Ασιατικά χρηματιστήρια: Ισχυρές πιέσεις στις αγορές – «Βουτιά» 5% για τον Kospi

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Με σημαντικές απώλειες ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές τα περισσότερα χρηματιστήρια της Ασίας, με τη Νότια Κορέα να βρίσκεται στο επίκεντρο των πιέσεων, καθώς ο βασικός δείκτης Kospi κατέγραψε πτώση 4,9%.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά 2,1%, ενώ ο ευρύτερος Topix σημείωσε απώλειες 1%. Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,31%.

Η έντονη πτώση στη Σεούλ οδήγησε το χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας στην ενεργοποίηση του μηχανισμού διακοπής συναλλαγών (circuit breaker) για τον δείκτη Kospi, με τις συναλλαγές να αναστέλλονται για περίπου 20 λεπτά, καθώς οι απώλειες ξεπέρασαν το όριο ενεργοποίησης του μηχανισμού.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Kospi υποχώρησε περισσότερο από 8%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq έχασε πάνω από 3%. Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Chosun, πρόκειται για την έκτη ενεργοποίηση του μηχανισμού διακοπής συναλλαγών μέσα στο τρέχον έτος.

Ιδιαίτερα ισχυρές ήταν οι πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές, οι οποίες βρέθηκαν στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων σε ολόκληρη την περιοχή. Στη Νότια Κορέα, η μετοχή της Samsung Electronics, που έχει τη μεγαλύτερη στάθμιση στον Kospi, κατέγραψε πτώση άνω του 9%, παρά το γεγονός ότι ο τεχνολογικός κολοσσός προέβλεψε ιστορικά υψηλή κερδοφορία για το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Η SK Hynix υποχώρησε περισσότερο από 10%, εντείνοντας τις πιέσεις στον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη.

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκαν και άλλες εταιρείες του κλάδου, με τη Samsung SDI να χάνει 3,88% και την LG Display να υποχωρεί κατά 3,40%.

Απώλειες κατέγραψαν και οι ιαπωνικές τεχνολογικές μετοχές. Ο επενδυτικός όμιλος SoftBank Group υποχώρησε περισσότερο από 4%, η Advantest έχασε 2,76%, ενώ η Tokyo Electron σημείωσε πτώση άνω του 4%. Η Murata Manufacturing, παραγωγός ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, κατέγραψε απώλειες 8,62%, ενώ η Fanuc, κορυφαίος κατασκευαστής βιομηχανικών ρομπότ, υποχώρησε κατά 5,44%.

Στην Ταϊβάν, πιέσεις δέχθηκαν επίσης οι εταιρείες που συνδέονται με την αλυσίδα παραγωγής της Apple. Η Hon Hai Precision Industry (Foxconn) υποχώρησε κατά 2,27%, η Pegatron έχασε 2,60%, ενώ η Largan Precision, που κατασκευάζει φακούς για τις κάμερες του iPhone, σημείωσε πτώση άνω του 6%. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής ημιαγωγών παγκοσμίως, η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), έκλεισε με απώλειες 0,81%.

Στο Χονγκ Κονγκ, η μετοχή της Kuaishou Technology κατέγραψε πτώση 9,6%, μετά από δημοσίευμα του Bloomberg σύμφωνα με το οποίο ο βασικός μέτοχός της, η Tencent Holdings, προχώρησε στην πώληση μετοχών αξίας 1,5 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Tencent διέθεσε 273 εκατ. μετοχές της Kuaishou στην τιμή των 43,25 δολαρίων Χονγκ Κονγκ ανά μετοχή, επίπεδο που αντιστοιχεί σε έκπτωση περίπου 6% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης συνεδρίασης.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα μέσα στον μήνα η Tencent είχε συμμετάσχει σε γύρο χρηματοδότησης ύψους 2,8 δισ. δολαρίων για την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης Kling AI της Kuaishou.