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Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στους Μαϊάμι Χιτ ο Greek Freak

Οι Μιλγουόκι Μπακς το πήραν απόφαση και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φεύγει με ανταλλαγή για να συνεχίσει την καριέρα του στους Μαϊάμι Χιτ – Ποια είναι τα ανταλλάγματα…

Business of Sport 23.06.2026, 08:55
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Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στους Μαϊάμι Χιτ ο Greek Freak
Newsroom

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Τέλος εποχής στο Μιλγουόκι, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αποχωρεί από τους Μπακς μετά από 13 χρόνια.

Τα Ελάφια προχώρησαν σε ανταλλαγή του Greek Freak, μαζί με τον Μπόμπι Πόρτις και θα πάρουν τους Τάιλερ Χίρο, Κασπάρας Γιακουτσόνις, Χάιμε Χάκες, Κελέλ Γουέρ συν τρεις επιλογές πρώτου γύρου στο Draft (2026, 2031, 2033) και μία επιλογή δεύτερου γύρου στο Draft (2033).

Όπως ανέφεραν και στις ΗΠΑ εδώ και μέρες, ο Αντετοκούνμπο φέρεται να είχε σαφή προτίμηση να παίξει στο Μαϊάμι, χωρίς πάντως να απορρίπτει την ιδέα των Σέλτικς. Πρόθεσή του ήταν να παραμείνει στην Ανατολή, όπου αγωνίζεται από την αρχή της καριέρας του.

Η Χιτ, που έχουν στον πάγκο τον Έρικ Σπόελστρα από το 2018 και πρόεδρο τον θρυλικό Πατ Ράιλι με την προσθήκη του Αντετοκούνμπο φιλοδοξούν να γίνουν διεκδικητές του τίτλου.

Ο Giannis στη νέα του ομάδα θα βρει παίκτες όπως ο σέντερ Μπαμ Αντεμπάγιο (που εκπροσωπείται από τον ίδιο ατζέντη), ο Σέρβος φόργουορντ Νίκολα Γιόβιτς, ο Σουηδός φόργουορντ Πέλε Λάρσον, ο γκαρντ Ντάβιον Μίτσελ, ενώ επίκεινται αρκετές ακόμη κινήσεις. Πιθανότατα στην ομάδα θα παραμείνουν με νέα συμβόλαια ο γκαρντ Νόρμαν Πάουερ και ο φόργουορντ Άντριου Γουίγκινς.

Δείτε την ανάρτηση για την ανταλλαγή του Αντετοκούνμπο:

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιάννης αποχωρεί από το Μιλγουόκι ως ένας θρύλος της ομάδας. Ένας παίκτης που πέρασε 13 χρόνια στους Μπακς, κατέκτησε το πρωτάθλημα μαζί τους το 2021 και σε γενικές γραμμές ποτέ δεν εγκατέλειψε το franchise.

Το ενδεχόμενο της αποχώρησής του έχει ανοίξει έντονα τον τελευταίο χρόνο, με τις φημολογίες να είναι αρκετές και το deal να ολοκληρώνεται όπως ακριβώς είχε ξεκαθαρίσει ο ιδιοκτήτης των Μπακς, Τζίμι Χάσλαμ, μόλις λίγο πριν από το draft του 2026 για να περάσουν και τα «ελάφια» στην επόμενη μέρα.

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