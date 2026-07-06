Lamda: Τι περιμένει η AXIA – Alpha Finance για τα αποτελέσματα της εταιρείας

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Στα 137 εκατ. ευρώ εκτιμά ότι θα διαμορφωθούν τα έσοδα της Lamda Development για το πρώτο τρίμηνο του έτους η AXIA – Alpha Finance, έναντι 105,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τα EBITDA προ αναπροσαρμογών (pre-revaluations) εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 12 εκατ. ευρώ, έναντι 12,5 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα αναμένονται ζημιογόνα κατά 12,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 11 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2025.

Η Lamda Development θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2026 αύριο, Τρίτη 7 Ιουλίου, μετά το κλείσιμο της χρηματιστηριακής συνεδρίασης. Επίσης, η εταιρεία θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές την Τετάρτη 8 Ιουλίου.

Οι επιδόσεις ανά κλάδο

Σύμφωνα με την AXIA – Alpha Finance, τα έσοδα από το έργο του Ελληνικού στο πρώτο τρίμηνο αναμένεται να ανέλθουν στα 100 εκατ. ευρώ, προερχόμενα κυρίως από τις πωλήσεις κατοικιών, με ολοένα μεγαλύτερη συνεισφορά από το έργο Little Athens. Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η κατανομή των πωλήσεων θα είναι περίπου ισομερής μεταξύ του Riviera Tower και του Little Athens, εξέλιξη που αναμένεται να στηρίξει την πορεία των περιθωρίων κερδοφορίας.

Για τον κλάδο των εμπορικών κέντρων (Malls), η AXIA – Alpha Finance προβλέπει έσοδα 30 εκατ. ευρώ, έναντι 28,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, ενώ τα EBITDA εκτιμώνται στα 19,7 εκατ. ευρώ, από 19,3 εκατ. ευρώ πέρυσι. Όπως επισημαίνεται, η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας σε ετήσια βάση επιτυγχάνεται παρά το υψηλότερο λειτουργικό κόστος που συνδέεται με την ανάπτυξη των εμπορικών κέντρων στο Ελληνικό.

Για τον τομέα των μαρινών, η χρηματιστηριακή αναμένει έσοδα 7 εκατ. ευρώ και EBITDA 4,3 εκατ. ευρώ, επισημαίνοντας ότι τα μεγέθη επηρεάζονται από τη διαταραχή που σχετίζεται με τη μαρίνα του Αγίου Κοσμά.

Σύντομα οι διαπραγματεύσεις με την ΙΟΝ

Η AXIA – Alpha Finance υπενθυμίζει ότι η Lamda Development έχει ανακοινώσει σωρευτικές εισπράξεις από την έναρξη του έργου του Ελληνικού έως το τέλος της χρήσης 2025 ύψους 1,49 δισ. ευρώ, ενώ οι σωρευτικές επενδυτικές δαπάνες (capex) διαμορφώθηκαν στα 0,99 δισ. ευρώ. Η διοίκηση της εταιρείας έχει θέσει ως στόχο οι συνολικές εισπράξεις να ανέλθουν στα 2,1 δισ. ευρώ έως το τέλος της χρήσης 2026. Η AXIA – Alpha Finance εκτιμά ότι οι σωρευτικές εισπράξεις θα διαμορφωθούν περίπου στα 1,6 δισ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου, εξέλιξη που θεωρεί ότι διατηρεί την εταιρεία εντός τροχιάς επίτευξης του στόχου για το 2026.

Παράλληλα, η χρηματιστηριακή αναμένει επιτάχυνση της κατασκευαστικής προόδου του Riviera Tower, το οποίο προγραμματίζεται να παραδοθεί στα μέσα του 2027. Επιπλέον, προβλέπει περαιτέρω πρόοδο στο Little Athens, το οποίο εκτιμάται ότι θα αυξήσει σταδιακά τη συμμετοχή του στο μείγμα των εσόδων από οικιστικές αναπτύξεις έναντι του Riviera Tower.

Τέλος, η AXIA – Alpha Finance σημειώνει ότι, σύμφωνα με τη Lamda Development, οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία με την ION αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα και εκτιμά ότι οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση σχετικά με την πορεία της συναλλαγής θα συγκεντρώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την αγορά.