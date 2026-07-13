Βρετανία: Ιστορική εμπορική συμφωνία με Ελβετία στον τομέα υπηρεσιών

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Μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου στον τομέα των υπηρεσιών ανακοίνωσαν τη Δευτέρα η Βρετανία και η Ελβετία, με την οποία αναμένεται να δοθεί ώθηση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στις βρετανικές εξαγωγές και να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Πρόκειται για την έκτη εμπορική συμφωνία που συνάπτει η Βρετανία τα τελευταία δύο χρόνια και έρχεται σε μια περίοδο που το κυβερνών Εργατικό Κόμμα επιδιώκει στενότερους δεσμούς με την Ευρώπη, στο πλαίσιο μιας νέας αρχής μετά το Brexit. Αν και η Ελβετία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι βαθιά ενσωματωμένη στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά μέσω ενός δικτύου διμερών συνθηκών.

Η βρετανική κυβέρνηση εκτιμά ότι η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου θα αποφέρει τελικά 5,2 δισεκατομμύρια λίρες (6,96 δισεκατομμύρια δολάρια) ετησίως σε πρόσθετες εξαγωγές προς την Ελβετία τα επόμενα χρόνια.

Μια ξεχωριστή συμφωνία θα επιτρέψει επίσης σε όσους ταξιδεύουν μεταξύ των δύο χωρών να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές πύλες (e-gates) για την επιτάχυνση των χρόνων αναμονής στα αεροδρόμια, ενώ θα καταργήσει τα τέλη περιαγωγής δεδομένων για τους επισκέπτες.

Η «σημαντικότερη συμφωνία υπηρεσιών» για τη Βρετανία

Σε δήλωσή της, η βρετανική κυβέρνηση χαρακτήρισε τη συμφωνία ως τη «σημαντικότερη εμπορική συμφωνία για τις υπηρεσίες» που έχει συνάψει ποτέ η χώρα. Και οι δύο οικονομίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος συνεισφέρει το 81% του ΑΕΠ της Βρετανίας και το 83% της απασχόλησης, σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης.

Ο υπουργός εμπορικής πολιτικής της Βρετανίας, Κρις Μπράιαντ, δήλωσε στη CNBC σε αποκλειστική συνέντευξη τη Δευτέρα ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί την καλύτερη που έχει συνάψει η χώρα στον τομέα των υπηρεσιών μέχρι σήμερα.

«Υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους μοιάζουμε πολύ, φυσικά, είτε πρόκειται για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών, είτε για τις βιοεπιστήμες και τα φαρμακευτικά προϊόντα», δήλωσε στη Ριτίκα Γκούπτα του CNBC.

Ο Μπράιαντ ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση επιθυμεί το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση να διεξάγεται με όσο το δυνατόν λιγότερες δυσκολίες, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι το «ιστορικό πεπρωμένο» της χώρας είναι η επανένταξή της στην Ένωση.

Ο υπουργός Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου, Peter Kyle, πρόσθεσε: «Αυτή είναι η σημαντικότερη εμπορική συμφωνία στον τομέα των υπηρεσιών που έχει διαπραγματευτεί ποτέ το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα αποφέρει τεράστια οφέλη στις βρετανικές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και έρχεται μετά από μια σειρά συμφωνιών με τις ΗΠΑ, την Ευρώπη, τον Κόλπο, τη Νότια Κορέα και την Ινδία.»