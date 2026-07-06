ΚΕΟΣΟΕ: Η ΚΑΠ, η στρατηγική για το κρασί και τα «κόκκινα» δάνεια

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Σε κλίμα ενότητας και συνεταιριστικής αλληλεγγύης ψηφίστηκε ομόφωνα ο απολογισμός πεπραγμένων της διοίκησης της ΚΕΟΣΟΕ, στο πλαίσιο της 66ης Γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων των μελών της, που έλαβε χώρα στα γραφεία της την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026.

Ο πρόεδρος της ΚΕΟΣΟΕ Χρήστος Μάρκου, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα παρακολούθησης των διαβουλεύσεων της υπό συζήτηση νέας ΚΑΠ 2025 – 2034, δεδομένου του ότι η εφαρμογή και η χρηματοδότηση των τομεακών προγραμμάτων όπως αυτό για το κρασί δεν θα είναι μάλλον υποχρεωτική, αλλά προαιρετική, γεγονός που θα πρέπει να θέσει σε συναγερμό τον τομέα προκειμένου να διατηρηθούν οι πόροι του και στη νέα ΚΑΠ.

Οι αντιπρόσωποι τεξέφρασαν έντονα την αγανάκτησή τους για τον πλειστηριασμό ακινήτων των συνεταιρισμών

Τόνισε την σημασία του πρωτογενούς τομέα επικεντρώνοντας στην διασφάλιση βιώσιμου εισοδήματος, ως παράγοντα για την επισιτιστική επάρκεια της χώρας, αλλά και την σημασία των ελέγχων ως εργαλείου για την βιωσιμότητα και την ιχνηλασιμότητα των αγροτικών προϊόντων και του οίνου, προτείνοντας για άλλη μια φορά την δημιουργία Ανεξάρτητης Ενιαίας Αρχής Ελέγχου παραγωγής και διακίνησης αγροτικών προϊόντων.

Χαιρέτισε τη δέσμευση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μαργαρίτη Σχοινά για την χρηματοδότηση του Στρατηγικού Σχεδίου για την βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής αμπελουργίας, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάσχεση του ρυθμού εγκατάλειψης των αμπελουργικών εκτάσεων, ενώ αναφέρθηκε επίσης στον επικείμενο τρυγητό που αναμένεται να είναι εκτός απροόπτου, ποιοτικά και ποσοτικά σε καλύτερο επίπεδο σε σχέση με την περσυνή συγκομιδή.

Οι τιμές και τα «κόκκινα» δάνεια

Καταδίκασε έντονα την φημολογία που προέρχεται κυρίως από κύκλους του παράτυπου ιδιωτικού εμπορίου «περί πτωτικών τάσεων στην τιμή σταφυλιού στον παραγωγό».

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στα πεπραγμένα της ΚΕΟΣΟΕ με έμφαση στις προσπάθειες στο θέμα των κόκκινων δανείων των συνεταιρισμών, που μέχρι σήμερα παρά τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης συνεχίζουν να θέτουν σε κίνδυνο τόσο τη βιωσιμότητα των συνεταιρισμών, όσο και την δικαστική έκβαση και την περιουσία των μελών των διοικήσεων τους.

Οι αντιπρόσωποι της Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΚΕΟΣΟΕ, εξέφρασαν έντονα την αγανάκτησή τους για τον πλειστηριασμό ακινήτων των συνεταιρισμών και αποφάσισαν την αλλαγή στάσης για το θέμα των κόκκινων δανείων και την υιοθέτηση δυναμικότερων μορφών αντίδρασης, αφού καταληστεύονται πλέον με ανενδοίαστο τρόπο οι περιουσίες των συνεταιριστικών οργανώσεων.