Ασιατικά χρηματιστήρια: Νέοι κλυδωνισμοί στον Kospi, απώλειες στις αγορές

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Με απώλειες έκλεισαν οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες στην περιοχή της Ασίας, μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, τα οποία πραγματοποιήθηκαν σε απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ. Ο γεωπολιτικός κίνδυνος φαίνεται ότι επανέρχεται στις αγορές, με το πετρέλαιο να ενισχύεται σήμερα.

Οι δείκτες

Ο βασικός δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας έκλεισε με απώλειες 2,11%, ενώ ο Topix υποχώρησε κατά 1,37%. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi κατέγραψε πτώση 5,35%, εισερχόμενος σε αγορά «bear» (πτωτική αγορά), καθώς βρίσκεται περίπου 20% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό που είχε καταγράψει στις 19 Ιουνίου, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Ο Kospi συγκαταλεγόταν φέτος μεταξύ των χρηματιστηριακών αγορών με τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως. Ωστόσο, έχει καταστεί ολοένα και πιο ευάλωτος στις διακυμάνσεις του επενδυτικού κλίματος στον κλάδο των ημιαγωγών, καθώς οι SK Hynix και Samsung Electronics αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% της στάθμισης του δείκτη τον Ιούνιο.

Αντίθετα, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ διεύρυνε τα αρχικά του κέρδη και έκλεισε με άνοδο 3,18%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 υποχώρησε κατά 0,27% σε μια συνεδρίαση με έντονες διακυμάνσεις.

Επιτόκια Νέας Ζηλανδίας

Στο μεταξύ, η Κεντρική Τράπεζα της Νέας Ζηλανδίας (Reserve Bank of New Zealand – RBNZ) αύξησε το βασικό της επιτόκιο (Official Cash Rate – OCR) κατά 25 μονάδες βάσης, από 2,25% σε 2,50%, κατά τη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής του Ιουνίου.

Η απόφαση ήταν σύμφωνη με τις προσδοκίες της αγοράς και αποτέλεσε ακόμη ένα βήμα στις προσπάθειες της κεντρικής τράπεζας να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

«Με τον πληθωρισμό να εξακολουθεί να κινείται πάνω από τον στόχο και την οικονομική δραστηριότητα να αναμένεται να ενισχυθεί, ενδέχεται να απαιτηθεί περαιτέρω μείωση της νομισματικής τόνωσης, ώστε ο πληθωρισμός να επιστρέψει στο μεσοπρόθεσμο σημείο-στόχο του 2%», ανέφερε η RBNZ στην ανακοίνωσή της.