 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Pop Culture"
    [1]=>
    string(24) "Family and Relationships"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(24) "Celebrity Relashionships"
    [1]=>
    string(8) "Marriage"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(14) "Celebrity News"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Τέιλορ Σουίφτ: Πόσο θα στοιχίσει ο γάμος του αιώνα;

Ο καλυμένος από μυστικότητα γάμος της Τέιλορ Σουίφτ θα σπάσει ρεκόρ εξόδων για χώρο, τελετή, ασφάλεια, εστίαση και ψυχαγωγία

World 04.07.2026, 07:00
Σχολιάστε
Τέιλορ Σουίφτ: Πόσο θα στοιχίσει ο γάμος του αιώνα;
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με τον πολυσυζητημένο γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι να φημολογείται ότι θα πραγματοποιηθεί στο εμβληματικό Madison Square Garden της Νέας Υόρκης αυτό το καλοκαίρι, το ερώτημα που κυριαρχεί είναι ένα: πόσο κοστίζει ένας γάμος στον διασημότερο συναυλιακό και αθλητικό χώρο του κόσμου;

Αν και το ακριβές ποσό εξαρτάται από τον αριθμό των καλεσμένων, τη διακόσμηση και το πρόγραμμα της εκδήλωσης, οι ειδικοί συμφωνούν ότι ο λογαριασμός είναι αστρονομικός.

«Δεν θα τη βγάλεις καθαρή με λιγότερα από 15 έως 25 εκατ. δολάρια», εκτίμησε στην εκπομπή Today η Αλίσα Πετινάτο, ιδρύτρια της εταιρείας διοργάνωσης πολυτελών εκδηλώσεων Alinato Events. Άλλοι επαγγελματίες του χώρου, μιλώντας στο CNN, υπολογίζουν το συνολικό κόστος μεταξύ 10 και 20 εκατ. δολαρίων, με μόνο τα λουλούδια να ξεπερνούν στους υπολογισμούς τα 500.000 δολάρια.

Αν και το ζευγάρι δεν έχει επιβεβαιώσει τίποτα, αρκετές ενδείξεις ενισχύουν τη φημολογία. Σύμφωνα με το NBC News, το Madison Square Garden έχει δεσμευτεί από τις 2 έως τις 4 Ιουλίου για ιδιωτική εκδήλωση, ενώ άδεια που κατατέθηκε στον δήμο της Νέας Υόρκης προβλέπει κλείσιμο δρόμων γύρω από την αρένα, υπαίθρια σκηνή και παρουσία έως και 1.000 ατόμων.

Madison Square Garden εξωτερικά

Πόσο στοιχίζει ο χώρος για τον γάμο Σουίφτ – Κέλσι

Η ενοικίαση του Madison Square Garden αποτελεί από μόνη της μια τεράστια δαπάνη. Η ημερήσια χρέωση εκτιμάται μεταξύ 1 και 2 εκατ. δολαρίων, ενώ ένας γάμος αυτού του μεγέθους απαιτεί αρκετές ημέρες για την προετοιμασία και την αποξήλωση των εγκαταστάσεων.

«Μπορεί να μιλάμε για αποκλειστική χρήση του Madison Square Garden για τρεις ή και τέσσερις ημέρες. Όταν συνυπολογίσεις όλους τους παράγοντες, το κόστος ανεβαίνει πολύ γρήγορα», δήλωσε στο NBC News η Άσλεϊ Σμιθ, ιδρύτρια της Ashley Smith Events. Έτσι, μόνο το κόστος του χώρου μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 8-10 εκατ. δολάρια.

Madison Square Garden

Η μεταμόρφωση της αρένας

Η διακόσμηση αποτελεί μία ακόμη μεγάλη πρόκληση. Οι διοργανωτές εξηγούν ότι ένας χώρος όπως το Madison Square Garden πρέπει ουσιαστικά να μεταμορφωθεί, με ειδικές κατασκευές, τεράστιες κουρτίνες και ψεύτικους τοίχους που κρύβουν τον εξοπλισμό της αρένας και δημιουργούν πιο οικεία ατμόσφαιρα.

«Πρέπει να σκεφτείτε πόσο ψηλή είναι η οροφή του Garden. Αν θέλει κάποιος να καλύψει όλα αυτά τα στοιχεία, ίσως χρειαστεί να μπουν ακόμη και γερανοί μέσα στον χώρο», σημείωσε η Πετινάτο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η διακόσμηση μπορεί να κοστίσει αρκετά εκατομμύρια δολάρια.

Σουίφτ

Η ασφάλεια

Για έναν γάμο αυτού του βεληνεκούς, η ασφάλεια αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες δαπάνες. Οι προσκεκλημένοι φέρονται να έχουν λάβει ηλεκτρονικές προσκλήσεις συνοδευόμενες από συμφωνίες εμπιστευτικότητας (NDA), ενώ ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας αναλαμβάνουν τον πλήρη έλεγχο του χώρου.

«Μια ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας, συχνά στελεχωμένη από πρώην μέλη κρατικών υπηρεσιών, είναι εξαιρετικά ακριβή. Όταν πρέπει να προστατεύει έναν χώρο επί πολλές ημέρες και να ελέγχει ποιος μπαίνει και τι κάνει, το κόστος εκτοξεύεται», εξήγησε η Πετινάτο, εκτιμώντας ότι η ασφάλεια μπορεί να κοστίσει 1-2 εκατ. δολάρια ημερησίως.

Φαγητό, ψυχαγωγία και… ιστορία

Ένα γεύμα τριών πιάτων σε τέτοιου επιπέδου εκδηλώσεις κοστίζει περίπου 600 δολάρια ανά άτομο, ενώ για περισσότερους από 1.000 καλεσμένους το συνολικό κόστος της δεξίωσης φτάνει σε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού αφορά και την ψυχαγωγία, με τη Στίβι Νικς να συγκαταλέγεται, σύμφωνα με το Rolling Stone, στα ονόματα που φημολογείται ότι θα εμφανιστούν.

Παρά τη φήμη του, το Madison Square Garden έχει φιλοξενήσει ελάχιστους γάμους. Ο πιο γνωστός πραγματοποιήθηκε το 1974, όταν ο μουσικός Σλάι Στόουν παντρεύτηκε την Κάθι Σίλβα μπροστά σε περίπου 23.000 θεατές, κατά τη διάρκεια συναυλίας του. Η δεύτερη μεγάλη τελετή ήταν ο μαζικός γάμος 2.075 ζευγαριών που τέλεσε το 1982 ο αιδεσιμότατος Σουν Μιουνγκ Μουν.

Αν οι φήμες επιβεβαιωθούν, ο γάμος της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους ακριβότερους και πιο πολυσυζητημένους γάμους στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Τεχνητή νοημοσύνη: Ποια επαγγέλματα δεν φοβούνται την ΑΙ – Κερδισμένοι και χαμένοι
World

Ποια επαγγέλματα δεν φοβούνται την ΑΙ - Κερδισμένοι και χαμένοι
Σκάνδιο: Πρόβλημα εξήντα τόνων που θέτει σε κίνδυνο την αμυντική βιομηχανική βάση των ΗΠΑ
World

Η «κρυφή» απειλή για άμυνα και βιομηχανία
Τέιλορ Σουίφτ: Πόσο θα στοιχίσει ο γάμος του αιώνα;
World

Πόσο θα στοιχίσει ο γάμος του αιώνα της Τέιλορ Σουίφτ;
Ινδία: Η GoDaddy προειδοποιεί ότι η εκστρατεία κατά των ψεύτικων ιστοσελίδων μπορεί να έχει παγκόσμιες συνέπειες
World

Η εκστρατεία κατά fake ιστοσελίδων στην Ινδία ανησυχεί τους εμπόρους domain
Κλιματιστικά: Ο καύσωνας στην Ευρώπη είναι δώρο για τους ασιάτες κατασκευαστές
World

Τα φορητά κλιματιστικά, ένας δήμαρχος και η μάχη για την ευρωπαϊκή αγορά
JPMorgan: Με απόφαση πρέπει να πληρώνει τα νομικά έξοδα της Τζάβις που μήνυσε
World

Γιατί η JPMorgan υποχρεούται να πληρώνει τα νομικά έξοδα της Τζάβις

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Στεγαστική κρίση: Η πολιτική της κυβέρνησης και η σκληρή πραγματικότητα των αριθμών
Ακίνητα

Η σκληρή αλήθεια για το στεγαστικό - Τι δείχνουν οι αριθμοί

Το «Σπίτι μου ΙΙ», οι τιμές των ακινήτων, η εκτόξευση των ενοικίων, το κόστος κατοχής δείχνουν ότι η πρόσβαση στη στέγη παραμένει το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα για τα νοικοκυριά

Αλέξανδρος Κλώσσας
Eurobank Equities: Σε τροχιά υπέρβασης των στόχων τους οι ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Ξεπερνούν τον πήχη οι τράπεζες - Τα top pick

Η Eurobank Equities αναβαθμίζει τις προβλέψεις κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών και ξεχωρίζει την Alpha Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τραμπ: Συνεχίζει απτόητος τις προσπάθειες ελέγχου της Fed
World

Τραμπ: Συνεχίζει απτόητος τις προσπάθειες ελέγχου της Fed

Λίζα Κουκ και Τζερόμ Πάουελ στο στόχαστρο του Λευκού Οίκου - Το θρίλερ με την Fed της Ατλάντα

Τζούλη Καλημέρη
Σκάνδιο: Πρόβλημα εξήντα τόνων που θέτει σε κίνδυνο την αμυντική βιομηχανική βάση των ΗΠΑ
World

Η «κρυφή» απειλή για άμυνα και βιομηχανία

Το σκάνδιο καταδεικνύει ακριβώς πώς τα μικροσκοπικά σημεία συμφόρησης υλικών μπορούν να παραλύσουν τεράστια αμυντικά προγράμματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ομάν: Ασκήσεις ισορροπίας για τα τέλη στα Στενά του Ορμούζ – Το «τυφλό σημείο» στις αγορές
World

Ασκήσεις ισορροπίας του Ομάν στο Ορμούζ - Το «τυφλό σημείο» στις αγορές

Ιράν και Ομάν διεξάγουν κοινές συνομιλίες με σκοπό να καθορίσουν μια νέα τάξη πραγμάτων όσον αφορά τη θαλάσσια ασφάλεια στο Ορμούζ

Δημήτρης Σταμούλης
Ψηφιακό Πελατολόγιο: Σειρά παίρνουν ξενοδοχεία, catering και δεξιώσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Big Brother σε γάμους, βαφτίσεις και δεξιώσεις - Τι αλλάζει

Συνεχίζεται η μάχη κατά της φοροδιαφυγής - Η ΑΑΔΕ με το ψηφιακό πελατολόγιο μπαίνει σε γάμους και πάρτι

Ανδρομάχη Παύλου
FrieslandCampina Hellas: Το κερδοφόρο 2025 και οι μελλοντικοί στόχοι – Πώς θα ενισχύσει τη θέση της
Business

Γύρισε σελίδα με κέρδη το 2025 η FrieslandCampina Hellas

Θετικα μεγέθη κατέγραψε η FrieslandCampina Hellas - Η επιστροφή φόρου εισοδήματος και οι πωλήσεις σε ελληνική και διεθνή αγορά

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Nike: Στα δικαστήρια με τη 7-Eleven για τα νέα Air Max
World

«Πόλεμος» για ένα ζευγάρι sneakers

Η 7-Eleven κατέθεσε μήνυση κατά της Nike, υποστηρίζοντας ότι τα νέα Air Max 95 αντιγράφουν την εμβληματική χρωματική ταυτότητα της αλυσίδας

Νατάσα Σινιώρη
Περισσότερα από World
Τεχνητή νοημοσύνη: Ποια επαγγέλματα δεν φοβούνται την ΑΙ – Κερδισμένοι και χαμένοι
World

Ποια επαγγέλματα δεν φοβούνται την ΑΙ - Κερδισμένοι και χαμένοι

Η αγορά εργασίας παρουσιάζει κάποιες ενθαρρυντικές προοπτικές, αλλά αν αναζητάτε σταθερότητα, ορισμένοι τομείς δεν είναι αυτό που ψάχνετε

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τέιλορ Σουίφτ: Πόσο θα στοιχίσει ο γάμος του αιώνα;
World

Πόσο θα στοιχίσει ο γάμος του αιώνα της Τέιλορ Σουίφτ;

Ο καλυμένος από μυστικότητα γάμος της Τέιλορ Σουίφτ θα σπάσει ρεκόρ εξόδων για χώρο, τελετή, ασφάλεια, εστίαση και ψυχαγωγία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ινδία: Η GoDaddy προειδοποιεί ότι η εκστρατεία κατά των ψεύτικων ιστοσελίδων μπορεί να έχει παγκόσμιες συνέπειες
World

Η εκστρατεία κατά fake ιστοσελίδων στην Ινδία ανησυχεί τους εμπόρους domain

Δικαστική απόφαση στην Ινδία αναδιαμορφώνει τον τρόπο λειτουργίας της διακυβέρνησης του διαδικτύου, αλλά η GoDaddy και άλλοι πωλητές domain εκφράζουν ανησυχίες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κλιματιστικά: Ο καύσωνας στην Ευρώπη είναι δώρο για τους ασιάτες κατασκευαστές
World

Τα φορητά κλιματιστικά, ένας δήμαρχος και η μάχη για την ευρωπαϊκή αγορά

Ανεβάζουν ρυθμούς παραγωγής στα κλιματιστικά τα μεγάλα εργοστάσια σε Κίνα και Νότια Κορέα μετά τις υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρωπη

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
JPMorgan: Με απόφαση πρέπει να πληρώνει τα νομικά έξοδα της Τζάβις που μήνυσε
World

Γιατί η JPMorgan υποχρεούται να πληρώνει τα νομικά έξοδα της Τζάβις

Η επιχειρηματίας, που καταδικάστηκε για εξαπάτηση της JPMorgan και οι δικηγόροι της έχουν συσσωρεύσει 144,2 εκ. δολ. σε έξοδα που περιλαμβάνουν... ζελεδάκια, θαλασσινά και βούτυρο κυτταρίτιδας

Κυβέρνηση Τραμπ: Νέα ρύθμιση στις ΗΠΑ μπορεί να εκτοξεύσει τις online πωλήσεις όπλων
World

Όπλα... στην πόρτα σου; Η πρόταση που αλλάζει τα πάντα στις ΗΠΑ

Η κυβέρνηση Τραμπ προωθεί νέα ρύθμιση και εκείνος που ενδέχεται να ωφεληθεί έμμεσα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Νατάσα Σινιώρη
Γαλλία: Ο πληθωρισμός πέφτει και τα επιτόκια ανεβαίνουν
World

Στη Γαλλία ο πληθωρισμός πέφτει και τα επιτόκια ανεβαίνουν

Στο 1,8% έπεσε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο, αλλά τον Ιούλιο αυξάνεται το βασικό επιτόκιο καταθέσεων από 1,5% που είναι σήμερα

Αλέξανδρος Καψύλης
Latest News
Ειδική παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών [Μέρος 1]
Experts

Παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Ισχύουσες διατάξεις, αιτιολογική έκθεση και διοικητικό πλαίσιο

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Τραμπ σε παιδικό podcast: Χιούμορ, αυτοσαρκασμός αλλά και αιχμές για προκατόχους του
Κόσμος

Τραμπ σε παιδικό podcast: Χιούμορ, αυτοσαρκασμός αλλά και αιχμές για προκατόχους του

Σε αιχμηρές νύξεις σε βάρος προκατόχων του προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια επεισοδίου πόντκαστ για παιδιά, ενώ διάβασε αποσπάσματα βιβλίου υπό τον τίτλο Presidents Play!

Τεχνητή νοημοσύνη: Ποια επαγγέλματα δεν φοβούνται την ΑΙ – Κερδισμένοι και χαμένοι
World

Ποια επαγγέλματα δεν φοβούνται την ΑΙ - Κερδισμένοι και χαμένοι

Η αγορά εργασίας παρουσιάζει κάποιες ενθαρρυντικές προοπτικές, αλλά αν αναζητάτε σταθερότητα, ορισμένοι τομείς δεν είναι αυτό που ψάχνετε

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες – Τι προβλέπεται για τα κοινόχρηστα
Κοινωνία

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες – Τι προβλέπεται για τα κοινόχρηστα

Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας, με στόχο την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων και την αρμονική συγκατοίκηση

Μίνα Μουστάκα
ΗΠΑ: «Υπερτυφώνας» απειλεί νησιά στον Ειρηνικό Ωκεανό
Κόσμος

«Υπερτυφώνας» απειλεί νησιά των ΗΠΑ στον Ειρηνικό Ωκεανό

Με σταθερούς ανέμους 259 χιλιομέτρων ανά ώρα και ριπές ως και 314 χιλιομέτρων την ώρα κινείται ο τυφώνας Μπάβι, απειλώντας νησιά των ΗΠΑ στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η πολιτιστική κληρονομιά στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο
Experts

Πολιτισμός και Ανάπτυξη

Η Ελλάδα διαθέτει παγκοσμίως μοναδικό πολιτιστικό κεφάλαιο, μεγάλης αναπτυξιακής αξίας. Το ζήτημα δεν είναι αν θα το αξιοποιήσει, αλλά πώς θα το αξιοποιήσει

Γεώργιος Μέργος
ΑΑΔΕ: Ποιες αγροτικές πληρωμές αναμένονται – Το χρονοδιάγραμμα
AGRO

Ποιες αγροτικές πληρωμές αναμένονται - Το χρονοδιάγραμμα

Ενισχύσεις και αποζημιώσεις θα καταβληθούν εντός Ιουλίου από την ΑΑΔΕ στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους

Τέιλορ Σουίφτ: Πόσο θα στοιχίσει ο γάμος του αιώνα;
World

Πόσο θα στοιχίσει ο γάμος του αιώνα της Τέιλορ Σουίφτ;

Ο καλυμένος από μυστικότητα γάμος της Τέιλορ Σουίφτ θα σπάσει ρεκόρ εξόδων για χώρο, τελετή, ασφάλεια, εστίαση και ψυχαγωγία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Σκάνδιο: Πρόβλημα εξήντα τόνων που θέτει σε κίνδυνο την αμυντική βιομηχανική βάση των ΗΠΑ
World

Η «κρυφή» απειλή για άμυνα και βιομηχανία

Το σκάνδιο καταδεικνύει ακριβώς πώς τα μικροσκοπικά σημεία συμφόρησης υλικών μπορούν να παραλύσουν τεράστια αμυντικά προγράμματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ένδυση: Ισχυρό το αποτύπωμα των ισπανικών brands στην εγχώρια αγορά
Business

Ισπανικές εταιρείες «εισβάλουν» στο ελληνικό retail

Σερί κερδών καταγράφουν ισπανικές εταιρείες στην ένδυση - Πώς διαμορφώνεται το τοπίο σήμερα στην ελληνική αγορά - Στα ύψη οι εισαγωγές ρούχων από Ισπανία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Υπεράκτια αιολικά: Τα πρώτα βήματα μετά από μήνες στασιμότητας – Πώς στήνεται το παζλ των διαγωνισμών
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Ξεμπλοκάρουν τα υπεράκτια αιολικά – Πώς στήνεται το παζλ των διαγωνισμών

Η κυβέρνηση συμπληρώνει σταδιακά τα κρίσιμα κομμάτια του θεσμικού και τεχνικού πλαισίου για την επόμενη φάση ανάπτυξης για τα υπεράκτια (offshore) αιολικά

Μάχη Τράτσα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πόσο φθηνές είναι οι μετοχές των τραπεζών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πόσο φθηνές είναι οι τραπεζικές μετοχές;

Σε υψηλά 16ετίας το Euronext Athens, αλλά με «φθηνές» ακόμη τις τράπεζες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Nike: Τι απορρόφησε τα κέρδη στην Ελλάδα και τον κόσμο
Business

Πού «χάθηκαν» τα κέρδη της Nike στην Ελλάδα

Ο ρόλος της L' Innominato Hellas, το flagship κατάστημα της Nike στη Σταδίου και η διεθνής εικόνα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ο ορίζοντας του ΧΑ, οι κατακτήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τα ρεκόρ της Coca Cola, επιταχύνει ο AKTOR, το σερί του ΑΒΑΞ, οι διαγωνισμοί του Υπερταμείου, η «μάχη» των πρώτων στο ταμπλό
Inside Stories

Ο ορίζοντας του ΧΑ, οι κατακτήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τα ρεκόρ της Coca Cola, επιταχύνει ο AKTOR, το σερί του ΑΒΑΞ, οι διαγωνισμοί του Υπερταμείου, η «μάχη» των πρώτων στο ταμπλό

Επόμενος σταθμός οι 2.600

Η τεχνολογία και τα νέα δεδομένα για τo λιανικό εμπόριο 
Experts

H τεχνολογία στο εμπόριο

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός συνθήκη επιβίωσης στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον

Σταύρος Καφούνης
Υπερταμείο: Αερομαχίες… επενδυτών για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια
Μεταφορές

Αερομαχίες… επενδυτών για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια

Παράταση μέχρι τις 20 Αυγούστου από το Υπερταμείο στον διαγωνισμό παραχώρησης – Ποια ονόματα παίζουν

Χρήστος Κολώνας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies