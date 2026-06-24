Lamda: Οι νέες οικιστικές αναπτύξεις και οι συζητήσεις με την ION

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Το χρονοδιάγραμμα των σημαντικότερων εξελίξεων στο Ελληνικό παρουσίασε η Lamda Development κατά τη χθεσινή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με τη διοίκηση υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Οδυσσέα Αθανασίου να αναδεικνύει τα επόμενα ορόσημα για τα εμβληματικά έργα του mega project.

Η αρχή γίνεται με το Sports Park, τις νέες αθλητικές εγκαταστάσεις του Ελληνικού, οι οποίες παραδίδονται μέσα στον Ιούλιο. Θα περιλαμβάνουν τέσσερα γήπεδα ποδοσφαίρου, γήπεδα μπάσκετ, εγκαταστάσεις τένις, στάδιο στίβου και νέους χώρους άθλησης και αναψυχής.

Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεγάλη λίμνη, ενώ έως το 2027-2028 περίπου το ένα τρίτο της συνολικής έκτασης του Ελληνικού θα έχει μετατραπεί σε χώρους πρασίνου και αθλητισμού. Μαζί με τις αθλητικές εγκαταστάσεις θα δημιουργηθεί ένας ενιαίος χώρος περίπου 450 στρεμμάτων πρασίνου.

Τα στοιχήματα της Lamda

Στο παραλιακό μέτωπο, η Riviera Galleria αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2027 ή στις αρχές του 2028, ενώ η μαρίνα του Αγίου Κοσμά θα επανέλθει σταδιακά σε πλήρη λειτουργία μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Το mall επί της Βουλιαγμένης θα μπει σε λειτουργία το 2030, αφού η κατασκευή ξεκίνησε πριν από ένα μήνα.

Η διοίκηση επισήμανε την εξέλιξη των εργασιών για την γέφυρα της Ποσειδώνος, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο κύριο κατασκευαστικό αντικείμενο που έχει ολοκληρωθεί με κάποιεςδιαδικασίες αδειοδότησης που αφορούν το Δημόσιο να αποτελούν εκκρεμότητα.

Όσον αφορά στα δίκτυα κοινής ωφέλειας, αναμένεται να είναι έτοιμα εγκαίρως ώστε οι πρώτες κατοικίες να παραδοθούν και να κατοικηθούν από το 2027.

Στο καλοκαίρι της ίδια χρονιάς τοποθετεί η γαλλική Bouygues την ολοκλήρωση του Riviera Tower. Ο κ. Αθανασίου έκανε λόγο για ένα έργο με τις μεγαλύτερες προκλήσεις στο Ελληνικό, εκτιμώντας πάντως και ο ίδιος ότι θα έχει ολοκληρωθεί σίγουρα μέσα στο 2027.

Ενώ προχωρά και ο σχεδιασμός για τον δεύτερο πύργο μικτών χρήσεων στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, ο οποίος θα αναπτυχθεί μέσω της κοινής εταιρείας της Lamda με τη Brook Lane, με ποσοστά 30% και 70% αντίστοιχα.

Τα ξενοδοχεία και οι οικιστικές αναπτύξεις

Το πρώτο ξενοδοχείο που θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με την ΤΕΜΕΣ, θα λειτουργήσει υπό το brand της Mandarin Oriental, στόχος είναι να ξεκινήσει η κατασκευή του εντός του 2027.

Για το δεύτερο ξενοδοχείο δεν υπήρξε νεότερη ενημέρωση, με τον κ. Αθανασίου να σημειώνει ότι «η εταιρεία προσπαθεί να αφουγκραστεί και τις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας».

Ενώ η δεύτερη φάση των οικιστικών αναπτύξεων στο Ελληνικό περιλαμβάνει συνολική δόμηση 360 χιλ. τ.μ., που αντιστοιχεί σε περίπου 3.500 διαμερίσματα. Οι πωλήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν το 2028 και η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης φάσης τοποθετείται το 2031. Να σημειωθεί πως η πρώτη φάση αφορούσε στη διάθεση 1.500 διαμερισμάτων.

Σχετικά, δε, με τη γειτονιά Little Athens, η Lamda διέθεσε στην αγορά 671 διαμερίσματα προς πώληση, ενώ σήμερα οι πωλήσεις και οι κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές ανέρχονται στο 87% του συνόλου.

Η μερισματική πολιτική

Ο κ. Αθανασίου μίλησε για την πολιτική της εταιρείας, επιμένοντας πως στόχος είναι να ξεκινήσει η διανομή μερίσματος, ενδεχομένως ακόμη και από το 2028.

Σημείωσε, εξάλλου, πως η εταιρεία έχει δεχθεί πιέσεις από την αύξηση του κόστους των υλικών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εκτίμησε πάντως, ότι εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση που παρατηρείται τις τελευταίες μέρες, δεν αναμένονται ουσιαστικές επιπτώσεις στα βασικά οικονομικά μεγέθη.

Οι συζητήσεις με την ION

Χωρίς οριστική συμφωνία, ωστόσο, παραμένει το deal με τον τεχνολογικό όμιλο ION, αφού δεν έχουν καταλήξει κάπου οι διαπραγματεύσεις αγοραπωλησίας μετοχών, με τον κ. Αθανασίου να τονίζει πως «μέσα στους επόμενους δύο μήνες η υπόθεση θα έχει κλείσει».

Αναφέρθηκε μάλιστα και σε plan b και σε plan c, τις εναλλακτικές δηλαδή του ομίλου για την αξιοποίηση των συγκεκριμένων χώρων στο Ελληνικό.

Υπενθυμίζεται πως τον Αύγουστο του 2025, o Ιταλός μεγιστάνας του fintech Andrea Pignataro της ΙΟΝ Group είχε ανακοινώσει το σχέδιό του να μπει με 2% στη Lamda Development και να προχωρήσει σε αγορά έκτασης στο Ελληνικό για να υλοποιήσει επένδυση, συνολικού ύψους 1,5 δισ. Τη δεσμευτική προσφορά από τον όμιλο ΙΟΝ, αποδέχτηκε στις 28 Αυγούστου η Lamda, για την ανάπτυξη Διεθνούς Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας εντός του Έργου του Ελληνικού, όπου θα συστεγαστούν περίπου 2.000 επαγγελματίες από 44 χώρες.