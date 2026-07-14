NFL: Ο επιχειρηματίας τεχνολογίας που πληρώνει τιμή ρεκόρ για τους Seattle Seahawks

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Μετά την συνίδρυση της Sun Microsystems ο Βινόντ Κόσλα εντάχθηκε σε μια εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων ως συνεργάτης, όπου έκλεισε συμφωνίες αξίας δισεκατομμυρίων. Και στον προσωπικό του επενδυτικό τομέα, ήταν από τους πρώτους που επένδυσαν χρήματα στην OpenAI. Αυτό το ιστορικό έδωσε στον Κόσλα την αυτοπεποίθηση να κάνει μια ακόμη εντυπωσιακή εξαγορά: τους πρωταθλητές του NFL.

Ο Κόσλα, 71 ετών, και η οικογένειά του συμφώνησαν να πληρώσουν 9,6 δισεκατομμύρια δολάρια για να αγοράσουν τους Seattle Seahawks, μια τιμή ρεκόρ για το πλειοψηφικό πακέτο ενός franchise του NFL. Το νούμερο αυτό καταρρίπτει το προηγούμενο υψηλό σημείο που είχε σημειωθεί όταν μια ομάδα με επικεφαλής τον κολοσσό ιδιωτικών κεφαλαίων Τζόσουα Χάρις αγόρασε τους Washington Commanders για 6 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνει η Wall Street Journal.

Το μέλλον των Seahawks ήταν αβέβαιο από τον θάνατο του συνιδρυτή της Microsoft, Πολ Άλεν, το 2018, ο οποίος αγόρασε την ομάδα το 1997. Μετά τον θάνατό του, η ομάδα ανήκε σε ένα trust που ελέγχεται από την αδερφή του Τζόντι Άλεν, με εντολή η ομάδα να πωληθεί τελικά. Αυτή η συμφωνία παραβίαζε τους κανόνες διακυβέρνησης του NFL – και το πρωτάθλημα πίεζε την Τζόντι Άλεν να προχωρήσει σε πώληση.

Το ενδιαφέρον για την ομάδα αναμενόταν να είναι υψηλό, δεδομένης της οικονομικής επιτυχίας του NFL και του πόσο σπάνια εμφανίζονταν ομάδες στην αγορά. Η θέση των Seahawks ως πρωταθλητών του Super Bowl απλά αύξησε την προβολή τους. Μόλις μια εβδομάδα αφότου ύψωσαν το Lombardi Trophy, η εταιρεία του Άλεν ανακοίνωσε ότι η ομάδα ήταν προς πώληση.

Το περιουσιακό στοιχείο θεωρήθηκε ευρέως ελκυστικό για τους κροίσους της τεχνολογίας, δεδομένου του μικρού αριθμού ομάδων που εδρεύουν στη Δυτική Ακτή.

Ο Κόσλα δεν είναι άγνωστος στο NFL

Ο Κόσλα γεννήθηκε στην Ινδία και ήρθε στις ΗΠΑ στα 20 του, όταν έλαβε πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Stanford. Από νεαρή ηλικία, έδειξε επιχειρηματικό πνεύμα. Η πρώτη του επιχείρηση, πριν μετακομίσει στις ΗΠΑ, ήταν η προσπάθεια δημιουργίας μιας εταιρείας γάλακτος σόγιας πίσω στην πατρίδα του.

Ο Κόσλα μετέτρεψε την επιτυχία του με την Sun Microsystems σε καριέρα ως επενδυτής. Η Khosla Ventures, που ιδρύθηκε το 2004, υπήρξε επενδυτής σε πολλές εταιρείες που έχουν εξελιχθεί σε γνωστά ονόματα, όπως οι DoorDash και Instacart.

Και πολύ πριν το ChatGPT γίνει πανταχού παρόν, ο Κόσλα επένδυε χρήματα στην πειραματική τεχνολογία. Η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων του ήταν η πρώτη που επένδυσε στην OpenAI όταν δέσμευσε 50 εκατομμύρια δολάρια το 2019.

«Για να κάνεις κάτι εξαιρετικό, πρέπει να κάνεις κάτι ασυνήθιστο», είπε ο Κόσλα, προσθέτοντας με νόημα: «Και αυτό συνήθως σημαίνει ρίσκο».

Η τελευταία αγορά του Κόσλα έχει πολύ υψηλότερη τιμή. Αλλά τα 9,6 δισεκατομμύρια δολάρια δεν είναι εντελώς ασύμβατα με άλλες αποτιμήσεις σε όλα τα αθλήματα. Προηγουμένως, μειοψηφικά μερίδια σε ομάδες του NFL έχουν πωληθεί σε αποτιμήσεις άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Κόσλα δεν είναι επίσης άγνωστος στο NFL. Πέρυσι, η οικογένειά του έγινε μειοψηφικός ιδιοκτήτης στους San Francisco 49ers, έναν αντίπαλο των Seahawks και έτσι θα πρέπει να εκποιήσει την επένδυση του. Σύμφωνα με ένα υπόμνημα του NFL που στάλθηκε στις ομάδες, η σύζυγος του Βινόντ, Νίρου Κόσλα, θα είναι ο κύριος ιδιοκτήτης του Σιάτλ εάν και όταν η αγορά εγκριθεί από το πρωτάθλημα.