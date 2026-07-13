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Ντουμπάι: Σχεδιάζει νέο λιμάνι για να παρακάμψει τα Στενά του Ορμούζ

Ο λιμενικός φορέας με έδρα το Ντουμπάι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την ανάπτυξη ενός νέου λιμανιού πολλαπλών χρήσεων στην παράκτια περιοχή της Φουτζάιρα

Ποντοπόρος 13.07.2026, 18:10
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Ντουμπάι: Σχεδιάζει νέο λιμάνι για να παρακάμψει τα Στενά του Ορμούζ
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

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Ένα νέο λιμάνι και έναν τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων σχεδιάζει να κατασκευάσει η DP World στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με στόχο να μειωθεί η εξάρτηση του Ντουμπάι από τον εμβληματικό κόμβο του, το Τζεμπέλ Αλί, και να παρακαμφθούν τα Στενά του Ορμούζ.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η DP World έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο παραγωγικούς διεθνώς οργανισμούς των ΗΑΕ

Ο λιμενικός φορέας με έδρα το Ντουμπάι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την ανάπτυξη ενός νέου λιμανιού πολλαπλών χρήσεων στην παράκτια περιοχή της Φουτζάιρα και ενός νέου τερματικού σταθμού στο υπάρχον λιμάνι του ίδιου εμιράτου, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα, που μίλησαν στο Reuters.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η DP World έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο παραγωγικούς διεθνώς οργανισμούς των ΗΑΕ, χτίζοντας μια αυτοκρατορία λιμένων και εφοδιαστικής σε όλο τον κόσμο, αλλά το Τζέμπελ Άλι παραμένει το «στολίδι» του ομίλου και του ιδιοκτήτη του, του Ντουμπάι. Η μεταφορά μέρους της χωρητικότητας του λιμανιού εκτός Ντουμπάι σηματοδοτεί μια τεράστια αλλαγή για το εμιράτο, το οποίο έχει εδραιωθεί ως παγκόσμιο εμπορικό και χρηματοοικονομικό κέντρο, εν μέρει χάρη στην ανάπτυξη του Τζέμπελ Άλι.

Ωστόσο, τα σχέδια της DP World συνάδουν με μια ευρύτερη πρωτοβουλία της κυβέρνησης των ΗΑΕ, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της έναντι μελλοντικών εχθροπραξιών με το Ιράν, μειώνοντας την εξάρτησή της από το στενό θαλάσσιο πέρασμα, όπου η ναυτιλία έχει διαταραχθεί από ιρανικά drones και πυραυλικές επιθέσεις μετά την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση. Το νέο έργο θα ενισχύσει την παρουσία της DP World στον Κόλπο του Ομάν, επιτρέποντας στα εμπορευματοκιβώτια να εισέρχονται και να εξέρχονται από τη χώρα χωρίς να χρειάζεται να διέρχονται από το στενό, προτού μεταφερθούν με φορτηγά μέσω ξηράς προς το Ντουμπάι, το Αμπού Ντάμπι και τις γειτονικές χώρες του Κόλπου. Από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, το Ιράν έχει εκτοξεύσει σχεδόν 3.000 drones ή πυραύλους κατά των ΗΑΕ — περισσότερους από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Στις αρχές της σύγκρουσης, ξέσπασε πυρκαγιά στο Τζεμπέλ Αλί, την οποία οι αρχές απέδωσαν σε συντρίμμια που έπεσαν μετά την αναχαίτιση πυραύλου. Ο πόλεμος με το Ιράν σηματοδότησε ένα ακόμη δύσκολο κεφάλαιο για τον όμιλο, ο οποίος, μόλις λίγες εβδομάδες πριν ξεσπάσει η σύγκρουση, είχε απομακρύνει από τη θέση του τον μακροχρόνιο πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου, Σουλτάν Αχμέτ μπιν Σουλάιμ, λόγω των δεσμών του με τον παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν.

Καπνός υψώνεται από το λιμάνι του Τζεμπέλ Αλί μετά από ιρανική επίθεση, η οποία ακολούθησε τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν, στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Ντουμπάι – Τζέμπελ Αλί: Το μεγαλύτερο λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων της περιοχής

Η δραστηριότητα στο Τζεμπέλ Αλί, το μεγαλύτερο λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων της περιοχής, μειώθηκε κατά 90 έως 95%, αφού το Ιράν έκλεισε το στενό ως αντίδραση στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις, ωθώντας τον διαχειριστή του λιμανιού να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις αντί της θαλάσσιας οδού, ανέφεραν οι πηγές. Η DP World συζητά πλέον ένα προσχέδιο συμφωνίας με κυβερνητικούς αξιωματούχους, ενώ η δομή και η χρηματοδότηση του νέου έργου δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, ανέφεραν οι πηγές. Το νέο λιμάνι θα μπορούσε να ολοκληρωθεί ήδη μέσα σε ενάμιση χρόνο, ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος της εταιρείας. Η DP World αρνήθηκε να επιβεβαιώσει λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν έργα στην ανατολική ακτή, αλλά δήλωσε ότι «υπάρχουν σχέδια σε εξέλιξη για διαφοροποίηση, προκειμένου να ξεπεραστεί αυτή η διαταραχή».

Αξιωματούχοι του Κόλπου δήλωσαν ότι η στροφή προς τα ανατολικά δεν σημαίνει ότι το Τζέμπελ Άλι θα αντικατασταθεί πλήρως. Χτισμένο και επεκταθέν επί δεκαετίες, το κέντρο αυτό αποτελείται από μια τεράστια οικονομική ελεύθερη ζώνη, αποθήκες καθώς και εγκαταστάσεις βαριάς βιομηχανίας. «Το Τζέμπελ Άλι θα συνεχίσει να είναι το Τζέμπελ Άλι», δήλωσε στους FT ένας ανώτερος αξιωματούχος της εταιρείας. «Δεν θα υποστεί ποτέ συρρίκνωση.»

Η DP World θα επενδύσει αρχικά εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη των νέων εγκαταστάσεων, αλλά το ποσό αυτό θα μπορούσε να αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου, ανάλογα με το πόση επιπλέον χωρητικότητα θα απαιτηθεί, ανέφεραν οι πηγές. «Έχουμε το δικό μας σχέδιο και, όσον αφορά την DP World, έχουμε δραστηριοποιηθεί έντονα όσον αφορά την ανατολική ακτή», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος. «Πρόκειται για ένα αμυντικό μέτρο σε περίπτωση που τα πράγματα πάνε στραβά», πρόσθεσε. Τα σχέδια της DP World υπογραμμίζουν τον τρόπο με τον οποίο ο πόλεμος με το Ιράν έχει αναγκάσει τις κυβερνήσεις και τις εταιρείες της περιοχής να επανεξετάσουν τις υποδομές και τους οικονομικούς διαδρόμους που είχαν αναπτυχθεί με την προϋπόθεση ότι θα υπήρχε αδιάκοπη διέλευση μέσω του στενού.

Πριν από τον πόλεμο, η κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ ανερχόταν σε περίπου 135 πλοία την ημέρα, αλλά έχει μόλις ξεπεράσει τα 40 πλοία ημερησίως από τότε που η θαλάσσια οδός κηρύχθηκε ξανά ανοιχτή για σύντομο χρονικό διάστημα, μετά την υπογραφή προσωρινής εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Η εύθραυστη κατάσταση της διπλωματικής διαδικασίας υπογραμμίστηκε από την κλιμάκωση των ανταποδοτικών επιθέσεων και των ιρανικών επιθέσεων κατά της ναυτιλίας στο στενό πέρασμα την περασμένη εβδομάδα. Οι τελευταίες εχθροπραξίες προκάλεσαν για άλλη μια φορά τη μείωση της κυκλοφορίας σε ελάχιστα επίπεδα.

Κεντρικός ρόλο στην καθιέρωση του Ντουμπάι

Το λιμάνι του Τζεμπέλ Αλί, το οποίο διακίνησε 15,6 εκατ. εμπορευματοκιβώτια 20 ποδιών πέρυσι, διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην καθιέρωση του Ντουμπάι ως παγκόσμιου κόμβου εφοδιαστικής και επανεξαγωγής, ιδίως μεταξύ Κίνας και Αφρικής. Ωστόσο, λόγω της θέσης του, εξαρτάται από τη στενή θαλάσσια οδό μεταξύ Ιράν και Ομάν. «Ο αντίκτυπος στο Τζέμπελ Άλι πιθανότατα θα είναι σημαντικός και μόνιμος», δήλωσε ο Λαρς Τζένσεν, διευθύνων σύμβουλος της συμβουλευτικής εταιρείας Vespucci Maritime. Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s ανέφερε ότι εκτιμά ότι τα συνολικά κέρδη της DP World θα μειωθούν από 6,6 δισ. δολάρια το 2025 σε περίπου 5,9 δισ. δολάρια φέτος, ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης. Από την αρχή του πολέμου, η εταιρεία έχει ήδη στραφεί στις εγκαταστάσεις της ανατολικής ακτής της χώρας, εκτρέποντας τις αποστολές φορτίων από το Τζεμπέλ Άλι προς τα λιμάνια της Φουτζάιρα και του γειτονικού Χορ Φακάν, τα οποία είναι εξαιρετικά συμφόρτωτα λόγω της κρίσης.

Τα νέα σχέδια έρχονται την ώρα που η Gulftainer, με έδρα τη Σάρτζα, επιδιώκει τη δική της επέκταση στο γειτονικό Χορ Φακάν, έναν σημαντικό τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων που βρίσκεται επίσης στην ανατολική ακτή των ΗΑΕ. Η εταιρεία ανακοίνωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους 2 δισ. δολαρίων για την αύξηση της χωρητικότητας στο Κορ Φακάν. Η Φουτζάιρα, ένα από τα επτά εμιράτα που απαρτίζουν τα ΗΑΕ, διαδραματίζει ήδη στρατηγικό ρόλο στην ενεργειακή υποδομή των ΗΑΕ, με το Αμπού Ντάμπι να εξάγει μέρος του αργού πετρελαίου του μέσω αυτής της περιοχής, ενώ υπάρχουν σχέδια για αύξηση των όγκων προκειμένου να παρακαμφθούν τα Στενά του Ορμούζ.

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