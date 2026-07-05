ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Η ελληνική αγορά εργασίας πάσχει και από χαμηλές αμοιβές και από εντατικοποίηση της εργασίας

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Υψηλό είναι το ποσοστό των απασχολούμενων στη χώρα μας -κοντά στο 11,6%- το οποίο εργάζεται στην κύρια εργασία του 49 ή και περισσότερες ώρες την εβδομάδα. Το συγκεκριμένο ποσοστό είναι το διπλάσιο του αντιστοίχου μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ υπερβαίνει κατά 6,1 και 10,1 ποσοστιαίες μονάδες την αντίστοιχη μέση τιμή στα κράτη-μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τα οποία παραθέτει η έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ ο αριθμός των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας που συνήθως δουλεύει το σύνολο των απασχολουμένων ηλικίας 15-64 ετών στην κύρια θέση εργασίας τους είναι 41 ώρες, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος της ΕΕ είναι 37,7 ώρες.

Στον κλάδο «υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης» το 2025 οι μέσες συνήθεις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας ανήλθαν σε 43,1, δηλαδή 8 περίπου ώρες περισσότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ (35,3)

Σχολιάζοντας την εικόνα της αγοράς εργασίας –γύρω από τις ώρες απασχόλησης– η έκθεση του ΙΝΕ αναφέρει ότι η ελληνική αγορά εργασίας δεν πάσχει μόνο από χαμηλές αμοιβές, αλλά και από εντατικοποίηση της εργασίας.

Ο βασικός λόγος για την αρνητική αυτή επίδοση της χώρας μας είναι οι συγκριτικά πολλές ώρες εργασίας των αυτοαπασχολούμενων. Οι μέσες εβδομαδιαίες συνήθεις ώρες εργασίας για τη συγκεκριμένη κατηγορία απασχολουμένων ανήλθαν το 2025 σε 47,2, όταν ο μέσος όρος της ΕΕ ήταν 41,9 ώρες.

Αντίθετα, όσον αφορά τους μισθωτούς, οι αντίστοιχες ώρες εργασίας ήταν 39,1, με τη χώρα μας μάλιστα να εμφανίζει καλύτερη επίδοση έναντι των κρατών-μελών των Βαλκανίων και οριακά καλύτερη έναντι των κρατών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Ανά κλάδο παραγωγής

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κλαδική διάρθρωση των ωρών εργασίας. Στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, όπου συγκεντρώνεται το 17,6% της συνολικής απασχόλησης, οι μέσες συνήθεις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας – το 2025 – είναι αρνητικές τόσο για τους εργαζομένους πλήρους απασχόλησης όσο και για εκείνους με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Ειδικότερα, σχετικά με την πρώτη κατηγορία εργαζομένων, οι μέσες συνήθεις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας το 2025 στην Ελλάδα ανήλθαν σε 43,3 (έναντι λίγο πάνω από 40 ώρες στα κράτη μέλη των Βαλκανίων και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και 41,5 ώρες στις οικονομίες της Περιφέρειας), ενώ όσον αφορά τους εργαζομένους μερικής απασχόλησης έφθαναν σε 23,6 ώρες.

Παρόμοια είναι η εικόνα για τις συνήθεις ώρες εργασίας ανά εβδομάδα στον κλάδο της μεταποίησης. Το 2025 στον συγκεκριμένο κλάδο οι μέσες συνήθεις εβδομαδιαίες εργασίας των απασχολουμένων ανήλθαν στη χώρα μας σε 41,7, οριακά λιγότερες από το 2019, υπερβαίνοντας ωστόσο τις αντίστοιχες ώρες εργασίας στα υπόλοιπα υπό εξέταση κράτη-μέλη.

Στον κλάδο με την τρίτη υψηλότερη συγκέντρωση απασχολουμένων στη χώρα μας, που είναι οι «Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης», τα στοιχεία είναι εξίσου ανησυχητικά.

Ειδικότερα, το 2025 οι μέσες συνήθεις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας ανήλθαν σε 43,1, δηλαδή 8 περίπου ώρες περισσότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ (35,3), 5,8 και 5 ώρες εργασίας περισσότερες από τη μέση τιμή των οικονομιών της Περιφέρειας και των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης αντίστοιχα, και 3,3 ώρες περισσότερες συγκριτικά με τα κράτη-μέλη των Βαλκανίων.

Τέλος στον πρωτογενή τομέα – «Γεωργία, δασοκομία και αλιεία» – , που συγκεντρώνει το τέταρτο υψηλότερο μερίδιο απασχολουμένων στη χώρα μας, το 2025 οι μέσες εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης των εργαζομένων ήταν 45,1, περίπου 6 ώρες περισσότερες από τη μέση τιμή στα κράτη-μέλη των Βαλκανίων και 3 ώρες περισσότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ.