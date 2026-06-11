Ανεργία: Τρίτο υψηλότερο ποσοστό για την Ελλάδα στις χώρες του ΟΟΣΑ τον Απρίλιο

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Το τρίτο υψηλότερο ποσοστό στην ανεργία στο σύνολο των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ, παρά τη μείωσή του, κατέγραψε η Ελλάδα τον Απρίλιο του 2026 καθώς διαμορφώθηκε στο 9,5%, πίσω μόνο από τη Φινλανδία με 10,7% και την Ισπανία με 10,3%. Όσον αφορά στην ανεργία των νέων ηλικίας 15-24 ετών η Ελλάδα είχε 18,4%, και κατατάχθηκε στην 11η θέση της σχετικής λίστας.

Το ποσοστό ανεργίας στον ΟΟΣΑ παρέμεινε σταθερό στο 5,0%, επίπεδο στο οποίο κυμαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022

Το ποσοστό ανεργίας στον ΟΟΣΑ παρέμεινε σταθερό στο 5,0%, επίπεδο στο οποίο κυμαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022. Ο αριθμός των ανέργων στον ΟΟΣΑ παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερός στα 35,1 εκατομμύρια. Ομοίως, τα ποσοστά ανεργίας τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (6,0%) όσο και στη ζώνη του ευρώ (6,3%) παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με τον Μάρτιο, με το ποσοστό της ζώνης του ευρώ να παραμένει εντός 0,1 ποσοστιαίων μονάδων (π.μ.) από το ιστορικό χαμηλό του Οκτωβρίου 2024. Το Ισραήλ, η Ιαπωνία, η Κορέα, το Μεξικό και η Πολωνία συνέχισαν να καταγράφουν ποσοστά ανεργίας 3,0% ή χαμηλότερα. Αντίθετα, τόσο η Φινλανδία όσο και η Ισπανία διατήρησαν διψήφια ποσοστά ανεργίας, με το ποσοστό της Φινλανδίας να αυξάνεται στο 10,7%.

Το ποσοστό ανεργίας βρέθηκε στο ιστορικό χαμηλό του ή σε απόσταση 0,1 ποσοστιαίας μονάδας (π.μ.) από αυτό, τόσο στην Ιταλία όσο και στη ζώνη του ευρώ. Πάνω από 1,0 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερο από το ιστορικό χαμηλό του καταγράφηκε σε Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Καναδά, Χιλή (Μάρτιος 2026), Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Νέα Ζηλανδία (1ο τρίμηνο 2026), Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία (4ο τρίμηνο 2025) και Ηνωμένο Βασίλειο (Ιανουάριος 2026).

Η ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2026, το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερό σε 21 από τις 33 χώρες του ΟΟΣΑ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία τον Απρίλιο, συμπεριλαμβανομένων 16 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μέλη του ΟΟΣΑ. Μειώθηκε σε 6 χώρες και αυξήθηκε σε άλλες 6. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μέλη του ΟΟΣΑ, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στην Ελλάδα, την Ιρλανδία και τη Σουηδία και αυξήθηκε στη Δανία, τη Φινλανδία και την Ουγγαρία, κυρίως λόγω της αύξησης της ανεργίας μεταξύ των γυναικών ηλικίας 25 ετών και άνω στη Δανία και την Ουγγαρία. Το ποσοστό ανεργίας στην Ιταλία έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη της τρέχουσας σειράς στοιχείων το 2004, στο 5,1%, ενώ το ποσοστό ανεργίας των νέων (ηλικίας 15-24 ετών) μειώθηκε στο 16,9%. Η Ελλάδα και η Σουηδία κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μηνιαία μείωση, κατά 0,9 και 0,7 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα.

Εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο του 2026 παρέμεινε σταθερό σε πέντε από τις χώρες του ΟΟΣΑ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, μειώθηκε σε τρεις και αυξήθηκε σε άλλες τρεις. Οι εκτιμήσεις για τον Μάιο του 2026 δείχνουν ότι το ποσοστό ανεργίας στον Καναδά μειώθηκε κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες στο 6,6%, ενώ παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,3% στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ανεργία νέων

Τον Απρίλιο του 2026, το ποσοστό ανεργίας των νέων (ηλικίας 15-24 ετών) στον ΟΟΣΑ αυξήθηκε ελαφρώς κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας το 11,4%, και παρέμεινε σημαντικά υψηλότερο, κατά 7,2 ποσοστιαίες μονάδες, από το ποσοστό ανεργίας των εργαζομένων ηλικίας 25 ετών και άνω, το οποίο κυμαίνεται γύρω στο 4,2% από τον Φεβρουάριο του 2022. Περίπου τα δύο τρίτα των χωρών του ΟΟΣΑ συνέχισαν να καταγράφουν διψήφια ποσοστά ανεργίας των νέων. Μεταξύ των χωρών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, η ανεργία των νέων μειώθηκε σε 15 χώρες τον Απρίλιο, αυξήθηκε σε 9 και παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερή σε 7.

Στις χώρες της G7, το ποσοστό ανεργίας των νέων αυξήθηκε κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες στο 10,6% τον Απρίλιο, κυρίως λόγω της αύξησης κατά 1,0 ποσοστιαία μονάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα ποσοστά ανεργίας του ΟΟΣΑ για τις γυναίκες και τους άνδρες παρέμειναν σταθερά τον Απρίλιο στο 5,2% και 4,8% αντίστοιχα, με αποτέλεσμα το χάσμα ανεργίας μεταξύ των φύλων στον ΟΟΣΑ να παραμείνει αμετάβλητο στο 0,4 ποσοστιαίες μονάδες.