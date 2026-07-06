Κούβα: Στο σκοτάδι λόγω μπλακ άουτ, οι ΗΠΑ κλιμακώνουν τις πιέσεις

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Γενική διακοπή ρεύματος πλήττει την Κούβα τη Δευτέρα, καθώς αντιμετωπίζει μια συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση, η οποία επιδεινώνεται από τον ουσιαστικό αποκλεισμό των ΗΠΑ στις αποστολές καυσίμων.

Το υπουργείο Ενέργειας της Κούβας ανέφερε ότι το εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο υπέστη πλήρη κατάρρευση. Ο διαχειριστής του δικτύου της χώρας δήλωσε ότι διερευνά τα αίτια.

Η Κούβα έχει βιώσει αρκετές γενικές διακοπές ρεύματος τα τελευταία χρόνια, καθώς η απαρχαιωμένη ηλεκτρική υποδομή της χώρας δυσκολεύεται να καλύψει τη ζήτηση.

Η ενεργειακή κρίση της χώρας επιδεινώθηκε φέτος, αφού οι ΗΠΑ ανάγκασαν τους κύριους προμηθευτές της Κούβας να διακόψουν τις αποστολές πετρελαίου. Τον Μάρτιο, σημειώθηκαν τουλάχιστον δύο ολικές διακοπές ρεύματος μέσα σε μία εβδομάδα.

Η ενεργειακή κρίση έχει επιβαρύνει βασικές υπηρεσίες, όπως η εκπαίδευση, οι μεταφορές και η ιατρική περίθαλψη.

Οι νέες κυρώσεις από τις ΗΠΑ έχουν επίσης επιδεινώσει περαιτέρω την κουβανική οικονομία και έχουν αποτρέψει πολλούς τουρίστες από το να επισκεφθούν το νησί.

Οικονομική ασφυξία στην Κούβα

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι η οικονομική ασφυξία που έχει επιβάλει στην Αβάνα έχει ως στόχο να αναγκάσει την κουβανική κυβέρνηση να ανοίξει το κλειστό πολιτικό σύστημα του νησιού και να επιτρέψει τις άμεσες ξένες επενδύσεις.

Τον περασμένο μήνα, η Εθνοσυνέλευση της Κούβας ενέκρινε ένα ευρύ φάσμα μεταρρυθμίσεων με στόχο το άνοιγμα της οικονομίας της. Ο υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου δήλωσε στο CNN ότι τα μέτρα αυτά δεν εγκρίθηκαν ως απάντηση σε εξωτερικές πιέσεις.

Από τον Ιανουάριο, η Ουάσιγκτον έχει επιτρέψει μόνο σε ένα πετρελαιοφόρο, από τη Ρωσία, να αγκυροβολήσει στην Κούβα.

Η κυβέρνηση έχει επενδύσει σημαντικά στην ηλιακή ενέργεια για να προσπαθήσει να ανακουφίσει τις ελλείψεις ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά η ηλιακή ενέργεια, αν και αυξάνεται, εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μόλις το 10% του ενεργειακού μείγματος.