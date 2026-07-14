ΔΕΗ: Έριξε άγκυρα… το Capital Group με θέση άνω του 5%

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Θεσμική παρουσία στη ΔΕΗ έχτισε το ισχυρό αμερικανικό fund Capital Group.

Όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ στο Euronext Athens οι εταιρείες «The Capital Group Companies, Inc.» («CGC») και «Capital Research and Management Company» («CRMC»), κατέχουν έμμεσα 30.188.244 μετοχές της ΔΕΗ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 5,05% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΗ.

Η CGC είναι η μητρική εταιρεία της CRMC και της Capital Bank & Trust Company («CB&T»). Η CRMC είναι εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, που ενεργεί ως διαχειριστής επενδύσεων για την ομάδα αμοιβαίων κεφαλαίων American Funds, άλλων συλλογικών επενδυτικών οχημάτων, καθώς και ιδιωτών και θεσμικών πελατών.

Ψήφος εμπιστοσύνης στη ΔΕΗ από την Capital Group

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς η κίνηση του μεγάλου αμερικανικού fund ξεκίνησε από τη συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Η υπέρβαση του ορίου του 5% στη ΔΕΗ από την Capital Group αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τη μετοχική βάση της εταιρείας, καθώς ενισχύει περαιτέρω την παρουσία κορυφαίων διεθνών μακροπρόθεσμων θεσμικών επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ.

Η συμμετοχή αυτή, όπως σχολιάζουν παράγοντες της αγοράς, αποτελεί θετική ένδειξη για τη διεθνή αναγνώριση της πορείας μετασχηματισμού της ΔΕΗ και του επιχειρηματικού της σχεδίου, το οποίο εστιάζει στην πράσινη μετάβαση, στην ενίσχυση των δικτύων, στην περαιτέρω ανάπτυξη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στις νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες στους τομείς της ψηφιοποίησης, των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και των data centers.

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, η Capital Group δεν κατέχει τις μετοχές για ίδιο λογαριασμό. Οι μετοχές ανήκουν σε λογαριασμούς πελατών που τελούν υπό τη διακριτική επενδυτική διαχείριση εταιρειών του ομίλου Capital Group, γεγονός που υπογραμμίζει τον θεσμικό χαρακτήρα της συμμετοχής.

Ποια είναι η Capital Group που έχτισε θέση στη ΔΕΗ

Η Capital Group είναι ένας από τους μεγαλύτερους και ιστορικότερους οργανισμούς διαχείρισης κεφαλαίων παγκοσμίως. Ιδρύθηκε το 1931 στο Λος Άντζελες και σήμερα διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία άνω των 3,3 τρισ. δολαρίων, αποτελώντας τον μεγαλύτερο ενεργό διαχειριστή κεφαλαίων στον κόσμο.

Πρόκειται για έναν παραδοσιακό, μακροπρόθεσμο θεσμικό επενδυτή, με επενδυτική φιλοσοφία που βασίζεται στη θεμελιώδη ανάλυση, στη σε βάθος έρευνα και στη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας. Η επενδυτική της προσέγγιση στηρίζεται στο “The Capital System”, ένα πολυδιαχειριστικό μοντέλο, στο οποίο διαφορετικοί διαχειριστές χαρτοφυλακίου συμμετέχουν στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, προσφέροντας διαφοροποίηση απόψεων και περιορίζοντας την εξάρτηση από έναν μόνο διαχειριστή.

Οι εταιρείες του Capital Group

Η CRMC και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων διαχειρίζονται μετοχικά περιουσιακά στοιχεία για διάφορες επενδυτικές εταιρείες μέσω τριών επενδυτικών μονάδων: Capital Research Global Investors, Capital International Investors και Capital World Investors.

Η CRMC είναι η μητρική εταιρεία της Capital Group International, Inc. («CGII»), η οποία με τη σειρά της είναι η μητρική εταιρεία έξι εταιρειών διαχείρισης επενδύσεων («εταιρείες διαχείρισης της CGII»): Capital International Inc., Capital International Limited, Capital International Sàrl, Capital International K.K., Capital Group Private Client Services Inc. και Capital Group Investment Management Private Limited. Οι εταιρείες διαχείρισης της CGII παρέχουν κυρίως υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων σε θεσμικούς πελάτες και ιδιώτες πελάτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας (high net worth clients).

Η CB&T είναι αδειοδοτημένος επενδυτικός σύμβουλος με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες και συνδεδεμένη ομοσπονδιακά αδειοδοτημένη τράπεζα. Ούτε η CGC ούτε οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες κατέχουν μετοχές της ΔΕΗ για ίδιο λογαριασμό. Αντιθέτως, οι μετοχές που γνωστοποιούνται με την σχετική γνωστοποίηση ανήκουν σε λογαριασμούς των οποίων η διαχείριση επενδύσεων, ασκείται, κατά διακριτική ευχέρεια, από μία ή περισσότερες από τις εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων που περιγράφονται ανωτέρω.