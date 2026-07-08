ΟΟΣΑ: Στην 4η θέση με τον υψηλότερο πληθωρισμό η Ελλάδα τον Μάιο

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Στην 4η θέση των χωρών του ΟΟΣΑ με τον υψηλότερο πληθωρισμό και μεταξύ των 4 χωρών στις οποίες παρέμεινε πάνω από το 5% φιγουράρει η Ελλάδα σε μια καθόλου κολακευτική για τις επιδόσεις της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης κατάταξη.

Συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός στον ΟΟΣΑ τον Μάιο επιταχύνθηκε στο 4,6% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας άνοδο από το 4,4% του Απριλίου. Σε 16 από τις 38 χώρες χώρες του ΟΟΣΑ σημείωσε άνοδο, σε 8 μείωση και σταθερός παρέμεινε σε 14 χώρες.

Παρέμεινε πάνω από το 5% στην Κολομβία (5,8%), στη Λιθουανία (5,5), στην Ελλάδα (5,2%) και στην Ισλανδία (5,1%), ενώ στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται με διαφορά η Τουρκία με ετήσιο πληθωρισμό στο 32,5%.

Συνεχίστηκε η αύξηση στις τιμές ενέργειας

Ο πληθωρισμός της ενέργειας στον ΟΟΣΑ συνέχισε να αυξάνεται τον Μάιο, φτάνοντας στο 15,8% σε ετήσια βάση, από 13,2% τον Απρίλιο. Μεταξύ των 37 χωρών του ΟΟΣΑ με διαθέσιμα στοιχεία, ο πληθωρισμός της ενέργειας αυξήθηκε σε 26 και μειώθηκε σε 11.

Ο Καναδάς, η Λιθουανία, η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν πληθωρισμό ενέργειας άνω του 20%. Αντίθετα, η Κόστα Ρίκα, η Δανία, η Ισλανδία, η Ιαπωνία και η Νορβηγία κατέγραψαν αρνητικό πληθωρισμό ενέργειας.

Ο πληθωρισμός των τροφίμων στον ΟΟΣΑ υποχώρησε κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες στο 3,6%, σημειώνοντας πτώση στη μεγάλη πλειονότητα των χωρών του ΟΟΣΑ. Ο δομικός πληθωρισμός -που εξαιρεί τρόφιμα και ενέργεια- αυξήθηκε κατά 0,2 π.μ. στο 3,8%.

Στην ευρωζώνη

Στην ευρωζώνη, ο ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 3,2% τον Μάιο, από 3,0% τον Απρίλιο.

δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 0,4 π.μ. στο 2,6%, αλλά η άνοδος αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση του πληθωρισμού των τροφίμων, ο οποίος υποχώρησε στο 1,6%, το χαμηλότερο επίπεδό του από τον Ιανουάριο του 2025. Ο πληθωρισμός της ενέργειας στην ευρωζώνη ήταν σε γενικές γραμμές σταθερός, στο 10,9% τον Μάιο.

Η προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat δείχνει μείωση του γενικού πληθωρισμού της ευρωζώνης τον Ιούνιο του 2026 στο 2,8%, με πτώση τόσο στον πληθωρισμό της ενέργειας όσο και στον δομικό πληθωρισμό.

Στη G7

Στις χώρες της G7, ο ετήσιος γενικός πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 0,3 π.μ. τον Μάιο, φτάνοντας στο 3,5%.

Η άνοδος αυτή καθοδηγήθηκε από μια εκ νέου επιτάχυνση του πληθωρισμού της ενέργειας στο 17%, το υψηλότερο επίπεδό του από τον Νοέμβριο του 2022. Ο γενικός πληθωρισμός αυξήθηκε στον Καναδά, τη Γαλλία, την Ιταλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αντίθετα, ο γενικός πληθωρισμός στη Γερμανία υποχώρησε μετά από δύο συνεχόμενες μηνιαίες αυξήσεις, αντανακλώντας κυρίως την εφαρμογή ενός προγράμματος επιδότησης καυσίμων και την επακόλουθη πτώση του πληθωρισμού της ενέργειας.

Η Ιαπωνία συνέχισε να καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό πληθωρισμού μεταξύ των χωρών της G7, στο 1,5%, καθώς οι κυβερνητικές επιδοτήσεις στα καύσιμα και τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας συνέχισαν να συγκρατούν τον πληθωρισμό της ενέργειας.

Ο δομικός πληθωρισμός παρέμεινε ο κύριος παράγοντας διαμόρφωσης του γενικού πληθωρισμού στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η συνδυασμένη συμβολή των τιμών των τροφίμων και της ενέργειας οδήγησε τον γενικό πληθωρισμό στον Καναδά, τη Γαλλία και την Ιταλία. Στην Ιαπωνία, η συμβολή του δομικού πληθωρισμού ήταν σε γενικές γραμμές ίση με εκείνη των τροφίμων και της ενέργειας μαζί.

Στην G20

Στην ομάδα των G20, ο ετήσιος γενικός πληθωρισμός αυξήθηκε στο 4,5% τον Μάιο, από 4,3% τον Απρίλιο. Ο γενικός πληθωρισμός παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερός στην Κίνα και τη Σαουδική Αραβία. Αυξήθηκε στη Νότια Αφρική, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Αύγουστο του 2024 στο 4,4%, καθώς επίσης και στην Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Ινδία και την Ινδονησία.