίβου
Αριστοφάνης Στεφάτος: Παράθυρο για νέες παραχωρήσεις blocks
Συνεντεύξεις

Στεφάτος: Παράθυρο για νέες παραχωρήσεις blocks

Ο Αριστοφάνης Στεφάτος CEO της ΕΔΕΥΕΠ μιλά στο Βήμα για τις επόμενες κινήσεις στις έρευνες υδρογονανθράκων

Χρήστος Κολώνας
ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο
Ηλεκτρισμός

ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο

Η ΔΕΗ παρά την αβεβαιότητα των διεθνών αγορών ενέργειας κρατά αμετάβλητα τα κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος

Χρήστος Κολώνας
Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων και τα deals που αλλάζουν την εικόνα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων και τα deals που αλλάζουν το ΧΑ

Ένα πυκνό και άκρως ενδιαφέρον 12μηνο έχει αρχίσει για το Χρηματιστήριο Αθηνών που θα κορυφωθεί με την ένταξή του στις ανεπτυγμένες αγορές τον Μάιο του 2027

Αλεξάνδρα Τόμπρα
New Yorker, Lululemon, Jimmy Choo: Οι πολυαναμενόμενες αφίξεις στην Αθήνα
Business

New Yorker, Lululemon, Jimmy Choo: Τι φέρνουν στην Αθήνα

Openings όπως των New Yorker, Lululemon και Jimmy Choo, γέμισαν με συγκρατημένη αισιοδοξία το λιανεμπόριο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Economy
Brain regain: Φορο-bonus για γιατρούς, μηχανικούς και καθηγητές
Economy

Επαναπατρισμός με φορο-bonus 7 ετών - Τα κίνητρα και οι αιτήσεις

Μισό φόρο θα πληρώνουν οι επιστήμονες που επιστρέφουν από το εξωτερικό - Οι δικαιούχοι του brain regain

Ανδρομάχη Παύλου
«Σπίτι μου ΙΙ»: Οι αγκυλώσεις που «πάγωσαν» 300 εκατ. ευρώ και το νέο στεγαστικό σχέδιο που έρχεται
Ακίνητα

Οι αγκυλώσεις που πάγωσαν 300 εκατ. και το νέο στεγαστικό

Το «Σπίτι μου ΙΙ» εξελίσσεται τελικά σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η υψηλή ζήτηση δεν αρκεί όταν η αγορά ακινήτων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους ενός προγράμματος

Αθανασία Ακρίβου
Ενοίκια: Στα ύψη οι τιμές στους εμπορικούς δρόμους
Ακίνητα

Ο χάρτης ενοικίων στις εμπορικές πιάτσες - Η εκτόξευση της Ερμού

Πώς διαμορφώθηκαν τα ενοίκια στις βασικές εμπορικές πιάτσες - Τι δείχνει της Cushman & Wakefield Proprius

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο 5 Ιουνίου
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως 5 Ιουνίου - Οι πληρωμές

Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ, εμπορικά και δημόσιες υπηρεσίες
Economy

Πώς λειτουργούν σήμερα σούπερ μάρκετ, καταστήματα

Για ποιους εργαζομένους είναι Αργία - Πώς αμείβεται για όσους εργαστούν του Αγίου Πνεύματος

ΔΕΘ: Τι θα περιλαμβάνει το καλάθι – Στεγαστικό, εισφορές και 13ος μισθός
Economy

Πώς θα γεμίσει το καλάθι της ΔΕΘ - Κερδισμένοι και χαμένοι

Το παρασκήνιο για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ - Πώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα αλλάζει τους σχεδιασμούς 

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΕΚΤ: Το «διπλό τραύμα» των κρίσεων τροφοδοτεί τον φόβο για πληθωρισμό – Γιατί οι Έλληνες είναι πιο απαισιόδοξοι
Economy

Η ΕΚΤ εξηγεί γιατί οι Έλληνες περιμένουν νέο κύμα ανατιμήσεων

Μια νέα έρευνα της ΕΚΤ δείχνει ότι οι επαναλαμβανόμενες κρίσεις έχουν αφήσει βαθιές «ουλές» στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, ενισχύοντας τον φόβο για πληθωρισμό και οικονομική αστάθεια

Αφροδίτη Τζιαντζή
Latest News
Καναδάς: Μείωση του ΑΕΠ για δεύτερο τρίμηνο
World

Μείωση του ΑΕΠ στον Καναδά για δεύτερο τρίμηνο

Οι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι η οικονομία βρίσκεται σε τεχνική ύφεση - Η τράπεζα του Καναδά προβλέπει ανάπτυξη 1,2%

Musk Eyes Tesla-SpaceX Merger and a Path to Trillionaire Status
English Edition

Musk Eyes Tesla-SpaceX Merger and a Path to Trillionaire Status

Reports suggest Elon Musk is actively discussing a merger between Tesla and SpaceX, which is preparing for its IPO -- a deal that could consolidate his control but raise red flags for Tesla shareholders

Enterprise Greece: Επιχειρηματικές ευκαιρίες για ελληνικές εταιρείες σε 7 διεθνείς εκθέσεις του Ιουνίου
Business

Enterprise Greece: «Διαβατήριο» για νέες αγορές μέσω 7 εκθέσεων

Η Enterprise Greece επιδιώκει να δημιουργήσει νέες γέφυρες συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων και των διεθνών αγορών

Tesla: Άλμα ταξινομήσεων στην Ευρώπη τον Μάιο με έως και 655% αύξηση
Business

Ισχυρό comeback για την Tesla στην Ευρώπη, με άλμα ταξινομήσεων

Με την Tesla να καταγράφει ισχυρή άνοδο στις ευρωπαϊκές ταξινομήσεις τον Μάιο, η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων δείχνει νέα σημάδια ανάκαμψης - αλλά και ανακατανομής ισχύος

Πετρέλαιο: Αλμα για τις τιμές μετά την διακοπή των συνομιλιών Ιράν-ΗΠΑ
Markets

Φωτιά οι τιμές στο πετρέλαιο μετά το ναυάγιο Ιράν-ΗΠΑ

Η άνοδος των τιμών πετρελαίου προκάλεσε ανησυχίες οδηγώντας σε απώλειες τα κρατικά ομόλογα, με τις αποδόσεις των 10ετών να ξεπερνούν το 4,5%.

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Anthropic: Μυστική αίτηση IPO-μαμούθ και η μάχη των AI γιγάντων
Tεχνητή νοημοσύνη

Η μάχη των γιγάντων και η κούρσα του τρισεκατομμυρίου στην AI

Η Anthropic καταθέτει εμπιστευτικά αίτηση για IPO άνω του 1 τρισ. δολαρίων, εντείνοντας τον ανταγωνισμό με OpenAI και SpaceX

Deutsche Bank: Ενεργειακό σοκ και κίνδυνος ύφεσης για την Ευρωζώνη το 2026
World

Ενεργειακό σοκ και κίνδυνος ύφεσης για την Ευρωζώνη το 2026 [γραφήματα]

Επιδείνωση στις προοπτικές της οικονομίας της Ευρωζώνης διαπιστώνει η Deutsche Bank, εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση στις αγορές λόγω της γεωπολιτικής έντασης και των ανησυχιών για το Ιράν
Markets

Στο κόκκινο οι ευρωαγορές - Αβεβαιότητα για τον Περσικό

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έκλεισαν με απώλειες, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η διακοπή διαπραγματεύσεων Ιράν–ΗΠΑ επιβάρυναν το επενδυτικό κλίμα

Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός: Το νέο δημοσιονομικό ρήγμα και οι δύο «φυλές» της Ευρώπης
World

Το νέο δημοσιονομικό ρήγμα και οι δύο «φυλές» της Ευρώπης

Η μάχη των 16, οι «φειδωλοί» και ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός που θα κρίνει την επόμενη δεκαετία

Αλέξανδρος Κλώσσας
Τράπεζες: Το digital μοντέλο δοκιμάζει τις σχέσεις με τους πελάτες
Τράπεζες

Τράπεζες: Το digital μοντέλο δοκιμάζει τις σχέσεις με τους πελάτες

Οι τράπεζες έχουν περιορίσει δραστικά τις συναλλαγές στα καταστήματα – Η απειλή στη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες τους

Αγης Μάρκου
Brain regain: Φορο-bonus για γιατρούς, μηχανικούς και καθηγητές
Economy

Επαναπατρισμός με φορο-bonus 7 ετών - Τα κίνητρα και οι αιτήσεις

Μισό φόρο θα πληρώνουν οι επιστήμονες που επιστρέφουν από το εξωτερικό - Οι δικαιούχοι του brain regain

Ανδρομάχη Παύλου
Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βουλγαρία σε επενδύσεις και βιομηχανία
Economy

Ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βουλγαρία σε επενδύσεις και βιομηχανία

Με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομίας, Επενδύσεων και Βιομηχανίας της Βουλγαρίας, Αλεξάντερ Πούλεβ συναντήθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Ρωσία: Ανοδος 11,5% στις εξαγωγές LNG
World

Ανοδος 11,5% στις εξαγωγές ρωσικού LNG

Οι εξαγωγές Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) απο τη Ρωσία προς την Ευρώπη από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο αυξήθηκαν κατά 16,7% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 7,7 εκατομμύρια τόνους

Αλιεία – υδατοκαλλιέργεια: Αντίστροφη μέτρηση για πρόγραμμα μεταποίησης προϊόντων
AGRO

Αντίστροφή μέτρηση για πρόγραμμα μεταποίησης 26 εκατ. ευρώ

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα για τη μεταποίηση προϊόντων σε αλιεία και υδατοκαλλιέργεια - Τι χρηματοδοτείται

Wall Street: H Nvidia οδηγεί την άνοδο του Nasdaq – Στο επίκεντρο η Fed και τα στοιχεία απασχόλησης
Markets

Μικτά πρόσημα στη Wall Street, ξεχωρίζει η Nvidia

Με τη Nvidia να ενισχύεται μετά την παρουσίαση νέου επεξεργαστή, η Wall Street κινείται μεικτά εν αναμονή των στοιχείων για την απασχόληση και των επόμενων κινήσεων της Fed

Posidonia 2026: The World’s Shipping Industry Meets in Athens
English Edition

Posidonia 2026: The World’s Shipping Industry Meets in Athens

The iconic NASDAQ Tower in Times Square lit up with a greeting for Posidonia 2026 as the world's premier shipping exhibition opened its doors in Athens on June 1

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies