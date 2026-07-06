Βρετανία: Το deal 2,1 δισ. λιρών Sky – ITV αλλάζει το τοπίο στα ΜΜΕ

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Nα αγοράσει τα κανάλια μετάδοσης και την υπηρεσία streaming του βρετανικού ITV συμφώνησε η Sky της Comcast για 1,6 δισεκατομμύρια λίρες (2,13 δισεκατομμύρια δολάρια), δημιουργώντας ένα βρετανικό μέσο με την κλίμακα να ανταγωνιστεί παγκόσμιους παίκτες όπως το Netflix, το Amazon και η Disney.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Sky, Ντέινα Στρονγκ, δήλωσε ότι η συμφωνία, που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα και επιβεβαιώνει ένα πρόσφατο ρεπορτάζ του Reuters, ήταν μια «καθοριστική στιγμή», μια από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της βρετανικής ραδιοτηλεόρασης. Τώρα θα αντιμετωπίσει έλεγχο από τις ρυθμιστικές αρχές και τους νομοθέτες.

Ο συνδυασμός του μεγαλύτερου εμπορικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα ελεύθερης μετάδοσης της Βρετανίας και της εταιρείας συνδρομητικής τηλεόρασης Sky θα ήταν αδιανόητος πριν από λίγα χρόνια, αλλά η άνοδος του YouTube και των γιγάντων streaming άφησε τις παραδοσιακές εταιρείες εκτεθειμένες.

Η νέα εταιρεία θα κατέχει το 70% της αγοράς τηλεοπτικών διαφημίσεων

Η συγχώνευση των δημόσιων καναλιών της ITV και της κορυφαίας επιχείρησης συνδρομητικής τηλεόρασης Sky, που ιδρύθηκε από τον Ρούπερτ Μέρντοχ το 1989, θα αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 70% της αγοράς τηλεοπτικής διαφήμισης στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με αναλυτές.

Πολλοί νομοθέτες έχουν στενές σχέσεις με την ITV σε τοπικό επίπεδο, που πηγάζουν από την ίδρυσή της ως ομάδας περιφερειακών franchise πριν από περισσότερα από 70 χρόνια. Η υπουργός Πολιτισμού Λίσα Νάντι έδειξε ότι είχε την όρεξη να διαμορφώσει συμφωνίες μέσων ενημέρωσης όταν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα μπορούσε να παρέμβει στη συγχώνευση Paramount-Warner στις ΗΠΑ.

Η Στρονγκ δήλωσε στο Reuters ότι η συμφωνία θα προσφέρει «εξαιρετικό βρετανικό πρόγραμμα» σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο.

«Η ITV θα παραμείνει δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας στην καρδιά της βρετανικής ζωής και είμαστε ενθουσιασμένοι για το μέλλον που μπορούμε να χτίσουμε μαζί», είπε.

Η ITV αποχωρεί ως αυτόνομη επιχείρηση παραγωγής

Η μετοχή του ITV σημείωσε άνοδο 1% στις 83 πένες σε πρώιμες συμφωνίες τη Δευτέρα.

Η συμφωνία θα αφήσει το ITV ως αυτόνομη επιχείρηση παραγωγής, δημιουργώντας εκπομπές για το συνδυασμένο ITV-Sky, όπως το Love Island και το Coronation Street, καθώς και για άλλους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και streamers παγκοσμίως, όπως το εξαιρετικά δημοφιλές Rivals που δημιουργεί για την Disney.

Η συγχωνευμένη εταιρεία ITV-Sky έχει δεσμευτεί να δαπανήσει τουλάχιστον 2,1 δισεκατομμύρια λίρες την περίοδο 2028-2032.

Το ITV θα λάβει 1,2 δισεκατομμύρια λίρες σε μετρητά, ένα κέρδος έως και 200 ​​εκατομμυρίων λιρών, ανάλογα με την διαφημιστική του απόδοση κατά το οικονομικό έτος 2027, καθώς και την εταιρεία παραγωγής του “The Great British Bake Off”, Love Productions, η οποία θα ενταχθεί στην υπόλοιπη επιχείρηση ITV Studios, ανέφεραν οι εταιρείες.