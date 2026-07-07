Lamda Development: Έσοδα 143 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο, άνοδος 35%

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Η Lamda Development κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη στο πρώτο τρίμηνο του 2026, με τα έσοδα να ανέρχονται σε 142,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 35% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ η πρόοδος στο Ελληνικό και η δυναμική των εμπορικών κέντρων και μαρινών ενίσχυσαν το επενδυτικό αφήγημα του ομίλου.

Η εταιρεία ανακοίνωσε νέο ρεκόρ operating malls EBITDA στα 24,9 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 5% σε ετήσια βάση, καθώς και νέο ιστορικό υψηλό EBITDA για τη Μαρίνα του Φλοίσβου στα 4,5 εκατ. ευρώ, με άνοδο 12%. Παράλληλα, οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων στο έργο του Ελληνικού ξεπέρασαν τα 1,7 δισ. ευρώ έως τις 31 Μαΐου 2026, με το 87% των 671 κατοικιών της Little Athens να έχει πωληθεί ή δεσμευθεί.

Ο όμιλος ανέφερε ότι η συνολική αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ξεπέρασε τα 3,8 δισ. ευρώ, ενώ τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στα 831 εκατ. ευρώ. Στο επίπεδο της καθαρής θέσης, η NAV υποχώρησε στα 1,529 δισ. ευρώ από 1,548 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, ενώ η NAV ανά μετοχή διαμορφώθηκε στα 8,97 ευρώ από 9,06 ευρώ.

Εμπορικά κέντρα και μισθώσεις

Τα τέσσερα λειτουργούντα εμπορικά κέντρα της Lamda κατέγραψαν λειτουργικά EBITDA 22,7 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο, στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ το προσαρμοσμένο operating malls EBITDA έφτασε τα 24,9 εκατ. ευρώ. Η βελτίωση αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των βασικών μισθωμάτων κατά 5%, στην άνοδο των εσόδων από στάθμευση κατά 8% και στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας κατά 5%.

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η εικόνα του συνολικού κύκλου εργασιών των καταστημάτων, ο οποίος έφτασε σε ιστορικό υψηλό στα 187 εκατ. ευρώ. Για τα δύο υπό ανάπτυξη εμπορικά έργα στο Ελληνικό, η εταιρεία ανέφερε ότι έχουν συμφωνηθεί οι όροι για το 70% της GLA στο The Ellinikon Mall και το 76% στη Riviera Galleria, ένδειξη ισχυρού ενδιαφέροντος από διεθνή brands.

Οι μαρίνες

Η Μαρίνα του Φλοίσβου συνέχισε να ξεχωρίζει, με έσοδα 6,3 εκατ. ευρώ και EBITDA 4,5 εκατ. ευρώ, επίδοση αυξημένη κατά 12% σε ετήσια βάση. Η Lamda αποδίδει τη βελτίωση στη μεγάλη ζήτηση, στην πληρότητα των μόνιμων θέσεων ελλιμενισμού, στα αυξημένα έσοδα από διερχόμενα σκάφη και στις ετήσιες αναπροσαρμογές των τελών ελλιμενισμού.

Αντίθετα, η Μαρίνα Αγίου Κοσμά βρίσκεται σε φάση αναβάθμισης, με σταδιακή μείωση των διαθέσιμων θέσεων ελλιμενισμού και στόχο τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων σκαφών. Η εταιρεία εκτιμά ότι, σε συνδυασμό με τη Riviera Galleria, η περιοχή θα εξελιχθεί σε σημαντικό μοχλό εσόδων μεσοπρόθεσμα.

Η πρόοδος στο Ελληνικό

Στο Ελληνικό, τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 105,5 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο, αυξημένα κατά 54%, ενώ τα μεικτά αποτελέσματα ενισχύθηκαν κατά 74% στα 14,6 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν στα 22,8 εκατ. ευρώ, καθώς το έργο μπαίνει σε πιο απαιτητική φάση υλοποίησης, κάτι που συμπίεσε το EBITDA προ αποτιμήσεων στα -8,5 εκατ. ευρώ.

Η πιο εμπορικά ώριμη δραστηριότητα παραμένει η Little Athens, όπου έως τις 31 Μαΐου είχαν διατεθεί 671 διαμερίσματα και είχαν πωληθεί ή δεσμευθεί 585, δηλαδή το 87% του συνόλου. Τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις έφτασαν τα 87 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 33%, ενώ οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου ξεπέρασαν τα 1,7 δισ. ευρώ.

Κατασκευές και ρευστότητα

Ο Riviera Tower έφτασε στον 50ό όροφο και ολοκληρώθηκε στο τελικό ύψος των 200 μέτρων, ενώ η ολοκλήρωση του 44ου ορόφου τον Μάρτιο έφερε και πλήρη είσπραξη συμβατικής πληρωμής περίπου 60 εκατ. ευρώ. Τον Φεβρουάριο η Lamda αποδέχθηκε δεσμευτική προσφορά για την πώληση δύο οικοπέδων στην περιοχή A-Π2, έναντι περίπου 41,5 εκατ. ευρώ.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες στο τρίμηνο ανήλθαν σε 126 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό CAPEX του έργου έως τις 31 Μαρτίου 2026 στα 1,115 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η εταιρεία σημείωσε ότι για ακόμη μία περίοδο δεν έγινε εκταμίευση τραπεζικών δανείων για το Ελληνικό, παρότι υπάρχει εγκεκριμένη πιστωτική γραμμή 232 εκατ. ευρώ.

Προοπτικές

Ο διευθύνων σύμβουλος Οδυσσέας Αθανασίου υπογράμμισε ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 επιβεβαιώνει τη σταθερά ανοδική πορεία της Lamda Development, με τους βασικούς πυλώνες του ομίλου να συνεχίζουν να αποδίδουν ισχυρά. Όπως σημείωσε, η αυξημένη δραστηριότητα στα έργα υποδομής πιέζει προσωρινά τα αποτελέσματα, αλλά αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για τη μετάβαση από τον σχεδιασμό και τις πωλήσεις στην παράδοση των έργων.