 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "International News"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Debated News & Politics1"
}

Κούβα: Στο στόχαστρο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο τουρισμός

Ο τουρισμός θεωρείται από τους κυριότερους τομείς οικονομικής δραστηριότητας στην Κούβα

World 14.07.2026, 09:03
Σχολιάστε
Κούβα: Στο στόχαστρο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο τουρισμός
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ένα νέο κύμα κυρώσεων σε βάρος τη Κούβας ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, εστιάζοντας το ενδιαφέρον του σε νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων σχετιζόμενων με τις ένοπλες δυνάμεις και του υπουργείου Τουρισμού.

Ο τουρισμός θεωρείται από τους κυριότερους τομείς οικονομικής δραστηριότητας στο κράτος της Καραϊβικής.

Η Κούβα και οι κυρώσεις

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για παραστρατιωτικές οργανώσεις και φορείς που αποτελούν «πυλώνες» της κυβέρνησης στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, όπως εμπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων κάποιων που δραστηριοποιούνται στην εμπορία πετρελαιοειδών.

Όπως αναφέρεται στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, χαρακτήρισε μάλιστα τις «παραστρατιωτικές οργανώσεις», όπως ενώσεις βετεράνων, ορισμένες από τις οποίες υπάγονται στο υπουργείο Άμυνας, «εργαλεία καταστολής» του «κουβανικού καθεστώτος».

Κάποιοι από τους φορείς συνδέονται με τον επιχειρηματικό όμιλο των ενόπλων δυνάμεων GAESA, που ελέγχει στρατηγικούς τομείς της οικονομίας στη νήσο της Καραϊβικής υπό κομμουνιστική κυβέρνηση και βρίσκεται ήδη στο στόχαστρο αμερικανικών κυρώσεων.

Οι οντότητες που ανακοινώθηκε χθες ότι μπαίνουν στη μαύρη λίστα θα δουν τυχόν πόρους τους στην αμερικανική δικαιοδοσία να κατάσχονται, ενώ απαγορεύεται στο εξής οποιαδήποτε συναλλαγή μαζί τους σε φυσικά και νομικά πρόσωπα στις ΗΠΑ.

Απειλή για τον τουρισμό

Τα μέτρα της Ουάσιγκτον σε βάρος του υπουργείου Τουρισμού εγείρουν νέα απειλή για ξένους ξενοδοχειακούς ομίλους, ιδίως τους ισπανικούς Melia και Iberostar. Αυτοί οι τελευταίοι αποσύρθηκαν στις αρχές Ιουλίου από τη διαχείριση ξενοδοχείων που ανήκουν στον GAESA, αλλά διατήρησαν τη δραστηριότητά τους σε άλλα, που υπάγονταν στο υπουργείο Τουρισμού.

Η ανακοίνωση, τη 13η Ιουλίου, «επιπρόσθετων μέτρων καταναγκασμού είναι ξεκάθαρη απόδειξη της εγκληματικής και γενοκτονικής πρόθεσης αυτών που διαφεντεύουν τις ΗΠΑ, οι οποίοι είναι αποφασισμένοι τιμωρήσουν όλο τον πληθυσμό της χώρας», σχολίασε μέσω X ο υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες.

Πέρα από το αμερικανικό εμπάργκο, σε εφαρμογή από το 1962, η Ουάσιγκτον, που δεν κρύβει ότι θέλει αλλαγή καθεστώτος στην Αβάνα, επιβάλλει από τον Ιανουάριο πετρελαϊκό αποκλεισμό στην Κούβα, δεν έχει επιτρέψει τη διέλευση παρά σε ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο με αργό.

Κούβα

Μπλακ άουτ

Την περασμένη εβδομάδα η νήσος υπέστη νέες γενικευμένες διακοπές της ηλεκτροδότησης. Το δίκτυο παραγωγής και διανομής ηλεκτρισμού, πεπαλαιωμένο και ετοιμόρροπο, υφίσταται συχνά βλάβες, γενικές ή τοπικές, αλλά ο πετρελαϊκός αποκλεισμός χειροτέρεψε ακόμη περισσότερο το πρόβλημα, καθώς στερεί από τη χώρα παραδόσεις καυσίμων με τα οποία λειτουργούν σταθμοί.

Χθες Δευτέρα εξάλλου, ενώ μιλούσε σε δημοσιογράφους για τον πόλεμο με το Ιράν, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως θα μπορούσαν να υπάρχουν ιρανικά drones στη νήσο της Καραϊβικής.

Αν «έχουν πράγματι, και θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν, θα το κανονίσουμε», διεμήνυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Το εξετάζουμε».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Κίνα: Εκτόξευση εξαγωγών – εισαγωγών λόγω ΑΙ
World

Απογειώθηκε το κινεζικό εμπόριο - Έκρηξη στις εξαγωγές
Κούβα: Στο στόχαστρο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο τουρισμός
World

Κούβα: Στο στόχαστρο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο τουρισμός
Τραμπ: Τα «πατριωτικά» βενζινάδικα, το Ιράν και το μυστήριο του Freedom Fuel Network
World

Τα «πατριωτικά» βενζινάδικα του Τραμπ
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί δεν τρομάζουν οι νέες αναταράξεις στη Μέση Ανατολή
Xρηματιστήριο Αθηνών

Το ΧΑ, οι «άμυνες» και οι ευκαιρίες στη νέα κρίση
ΗΠΑ: Η Αμερική αναζητά τρόπο να μοιράσει τον πλούτο της
World

Η Αμερική αναζητά τρόπο να μοιράσει τον πλούτο της
Κυρώσεις: Deutsche Bank και UniCredit μηνύουν την Linde για ζημίες λόγω… Ρωσίας
World

Μηνύσεις Deutsche Bank και UniCredit για ζημίες από κυρώσεις στη Ρωσία

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ECSA: Μόνιμη εξαίρεση όλων των νησιωτικών γραμμών από το ευρωπαϊκό ETS
Ναυτιλία

ECSA: Μόνιμη εξαίρεση όλων των νησιωτικών γραμμών από το ευρωπαϊκό ETS

Η ECSA ζητεί η εξαίρεση να επεκταθεί σε όλα τα νησιά της ΕΕ, ακόμη και σε εκείνα με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων

Λάμπρος Καραγεώργος
ΗΠΑ: Η Αμερική αναζητά τρόπο να μοιράσει τον πλούτο της
World

Η Αμερική αναζητά τρόπο να μοιράσει τον πλούτο της

Η πολιτική σταθερότητα στις ΗΠΑ το απαιτεί — το ερώτημα είναι, προκατανομή ή αναδιανομή;

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Piraeus Securities: Στα 61 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο της Motor Oil
Business

Piraeus Securities για Motor Oil: Στα 61 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο

Η χρηματιστηριακή ενσωματώνει στις εκτιμήσεις της το ιδιαίτερα ισχυρό περιβάλλον περιθωρίων διύλισης για το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ακρίβεια: Η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή απειλεί τις μειώσεις τιμών
Economy

Ο πόλεμος απειλεί (;) τη συμφωνία για τις μειώσεις τιμών

Πώς η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή δημιουργεί ανησυχίες για την τήρηση της συμφωνίας για την ακρίβεια – Ερωτήματα και για τα ποσοστά των μειώσεων

Δημήτρης Χαροντάκης
Μυτιληναίος: Βαθιά ανάσα στη Δυτ. Αττική από τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά
Κατασκευές

Μυτιληναίος: Ανάσα για Δυτ. Αττική ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά

Υποδομή με μεγαλύτερο όφελος σε σχέση με το κόστος, τόνισε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος - Έπεσαν οι υπογραφές για το οδικό έργο - Σε 36 μήνες η παράδοση από ΜΕΤΚΑ - Δομική Κρήτης

Χρήστος Κολώνας
Συνταξιούχοι: Τα 3+1 προεκλογικά δώρα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

3 + 1 προεκλογικά «δώρα» για τους συνταξιούχους

Οι συνταξιούχοι θα περιλαμβάνονται στο κυβερνητικό πακέτο των εξαγγελιών της ΔΕΘ

Κώστας Παπαδής
Ελ Νίνιο: Μέχρι πότε θα διαρκέσει το σοκ στις τιμές τροφίμων
AGRO

Παγκόσμιο σοκ στις τιμές τροφίμων φέρνει το Ελ Νίνιο

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο απειλεί τις σοδειές παγκοσμίως – Καμπανάκι οικονομικών αναλυτών

Ανθή Γεωργίου
Αμερικανικές τράπεζες: Εκτόξευση εσόδων από προμήθειες φέρουν οι IPO και τα mega deals
World

IPO και mega deals εκτοξεύουν τα τραπεζικά κέρδη

Οι πέντε μεγαλύτερες αμερικανικές επενδυτικές τράπεζες προβλέπεται να ανακοινώσουν ετήσια αύξηση προμηθειών κατά 27% για το δεύτερο τρίμηνο

Μελίνα Ζιάγκου
Περισσότερα από World
Κίνα: Εκτόξευση εξαγωγών – εισαγωγών λόγω ΑΙ
World

Απογειώθηκε το κινεζικό εμπόριο - Έκρηξη στις εξαγωγές

Η φρενίτιδα της τεχνητής νοημοσύνης βοήθησε την Κίνα να προστατευθεί από μήνες πολέμου στη Μέση Ανατολή

Τραμπ: Τα «πατριωτικά» βενζινάδικα, το Ιράν και το μυστήριο του Freedom Fuel Network
World

Τα «πατριωτικά» βενζινάδικα του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί προεκλογικά ένα μυστηριώδες δίκτυο πρατηρίων στις ΗΠΑ με φθηνότερη βενζίνη και άγνωστη ιδιοκτησία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί δεν τρομάζουν οι νέες αναταράξεις στη Μέση Ανατολή
Xρηματιστήριο Αθηνών

Το ΧΑ, οι «άμυνες» και οι ευκαιρίες στη νέα κρίση

Γιατί η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτιμάται ότι θα προκαλέσει πρόσκαιρη μεταβλητότητα χωρίς να αλλάξει την πορεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Γιώργος Μανέττας
ΗΠΑ: Η Αμερική αναζητά τρόπο να μοιράσει τον πλούτο της
World

Η Αμερική αναζητά τρόπο να μοιράσει τον πλούτο της

Η πολιτική σταθερότητα στις ΗΠΑ το απαιτεί — το ερώτημα είναι, προκατανομή ή αναδιανομή;

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κυρώσεις: Deutsche Bank και UniCredit μηνύουν την Linde για ζημίες λόγω… Ρωσίας
World

Μηνύσεις Deutsche Bank και UniCredit για ζημίες από κυρώσεις στη Ρωσία

Η δοκιμαστική υπόθεση θα καθορίσει εάν οι πιστωτές μπορούν να ανακτήσουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που κατασχέθηκαν από τα δικαστήρια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Παμπ: Οικονομική ανάσα από την πορεία της Εθνικής Αγγλίας στο μουντιάλ
World

Σκόραρε και στις... παμπ η Εθνική Αγγλίας στο μουντιάλ

Ο ταλαιπωρημένος κλάδος των παμπ λαμβάνει ώθηση από την πορεία της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Δημήτρης Σταμούλης
Αμερικανικές τράπεζες: Εκτόξευση εσόδων από προμήθειες φέρουν οι IPO και τα mega deals
World

IPO και mega deals εκτοξεύουν τα τραπεζικά κέρδη

Οι πέντε μεγαλύτερες αμερικανικές επενδυτικές τράπεζες προβλέπεται να ανακοινώσουν ετήσια αύξηση προμηθειών κατά 27% για το δεύτερο τρίμηνο

Μελίνα Ζιάγκου
Latest News
Επαγγελματική ασφάλιση: Τι πρέπει να γνωρίζετε – Αναλυτικός οδηγός
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οδηγός για την επαγγελματική ασφάλιση - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση

ΕΘΕΑΣ: Αποκλείονται οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί από τους Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών
AGRO

Αποκλείονται οι Συνεταιρισμοί από τις γεωργικές συμβουλές

Την άρση του αποκλεισμού των Αγροτικών Συνεταιρισμών, ζητά η ΕΘΕΑΣ από τον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Nike: Έκλεισε ιστορική εμπορική συμφωνία με την Παρί
Business of Sport

Οι «Παριζιάνοι» θα φορούν Nike μέχρι το 2037

H Παρί Σεν Ζερμέν θα είναι εκ των πιο ακριβοπληρωμένων συλλόγων στον κόσμο σε εμπορικό επίπεδο, μετά την επέκταση συμβολαίου με τη Nike

Κίνα: Εκτόξευση εξαγωγών – εισαγωγών λόγω ΑΙ
World

Απογειώθηκε το κινεζικό εμπόριο - Έκρηξη στις εξαγωγές

Η φρενίτιδα της τεχνητής νοημοσύνης βοήθησε την Κίνα να προστατευθεί από μήνες πολέμου στη Μέση Ανατολή

Κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν για τα Στενά Ορμούζ
Κόσμος

Κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν για τα Στενά Ορμούζ

Νέο σφυροκόπημα των ΗΠΑ στο Ιράν που απαντά με επιθέσεις κατά πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και κατά αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν και αλλού στον Κόλπο

Παρασκευή Τσιβόλα
Κούβα: Στο στόχαστρο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο τουρισμός
World

Κούβα: Στο στόχαστρο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο τουρισμός

Ο τουρισμός θεωρείται από τους κυριότερους τομείς οικονομικής δραστηριότητας στην Κούβα

ECSA: Μόνιμη εξαίρεση όλων των νησιωτικών γραμμών από το ευρωπαϊκό ETS
Ναυτιλία

ECSA: Μόνιμη εξαίρεση όλων των νησιωτικών γραμμών από το ευρωπαϊκό ETS

Η ECSA ζητεί η εξαίρεση να επεκταθεί σε όλα τα νησιά της ΕΕ, ακόμη και σε εκείνα με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων

Λάμπρος Καραγεώργος
Extreme Heat Puts Italy’s Parmigiano Reggiano at Risk
English Edition

Extreme Heat Puts Italy’s Parmigiano Reggiano at Risk

Record temperatures are reducing milk production, driving up costs and increasing pressure on one of Italy’s most iconic food industries, as producers warn climate extremes threaten its long-term future.

Μουντιάλ 2026: Οι 10 ακριβότεροι ποδοσφαιριστές από τους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Business of Sport

Οι 10 ακριβότεροι παίκτες από τους δύο ημιτελικούς του Μουντιάλ

Η σελίδα του Tranfermarkt παραθέτει τους δέκα ποδοσφαιριστές από τους δύο ημιτελικούς του Μουντιάλ 2026 Γαλλία – Ισπανία και Αγγλία – Αργεντινή με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία.

Πετρέλαιο: Φλερτάρει με τα 85 δολάρια λόγω της κλιμάκωσης στα Στενά του Ορμούζ
Commodities

Ανοδικό ράλι για το πετρέλαιο - Φλερτάρει με τα 85 δολ.

Σε υψηλό ενός μήνα το πετρέλαιο καθώς ΗΠΑ και Ιράν εντείνουν τις επιθέσεις τους στα Στενά του Ορμούζ

Τραμπ: Τα «πατριωτικά» βενζινάδικα, το Ιράν και το μυστήριο του Freedom Fuel Network
World

Τα «πατριωτικά» βενζινάδικα του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί προεκλογικά ένα μυστηριώδες δίκτυο πρατηρίων στις ΗΠΑ με φθηνότερη βενζίνη και άγνωστη ιδιοκτησία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Συντάξεις Αυγούστου – Σεπτεμβρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής
Economy

Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Αυγούστου - Σεπτεμβρίου

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Βασίλης Κικίλιας: Η ασφάλεια είναι πάνω απ’ όλα – Πληρότητες έως και 100%
Ναυτιλία

Κικίλιας: Η ασφάλεια είναι πάνω απ’ όλα - Πληρότητες έως και 100%

Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας

Κυπριακό: Ο ΟΗΕ δεν επιβεβαιώνει, αλλά ούτε διαψεύδει το προσχέδιο λύσης που αποκάλυψε η Independent
Κόσμος

Ο ΟΗΕ δεν διαψεύδει τις αποκαλύψεις της Independent για το Κυπριακό

«Το έχουμε δει, το έχουμε διαβάσει το δημοσίευμα» της The Independent για το Κυπριακό, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ, χωρίς να το επιβεβαιώσει, αλλά και χωρίς να το διαψεύσει.

Ιράν: Τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν πως χτυπήθηκαν δύο κρατικά δεξαμενόπλοια στο Ορμούζ
Κόσμος

Επίθεση Ιράν σε δεξαμενόπλοια ΗΑΕ στο Ορμούζ

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε πως χτυπήθηκαν δύο δεξαμενόπλοιά του και πως υπάρχει νεκρός και οκτώ τραυματίες, οι τέσσερις σε σοβαρή κατάσταση

Το τελευταίο μίλι για τον Ε65 – Ο δρόμος γέφυρα για Ανατολική και Δυτική Ελλάδα
Κατασκευές

Το τελευταίο μίλι για τον Ε65 – Σε 4 ώρες «Αθήνα - Εγνατία Οδός»

Παραδίδονται τα τελευταία 46 χλμ. του Ε65 - Ο αυτοκινητόδρομος των 182 χλμ. που φέρνει πιο κοντά τα λιμάνια Πειραιά, Ηγουμενίτσας και Βόλου

Χρήστος Κολώνας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies