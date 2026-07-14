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Βρετανία: Πώς οι τηλεπικοινωνίες έγιναν πεδίο δράσης δισεκατομμυριούχων

Οι Ξαβιέ Νιέλ και Σουνίλ Μιτάλ είναι έτοιμοι να ανατρέψουν τη Vodafone και την BT, αφού έβαλαν μεγάλα στοιχήματα στους μεγάλους παρόχους στην Βρετανία

World 14.07.2026, 23:59
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Βρετανία: Πώς οι τηλεπικοινωνίες έγιναν πεδίο δράσης δισεκατομμυριούχων
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Σε νέα εποχή εισέρχεται ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών στη Βρετανία, καθώς δύο από τους πιο ισχυρούς επιχειρηματίες του κλάδου διεθνώς, ο Γάλλος Ξαβιέ Νιέλ και ο Ινδός Σουνίλ Μιτάλ, αποκτούν καθοριστική επιρροή στους δύο μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους της χώρας, τη Vodafone και τη BT.

Οι κινήσεις τους δεν αποτελούν απλώς επενδυτικά στοιχήματα, αλλά σηματοδοτούν την πρόθεσή τους να επιταχύνουν τον μετασχηματισμό εταιρειών που τα τελευταία χρόνια υπολείπονται των ευρωπαίων ανταγωνιστών τους, αναφέρουν οι Financial Times.

Η πιο πρόσφατη εξέλιξη ήταν η εξαγορά από τον Νιέλ του 16,2% της Vodafone έναντι 4,4 δισ. λιρών, ποσοστό που μέχρι πρότινος κατείχε η εμιρατινή εταιρεία τηλεπικοινωνιών e&. Η ανακοίνωση της συμφωνίας οδήγησε τη μετοχή της Vodafone σε άνοδο περίπου 12%, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η παρουσία του Γάλλου επιχειρηματία θα ενισχύσει την προσπάθεια αναδιάρθρωσης του ομίλου, με μεγαλύτερη έμφαση στη μείωση του κόστους, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της κερδοφορίας.

Ο Νιέλ δεν είναι άγνωστος στον κλάδο. Μέσω της Iliad ανέτρεψε τις ισορροπίες στη γαλλική αγορά κινητής τηλεφωνίας, εισάγοντας επιθετική τιμολογιακή πολιτική και αναγκάζοντας τους ανταγωνιστές του να αναθεωρήσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα. Παράλληλα, έχει αποκτήσει σημαντικές συμμετοχές σε τηλεπικοινωνιακές εταιρείες σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές, αποκτώντας τη φήμη ενός επενδυτή που δεν διστάζει να απαιτήσει βαθιές αλλαγές στη λειτουργία των επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει.

Ξαβιέ Νιέλ

Το στοίχημα Νιέλ στη Βρετανία

Η Vodafone αποτελεί πλέον το τρίτο μεγάλο στοίχημά του μετά τις επενδύσεις του στη Millicom και στη σουηδική Tele2. Και στις δύο περιπτώσεις ακολούθησαν εκτεταμένα προγράμματα εξορθολογισμού, με σημαντικές μειώσεις προσωπικού και περιορισμό λειτουργικών δαπανών. Για τον λόγο αυτό, οι αναλυτές εκτιμούν ότι αντίστοιχες πιέσεις θα ασκηθούν και στη Vodafone, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει πρόγραμμα περικοπής 11.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως έως το 2026.

Την ίδια στιγμή, στη BT ο Σουνίλ Μιτάλ έχει ήδη αρχίσει να ασκεί έντονη επιρροή στη Βρετανία. Ο ιδρυτής της Bharti Airtel απέκτησε το 24,5% της εταιρείας το 2024 έναντι 3,2 δισ. λιρών και πλέον συμμετέχει και στο διοικητικό της συμβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες των FT, πιέζει τη διοίκηση να επιταχύνει την ανάπτυξη των δικτύων οπτικών ινών, να αξιοποιήσει αποτελεσματικότερα τα εμπορικά σήματα BT, EE και Plusnet και να προχωρήσει ταχύτερα στη μείωση του κόστους.

Οι επενδύσεις των δύο δισεκατομμυριούχων δεν είναι τυχαίες. Η Vodafone και η BT έχουν παρουσιάσει ιδιαίτερα αδύναμη χρηματιστηριακή πορεία την τελευταία δεκαετία, υποαποδίδοντας σε σχέση με ευρωπαϊκούς ομίλους όπως η Deutsche Telekom, η Orange και η Telecom Italia. Η γενικότερη υποχώρηση του ενδιαφέροντος των επενδυτών για το Χρηματιστήριο του Λονδίνου έχει επίσης συμπιέσει τις αποτιμήσεις τους, δημιουργώντας ευκαιρίες για στρατηγικές τοποθετήσεις.

Στην περίπτωση της Vodafone, ο Νιέλ θεωρεί ότι η διευθύνουσα σύμβουλος Μαργκερίτα Ντέλα Βάλε έχει ήδη πραγματοποιήσει το δυσκολότερο μέρος της αναδιάρθρωσης. Από το 2023 έχει αποχωρήσει από προβληματικές αγορές, όπως η Ισπανία και η Ιταλία, ενώ ενίσχυσε τη θέση του ομίλου στη Βρετανία μέσω της εξαγοράς της Three UK, μειώνοντας τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας από τέσσερις σε τρεις.

Σουνίλ Μιτάλ

Περιθώρια βελτίωσης

Ωστόσο, ο Γάλλος επιχειρηματίας εκτιμά ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Σύμφωνα με πηγές των FT, επιθυμεί μεγαλύτερη αξιοποίηση του εμπορικού σήματος Vodafone, καλύτερη εκμετάλλευση της παρουσίας της σε περισσότερες από 20 χώρες και ακόμη αυστηρότερο έλεγχο των λειτουργικών δαπανών, με ιδιαίτερη έμφαση στις υπηρεσίες πληροφορικής και στις εξωτερικές αναθέσεις.

Αντίστοιχα, στη BT ο Μιτάλ επιδιώκει να επιταχυνθεί ο μετασχηματισμός που έχει ξεκινήσει η διευθύνουσα σύμβουλος Άλισον Κέρκμπι. Από την είσοδό του στο μετοχικό κεφάλαιο, η εταιρεία έχει ενισχύσει το πρόγραμμα περικοπών, επιτάχυνε την ανάπτυξη του δικτύου Openreach και συμφώνησε στη συγχώνευση της διεθνούς δραστηριότητάς της με εκείνη της Verizon.

Παρά τις υψηλές προσδοκίες, ο Νιέλ θα χρειαστεί να περιμένει πριν αποκτήσει ενεργό ρόλο στη διοίκηση της Vodafone. Η εξαγορά της συμμετοχής του θα πρέπει να εγκριθεί τόσο από τις αρχές ανταγωνισμού όσο και από τις βρετανικές αρχές εθνικής ασφάλειας, διαδικασία που ενδέχεται να διαρκέσει έως και έναν χρόνο. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν πιθανές επιπτώσεις από τη συμμετοχή του στην ιρλανδική Eir, η οποία ανταγωνίζεται τη Vodafone στην Ιρλανδία.

Ακόμη κι έτσι, η παρουσία δύο από τους πλέον επιδραστικούς επιχειρηματίες των τηλεπικοινωνιών στη μετοχική σύνθεση των δύο μεγαλύτερων βρετανικών ομίλων θεωρείται βέβαιο ότι θα αλλάξει τις ισορροπίες στον κλάδο. Οι αγορές αναμένουν πιο επιθετικές κινήσεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, την περαιτέρω συγκέντρωση της αγοράς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των βρετανικών τηλεπικοινωνιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τις διοικήσεις των Vodafone και BT, η πίεση για γρήγορα και μετρήσιμα αποτελέσματα μόλις έχει γίνει ακόμη μεγαλύτερη.

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