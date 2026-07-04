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Οι ΗΠΑ «αποψιλώνουν» τις κινεζικές επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια

Η φορολογική πολιτική Τραμπ αναγκάζει τους κινεζικούς ομίλους να αποχωρήσουν από την αμερικανική αγορά - Τα κινεζικά assets περνούν σε Αμερικανούς επενδυτές σε τιμές ευκαιρίας

World 04.07.2026, 22:34
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Οι ΗΠΑ «αποψιλώνουν» τις κινεζικές επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια
Επιμέλεια Γιώργος Πολύζος

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Σε μια βιομηχανική μονάδα στο Ντάλας του Τέξας, εκεί όπου σήμερα κυματίζει η αμερικανική σημαία πάνω από 1.200 εργαζόμενους και ρομποτικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας που παράγουν 20.000 ηλιακά πάνελ ημερησίως, αποτυπώνεται η νέα πραγματικότητα της αμερικανικής πράσινης βιομηχανίας. Το εργοστάσιο είχε αρχικά κατασκευαστεί από τη Trina Solar, έναν κινεζικό κολοσσό, πριν πουληθεί λίγες ημέρες μετά την έναρξη της λειτουργίας του.

Το παράδειγμα αυτό δεν είναι μεμονωμένο, σημειώνει σε άρθρο του ο Economist. Σε ολόκληρη την αμερικανική αγορά, κινεζικές εταιρείες αποεπενδύουν από περιουσιακά στοιχεία καθαρής ενέργειας σε τιμές που θυμίζουν «fire sale», δηλαδή γρήγορη πώληση για άντληση μετρητών, καθώς από το 2025 σχεδόν 9 δισ. δολάρια κινεζικών επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές στις ΗΠΑ έχουν ακυρωθεί, παγώσει ή μεταβιβαστεί σε τοπικούς επενδυτές. Ορισμένα assets έχουν πωληθεί με εκπτώσεις έως και 40%, σύμφωνα με αγοραστές της αγοράς.

Η στροφή αυτή προκλήθηκε από τις αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία των ΗΠΑ, οι οποίες τέθηκαν σε εφαρμογή με το One Big Beautiful Bill Act του Ντόναλντ Τραμπ και απέκλεισαν από τις κρατικές επιδοτήσεις τις εταιρείες που συνδέονται με την Κίνα. Ένα από τα βασικά εργαλεία, το Section 45X, μειώνει τον φορολογικό λογαριασμό μιας εταιρείας κατά 7 σεντς για κάθε watt ηλιακού module και 35 δολάρια για κάθε kWh κυψέλης μπαταρίας που παράγει. Για ένα εργοστάσιο 5 GW, όπως αυτό της Trina Solar στο Ντάλας, η ενίσχυση θα μπορούσε να φτάσει τα 350 εκατ. δολάρια τον χρόνο.

Οι κινεζικές επιχειρήσεις που έχουν ήδη εγκαταστήσει μονάδες στις ΗΠΑ αντιμετωπίζονται πλέον ως Foreign Entities of Concern, δηλαδή ξένες  οικονομικές οντότητες που συνδέονται με γεωπολιτικούς αντιπάλους, μαζί με οντότητες από το Ιράν, τη Βόρεια Κορέα και τη Ρωσία. Οι ρυθμιστικές αρχές εφαρμόζουν αυστηρά το πλαίσιο αυτό: κινεζική οντότητα δεν μπορεί να κατέχει πάνω από 25% σε ένα εργοστάσιο, η εγκατάσταση δεν επιτρέπεται να βασίζεται σε αδειοδοτημένη κινεζική τεχνολογία και πρέπει να προμηθεύεται λιγότερο από το 50% της αξίας των εισροών της από Κινέζους προμηθευτές, όριο που θα πέσει στο 15% το 2030.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν αυτή η αναδιάταξη θα οδηγήσει πράγματι σε μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία των ΗΠΑ

Για τις κινεζικές εταιρείες, οι περιορισμοί αυτοί αποτελούν σοβαρό πλήγμα, σημειώνει ο Economist. Η Boway, σύμφωνα με κατάθεση στο Χρηματιστήριο της Σαγκάης, ανέφερε ότι το εργοστάσιό της στη Βόρεια Καρολίνα έγινε μη κερδοφόρο μετά την απόσυρση των κρατικών κινήτρων. Ακόμη και για όσους μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς φορολογικές πιστώσεις, ο ανταγωνισμός απέναντι σε επιδοτούμενους εγχώριους προμηθευτές είναι εξαιρετικά δύσκολος.

Στο μεταξύ, η αποχώρηση κινεζικών εταιρειών οδηγεί σε μεταφορά τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και παραγωγικών μονάδων σε Αμερικανούς επενδυτές. Η Corning απέκτησε πέρυσι μονάδα 2 GW στην Αριζόνα, ενώ η Boway πούλησε τον Μάιο εργοστάσιο 3 GW στη Βόρεια Καρολίνα για 254 εκατ. δολάρια, ποσό περίπου 15% χαμηλότερο από το κόστος κατασκευής του. Ωστόσο, τα περισσότερα από αυτά τα εργοστάσια φέρουν ακόμα κινεζική τεχνολογία και εξαρτώνται από κινεζικά inputs.

Πολλές εταιρείες προσπαθούν να παραμείνουν στην αμερικανική αγορά μέσω κοινοπραξιών με τοπικούς εταίρους. Όπως σημειώνεται, ωστόσο, αρκετές από αυτές τις συμφωνίες είναι περισσότερο τυπικές παρά ουσιαστικές, με στόχο κυρίως τη συμμόρφωση και όχι την πραγματική ενσωμάτωση. Σε μία χαρακτηριστική περίπτωση, η Canadian Solar μετέφερε τα αμερικανικά της assets από κινεζική θυγατρική στον καναδικό όμιλο, δημιουργώντας ουσιαστικά κοινοπραξία με τον εαυτό της.

Οι κινήσεις του Πεκίνου

Την ίδια στιγμή, το Πεκίνο παρακολουθεί στενά την έξοδο τεχνολογίας και επιδιώκει να περιορίσει τις εξαγωγές τεχνολογίας από κινεζικές εταιρείες στο εξωτερικό. Νέοι κανονισμοί που εγκρίθηκαν από το κινεζικό υπουργικό συμβούλιο, και τίθενται σε ισχύ την 1η Ιουλίου, προβλέπουν αυστηρότερο έλεγχο στις εξαγωγές τεχνολογίας και δυνατότητα απάντησης σε «διακριτικές» ενέργειες ξένων κυβερνήσεων.

Ως αποτέλεσμα, οι αγοραστές κινεζικών assets στην καθαρή ενέργεια δεν είναι κυρίως άλλες πράσινες εταιρείες, αλλά χρηματοοικονομικοί επενδυτές. Η Jinko Solar, για παράδειγμα, πούλησε το 75% μονάδας 2 GW στη Φλόριντα σε αμερικανικό επενδυτικό κεφάλαιο, ενώ η αγορά διαμορφώνει ένα νέο μοντέλο συνεργασίας όπου ο Αμερικανός εταίρος αποκομίζει τη χρηματοοικονομική απόδοση και ο κινεζικός παραμένει υπεύθυνος για την επιχειρησιακή τεχνογνωσία.

Παρά τις δυσκολίες, η έξοδος των κινεζικών εταιρειών ενδέχεται να αναδιαμορφώσει τον κλάδο των αμερικανικών καθαρών τεχνολογιών, σημειώνει ο Economist. Εταιρείες όπως η t1 Energy επενδύουν πλέον σε νέες μονάδες παραγωγής, ενώ η αγορά επιχειρεί να τοποθετηθεί ως «non-woke», σε μια προσπάθεια να αμβλύνει την πολιτική εχθρότητα της κυβέρνησης Trump απέναντι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν αυτή η αναδιάταξη θα οδηγήσει πράγματι σε μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία των ΗΠΑ ή αν θα περιοριστεί σε μια μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων από την Κίνα σε αμερικανικά κεφάλαια χωρίς ουσιαστική απεξάρτηση από κινεζική τεχνολογία και πρώτες ύλες. Όπως προκύπτει από την αγορά, η Κίνα εξακολουθεί να κυριαρχεί στην αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς παράγει περίπου το 95% του παγκόσμιου polysilicon, του βασικού υλικού για τα ηλιακά πάνελ.

Η επόμενη φάση

Η αμερικανική βιομηχανία καθαρής ενέργειας φαίνεται να περνά από μια περίοδο κινεζικής κυριαρχίας σε μια φάση αναγκαστικού επαναπατρισμού περιουσιακών στοιχείων και τεχνογνωσίας, καταλήγει το άρθρο του Economist. Όμως, όπως δείχνουν τα στοιχεία, η αλλαγή ιδιοκτησίας δεν συνεπάγεται αυτομάτως και αλλαγή εξάρτησης.

Η πραγματική πρόκληση για τις ΗΠΑ δεν είναι μόνο να αγοράσουν τα εργοστάσια, αλλά να χτίσουν ένα πλήρως ανεξάρτητο οικοσύστημα παραγωγής, προμηθευτών και τεχνολογίας. Μέχρι τότε, η «απο-απορρόφηση» της Κίνας από την αμερικανική καθαρή ενέργεια ίσως αποδειχθεί περισσότερο ανακατανομή κεφαλαίων παρά ουσιαστική απεξάρτηση.

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