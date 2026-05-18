ΗΠΑ-Κίνα: Αλαλούμ δηλώσεων για τις συμφωνίες

Αμερικανική σόγια συμφώνησε να αγοράσει η Κίνα και να αντιμετωπίσει την αμερικανική πρόσβαση σε σπάνιες γαίες, δήλωσε την Κυριακή ο Λευκός Οίκος, διαφημίζοντας μερικά από τα πιο απτά αποτελέσματα μέχρι στιγμής από μια υψηλού προφίλ διμερή σύνοδο κορυφής την περασμένη εβδομάδα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε την Παρασκευή δύο ημέρες συναντήσεων στο Πεκίνο με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης να συναντηθούν στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, αναφέρει το CNBC.

Η Κίνα θα αγοράζει αμερικανικά γεωργικά προϊόντα αξίας τουλάχιστον 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως έως το 2028, δήλωσε ο Λευκός Οίκος, σημειώνοντας ότι αυτό θα είναι «επιπλέον των δεσμεύσεων αγοράς σόγιας που ανέλαβε τον Οκτώβριο του 2025».

Μετά από μια συνάντηση Τραμπ-Σι στη Νότια Κορέα το περασμένο φθινόπωρο, οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει τουλάχιστον 25 εκατομμύρια μετρικούς τόνους αμερικανικής σόγιας σε καθένα από τα επόμενα τρία χρόνια.

Ωστόσο, η ανακοίνωση αυτού του Σαββατοκύριακου δεν διευκρίνισε ένα ποσό, ενώ ανέφερε ότι η Κίνα επιτρέπει για άλλη μια φορά τις πωλήσεις βοδινού και πουλερικών από τις ΗΠΑ. Το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας επίσης δεν διευκρίνισε την ποσότητα ή το όνομα της σόγιας, ενώ σημείωσε ότι και οι δύο χώρες συμφώνησαν να προωθήσουν το εμπόριο γεωργικών προϊόντων.

Αλαλούμ δηλώσεων για σπάνιες γαίες από ΗΠΑ

Η κινεζική δήλωση επίσης δεν ανέφερε σπάνιες γαίες, ενώ οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι η Κίνα θα αντιμετωπίσει τις ελλείψεις σπάνιων γαιών – ιδιαίτερα υττρίου, σκανδίου, νεοδυμίου και ινδίου. Το Πεκίνο ελέγχει την αλυσίδα εφοδιασμού για πολλά άγνωστα ορυκτά που είναι κρίσιμα συστατικά smartphone, αυτοκινήτων και όπλων.

Η ίδια η σύνοδος κορυφής ήταν «απογοητευτική», αλλά οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας πιθανότατα θα βελτιωθούν «σταδιακά» όσο ο Trump είναι πρόεδρος, δήλωσε τη Δευτέρα ο Τζέικομπ Σαπίρο, στρατηγικός εταίρος και γεωπολιτικός σύμβουλος στο The Bespoke Group, στην εκπομπή «Squawk Box Asia» του CNBC.

Ο Σαπίρο θεωρεί ότι πέραν του Τραμπ δεν υπάρχει κανένας στις ΗΠΑ που ενδιαφέρεται να βελτιώσει ουσιαστικά τους δεσμούς με την Κίνα. Ο Σαπίρο είπε ότι αυτό σημαίνει ότι το Πεκίνο θα «πει ό,τι χρειάζεται να πει για να βελτιώσει τα πράγματα τα επόμενα δύο χρόνια», ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για τον επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος πιθανότατα θα υιοθετήσει μια πιο σκληρή στάση απέναντι στην Κίνα.

Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Κίνα ανέφεραν συμφωνίες για τη σύσταση συμβουλίων εμπορίου και επενδύσεων για τη διευκόλυνση των διμερών συζητήσεων σε αυτούς τους τομείς.

Η Κίνα υπέδειξε ότι η μείωση των δασμών θα ήταν μέρος των σχεδίων, αλλά οι ΗΠΑ δεν ανέφεραν δασμούς.

Οι ΗΠΑ διευκρίνισαν τα κινεζικά σχέδια για την αγορά 200 αεροπλάνων Boeing, ενώ το Πεκίνο σημείωσε σε γενικές γραμμές τη συμφωνία αγοράς αεροσκαφών και δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα διασφαλίσουν την προμήθεια κινητήρων και άλλων εξαρτημάτων. Η Κίνα έχει αναπτύξει το δικό της επιβατικό αεροπλάνο, το οποίο εξακολουθεί να βασίζεται σε εξαρτήματα που κατασκευάζονται στο εξωτερικό.