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ΕΕ: Τι σημαίνει το τέλος 3 ευρώ για τις Shein, Temu και AliExpress

Η ΕΕ κατέγραψε 5,8 δισεκατομμύρια αποστολές ηλεκτρονικού εμπορίου κάτω των 150 ευρώ το 2025

World 01.07.2026, 13:39
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ΕΕ: Τι σημαίνει το τέλος 3 ευρώ για τις Shein, Temu και AliExpress
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Ένα πρώτο βήμα προς τον περιορισμό αυτού που αποκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό από διαδικτυακούς εμπόρους λιανικής πώλησης όπως οι Shein, Temu και AliExpress έκανε η ΕΕ την Τετάρτη, επιβάλλοντας τέλος 3 ευρώ στις εισαγωγές ηλεκτρονικού εμπορίου χαμηλής αξίας από την Κίνα, οι οποίες προηγουμένως εισέρχονταν στο μπλοκ αδασμολόγητα.

Η κίνηση αυτή αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα για τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούσαν τελωνειακές απαλλαγές για να πωλούν αγαθά σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, τροφοδοτώντας την ταχεία ανάπτυξη και προκαλώντας παράπονα από τους λιανοπωλητές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Οι ΗΠΑ, η μεγαλύτερη αγορά τους, τερμάτισαν την εξαίρεση “de minimis” για τις εισαγωγές από την Κίνα τον Μάιο και για όλες τις εισαγωγές στα τέλη Αυγούστου, σημειώνει το Reuters.

Τα τέλη, τα οποία τίθενται σε ισχύ την Τετάρτη, θα χρεώνονται για κάθε τελωνειακή ταξινόμηση σε μια αποστολή. Ένα δέμα που περιέχει τρία διαφορετικά είδη ειδών θα επιβαρύνεται με συνολική χρέωση 9 ευρώ, ενώ ένα δέμα που περιέχει πολλά φορέματα ή πολλά παιχνίδια θα χρεώνεται 3 ευρώ. Οι απαλλαγές από δασμούς για εισαγωγές χαμηλής αξίας ισχύουν εδώ και δεκαετίες, με το τρέχον όριο των 150 ευρώ να εισάγεται το 2008. Ωστόσο, ο αριθμός των δεμάτων ηλεκτρονικού εμπορίου που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει της απαλλαγής έχει αυξηθεί κατακόρυφα, φτάνοντας τα 5,8 δισεκατομμύρια το 2025 από 1,4 δισεκατομμύρια το 2022.

«Σε έναν διαφορετικό εμπορικό κόσμο αυτό είχε πολύ νόημα, αλλά αυτός ο κόσμος δεν υπάρχει πια. Έχει ανατραπεί από το ηλεκτρονικό εμπόριο, ειδικά από την Κίνα», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters ο νομοθέτης της ΕΕ Ντιρκ Γκότινκ, ο οποίος ηγείται του θέματος της τελωνειακής μεταρρύθμισης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Η απαλλαγή έγινε αντικείμενο κατάχρησης και κακής χρήσης σε βιομηχανική κλίμακα για να δημιουργηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εις βάρος των επιχειρήσεων της ΕΕ».

ΕΕ

Οι όγκοι αερομεταφρομένων φορτίων ηλεκτρονικού εμπορίου πρόκειται να μειωθούν

Ο Ντέρεκ Λόσινγκ, σύμβουλος ηλεκτρονικού εμπορίου και αερομεταφορών φορτίου, ο οποίος διευθύνει την Cirrus Global Advisors, δήλωσε στο πρακτορείο ότι αναμένει ότι οι αεροπορικές αποστολές προϊόντων ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ θα μειωθούν κατά 10% έως 35% τις εβδομάδες μετά την έναρξη ισχύος των τελών, με πιθανές επιπτώσεις στους παγκόσμιους όγκους αερομεταφορών φορτίου.

«Το ερώτημα είναι πόσο αποτελεσματικές είναι οι πλατφόρμες στην στροφή προς άλλες αγορές» δήλωσε ο Λόσινγκ. «Όταν οι ΗΠΑ τερμάτισαν τα de minimis, η Ευρώπη ήταν μια πραγματικά καλή εναλλακτική λύση στην οποία θα μπορούσαν να στραφούν οι πλατφόρμες – αλλά τώρα δεν υπάρχει μια πραγματικά σαφής εναλλακτική λύση για την Ευρώπη».

Η απώλεια των εν λόγω πλατφορμών μπορεί να πιέσει τους προμηθευτές να απορροφήσουν μέρος του πρόσθετου κόστους για να περιορίσουν τις αυξήσεις τιμών για τους καταναλωτές και να προστατεύσουν την κερδοφορία.

Η Shein προετοιμάζεται για την αλλαγή επεκτείνοντας τον χώρο αποθήκης στο Βρότσλαβ της Πολωνίας και αποστέλλοντας περισσότερα προϊόντα στην ΕΕ χύμα.

ΕΕ

Οι τιμές καταναλωτή πιθανόν να αυξηθούν καθώς οι πλατφόρμες μετακυλίουν τους δασμούς

Η χρέωση των 3 ευρώ είναι ένα προσωρινό μέτρο που πρόκειται να αντικατασταθεί από δασμούς ανά κατηγορία από την 1η Ιουλίου 2028, όταν έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει η λειτουργία της νέας Τελωνειακής Αρχής της ΕΕ.

Τα τέλη είναι πιθανό να αυξήσουν τις τιμές καταναλωτή, καθώς οι πλατφόρμες μετακυλίουν τουλάχιστον ένα μέρος του πρόσθετου κόστους.

Η AliExpress, που ανήκει στον κινεζικό γίγαντα ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι καταχωρίσεις προϊόντων θα φέρουν την ετικέτα «Η τιμή περιλαμβάνει δασμούς και ΦΠΑ» όπου ισχύει. Για άλλα είδη, στους πελάτες θα εμφανίζεται μια ανάλυση των χρεώσεων εισαγωγής πριν από την ολοκλήρωση μιας αγοράς.

Η Amazon, η οποία λάνσαρε την εξαιρετικά φθηνή υπηρεσία Amazon Haul μετά την ταχεία ανάπτυξη των Temu και Shein, δήλωσε ότι το 97% των αποστολών της στην ΕΕ πέρυσι εκπληρώθηκαν από αποθήκες εντός της Ένωσης. Για προϊόντα που αποστέλλονται από χώρες εκτός ΕΕ, στους πελάτες θα εμφανίζονται επίσης οι χρεώσεις εισαγωγής πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς, ανέφερε.

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