Το ενεργειακό success story στο ΧΑ, διορθώνει η ΔΕΗ, ο άγνωστος «Χ» στην Ideal, η «κόπωση» του Μητσοτάκη, αντίστροφη μέτρηση για Ταμείο Ανάκαμψης

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Εκεί που οι αγορές έδειξαν χτες να βρίσκουν έναν στοιχειώδη βηματισμό, ο Ντόναλντ Τραμπ φρόντισε να ανατρέψει εκ νέου τα δεδομένα.

Με νέα ανάρτησή του στο Truth Social ανακοίνωσε την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού στα λιμάνια του Ιράν, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοικτά για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, αλλά όχι για την Τεχεράνη και τους εμπορικούς της εταίρους.

Τώρα όποιος κατάλαβε… κατάλαβε, αλλά οι επενδύσεις σας θυμίζω αποστρέφονται την αβεβαιότητα.

Επομένως, θα έχουμε «φρένο» μέχρι να αποκωδικοποιηθεί η «νέα» στάση του Αμερικανού προέδρου.

Πάντως το χθεσινό κλείσιμο των ευρωαγορών ήταν ενθαρρυντικό (για την ιστορία).

Το πετρέλαιο δίνει τον τόνο

Ωστόσο, η αντίδραση πάντως στα λεγόμενα του ήταν σχεδόν άμεση στο πετρέλαιο.

Τα συμβόλαια βρέθηκαν ξανά πάνω από τα 75 δολάρια το βαρέλι, επιβεβαιώνοντας ότι κάθε νέα εξέλιξη γύρω από τα Στενά του Ορμούζ μεταφράζεται αυτομάτως σε υψηλότερο risk premium.

Αν και προς το παρόν δεν διαφαίνεται διάθεση πανικού, εντούτοις η επιφυλακτικότητα υπάρχει.

Κάτι που φάνηκε χτες και στο Euronext Athens.

Οι πωλητές δεν πίεσαν, οι αγοραστές δεν βιάστηκαν και ο τζίρος παρέμεινε συγκρατημένος.

Οι 2.500 μονάδες λειτούργησαν ως αξιόπιστη γραμμή άμυνας. Ήταν, δε, η πρώτη φορά με την ανάκτησή τους που έδωσαν ένα τεστ.

Ενέργεια… πρωταγωνίστρια

Σημαντικά στηρίγματα πάντως έδωσαν και οι ενεργειακές μετοχές.

Η Helleniq Energy έκλεψε χθες την παράσταση με άνοδο 4,21%, ενώ η Motor Oil συνεχίζει να γράφει ιστορικά υψηλά στο ταμπλό.

Ήρθε και η Piraeus Securities βέβαια και ανέβασε τον πήχη της.

Αναβάθμισε τη σύσταση για τη Motor Oil σε «outperform» από «neutral» και ανέβασε την τιμή-στόχο στα 61 ευρώ από 35,40 ευρώ, βλέποντας περιθώριο ανόδου κοντά στο 30%.

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, η Motor Oil δεν περιορίζεται μόνο στις ισχυρές επιδόσεις της διύλισης.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων εκτός καυσίμων, η οποία δημιουργεί πρόσθετη αξία και αφήνει περιθώρια για νέες επενδύσεις με υψηλότερες αποδόσεις.

Με discount

Πάντως να σας πω ότι παρά το εντυπωσιακό ράλι που έχουν πραγματοποιήσει από τις αρχές του έτους, οι αποτιμήσεις των ελληνικών διυλιστηρίων εξακολουθούν να κινούνται αισθητά χαμηλότερα από εκείνες των ευρωπαϊκών ανταγωνιστών τους.

Με βάση τις εκτιμήσεις για το 2026, τόσο η HelleniQ Energy όσο και η Motor Oil διαπραγματεύονται με δείκτη P/E κοντά στις 5,8 φορές, δηλαδή με discount περίπου 35%-36% έναντι του ευρωπαϊκού κλάδου.

Διορθώνει η ΔΕΗ

Στον αντίποδα, η ΔΕΗ συνέχισε την διορθωτική της πορεία, συμπληρώνοντας πέντε συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις και κλείνοντας εκ νέου πάνω στη ζώνη στήριξης των 22,90-23 ευρώ.

Ευλόγως μετά την τεράστια κίνηση που έκανε το τελευταίο δίμηνο.

Το βλέμμα πλέον στρέφεται στην αποκοπή του μερίσματος των 0,60 ευρώ στις 20 Ιουλίου.

Ώρα για την ElvalHalcor

Στο μεταξύ, αντίστροφα μετρά ο χρόνος και για την αύξηση κεφαλαίου της ElvalHalcor.

Ανοίγει σήμερα το βιβλίο προσφορών με την εισηγμένη να επιδιώκει να αντλήσει έως 250 εκατ. ευρώ.

Τα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις συνολικού ύψους 455 εκατ. ευρώ τα επόμενα χρόνια, με τη διοίκηση να έχει ήδη εξασφαλίσει το «πράσινο φως» από τη γενική συνέλευση των μετόχων..

Ερωτηματικό ο αγοραστής…

Στα MidCaps της αγοράς, η στήλη διαπίστωσε ότι υπήρξε αρκετή συζήτηση στα χρηματιστηριακά γραφεία για την εξωχρηματιστηριακή διάθεση 1 εκατ. ιδίων μετοχών από την Ideal Holdings, έναντι 6 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στην τιμή των 6 ευρώ ανά μετοχή και αντιστοιχεί στο 1,78% του μετοχικού κεφαλαίου, με το ενδιαφέρον της αγοράς να στρέφεται περισσότερο στην ταυτότητα του αγοραστή, παρά στην ίδια την πώληση.

Υπενθυμίζεται ότι οι συγκεκριμένες ίδιες μετοχές είχαν αποκτηθεί με μέση τιμή 5,1159 ευρώ, γεγονός που συνεπάγεται υπεραξία για την εταιρεία.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Ideal Holdings διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό της 1.835.239 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν στο 3,277% του συνόλου.

Στην Αθήνα ο επίτροπος της αμερικανικής SEC

Στο μεταξύ, ιδιαίτερο συμβολισμό είχε η επίσκεψη στην Αθήνα του Επιτρόπου της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC), Mark Uyeda, καθώς είναι η πρώτη φορά που τόσο υψηλόβαθμο στέλεχος της αμερικανικής εποπτικής αρχής επισκέπτεται τη χώρα μας.

Προσκεκλημένος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, συμμετείχε στο 12ο Corporate Governance Conference του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, όπου είχε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση (fireside chat) με την πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου.

Από όσα πληροφορούμαι, η συζήτηση με τη Β. Λαζαράκου επικεντρώθηκε στις νέες προκλήσεις που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη για τις κεφαλαιαγορές και την εταιρική διακυβέρνηση, με κοινή διαπίστωση ότι απαιτούνται σύγχρονα πρότυπα και στενή διεθνής συνεργασία.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι δύο τους συναντώνται και στο διεθνές επίπεδο, καθώς ο Mark Uyeda είναι αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της IOSCO και συμμετέχει τόσο στο Bureau της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης όσο και στην αντίστοιχη Επιτροπή του ΟΟΣΑ, όπου συμμετέχει επίσης η πρόεδρος της ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Καλώς ήρθαν… τα αυτονόητα

Να συνεχίσω με τα καλά. Ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά, έργο των METKA – Δομική Κρήτης, επιτέλους μπαίνει στις ράγες.

Ένα έργο που υπόσχεται να αποσυμφορήσει μία από τις πιο προβληματικές κυκλοφοριακά περιοχές της Αττικής και να μειώσει σημαντικά την πίεση στον Κηφισό.

Υπάρχει όμως και η άλλη ανάγνωση.

Το έργο κοστολογείται στα 60 εκατ. ευρώ. Ένα ποσό που, αν το δει κανείς ψυχρά, αντιστοιχεί στο τίμημα για να σταματήσει μια ταλαιπωρία που βιώνουν καθημερινά χιλιάδες οδηγοί εδώ και χρόνια.

Και εύλογα γεννιέται το ερώτημα… χρειαζόταν να περιμένουμε τόσο για ένα έργο που όλοι παραδέχονταν ότι ήταν απαραίτητο;

Τελικά, λίγο πριν ανοίξει η προεκλογική περίοδος, επανήλθε στην επικαιρότητα.

Εξού και η προσφώνηση του πρωθυπουργού για τους “αγαπητούς φίλους της Δυτικής Αθήνας, της Δυτικής Αττικής, της Β’ εκλογικής περιφέρειας Πειραιά”!!

Η… μονοτονία των πρωινών δελτίων

Ενδιαφέρον όμως είχε και ο τρόπος με τον οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να παρουσιάσει το έργο.

Όπως είπε, κάθε πρωί ακούγοντας ραδιόφωνο συναντούσε σχεδόν μονότονα τις ίδιες αναφορές.

Κυκλοφοριακό χάος στον Σκαραμαγκά, ατελείωτες ουρές, ταλαιπωρία των οδηγών.

Η αλήθεια είναι ότι είναι κουραστική αυτή η δημοσιογραφική «μονοτονία».

Ειδικά αν η κυβέρνηση ήδη μετρά επτά χρόνια, συνεπώς, η εικόνα μιας «παρατημένης» Δυτικής Αττικής δεν αφορά μόνο το παρελθόν, αλλά και τη διακυβέρνηση των τελευταίων ετών.

Υπόσχεση (;)

Επίσης, ο πρωθυπουργός «θυμήθηκε» στο τέλος της ομιλίας του να πει ότι ωριμάζει κι ένα άλλο μεγάλο έργο. Ο άξονας Ελευσίνα – Οινόφυτα, που στην ουσία θα παρακάμπτει τον Κηφισό.

Βλέπετε έρχονται και οι εκλογές…

Αλλά για την ιστορία να σας πω ότι η ιδέα μόνο καινούργια δεν είναι.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση είχε προταθεί εδώ και χρόνια από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, όμως έμεινε επί μακρόν στα συρτάρια και στις εξαγγελίες.

Το βλέμμα του Μυτιληναίου

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος πάντως επέλεξε να δει τη μεγάλη εικόνα, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια συγκυρία που δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί πριν από λίγα χρόνια.

Η γεωγραφική θέση, οι λιμενικές υποδομές, η ενεργειακή αναβάθμιση και η διεθνής παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων δημιουργούν, όπως είπε, ένα παράθυρο ευκαιρίας.

Το ζητούμενο είναι να αξιοποιήσουμε αυτή τη συγκυρία με σχέδιο, συνέπεια και συνέχεια, είπε.

Ταμείο Ανάκαμψης: Επιταχυντής, αλλά όχι…κινητήρας

Και μιας και σας μιλώ για τα έργα, να σας θυμίσω ότι έχει αρχίσει ήδη η αντίστροφη μέτρηση.

Η ελληνική οικονομία πλησιάζει σε ένα κρίσιμο χρονικό σημείο που δεν είναι άλλο από το τέλος του βασικού εξωτερικού χρηματοδοτικού της φορέα. Ο Αύγουστος του 2026 αποτελεί το τέλος για το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς έως τότε πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα ορόσημα και οι στόχοι του «Ελλάδα 2.0».

Μετά, καμία ενέργεια δεν θα μπορεί να προσμετρηθεί, καμία τροποποίηση δεν θα εγκρίνεται και το παράθυρο διορθώσεων θα έχει κλείσει οριστικά.

Το τελευταίο αίτημα πληρωμής πρέπει να υποβληθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 31 Δεκεμβρίου 2026 οι εκταμιεύσεις της Κομισιόν σταματούν. Και κάπου εκεί αρχίζει το πραγματικό τεστ για την ελληνική οικονομία.

Διότι ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός επενδυτικός μηχανισμός των τελευταίων ετών, θα πάψει να υφίσταται

Το ερώτημα δεν είναι μόνο εάν θα απορροφηθούν τα διαθέσιμα κονδύλια. Είναι τι θα μείνει την επόμενη ημέρα.

Αν, δηλαδή, οι επενδύσεις που κινητοποιήθηκαν θα αποκτήσουν δική τους δυναμική ή αν η οικονομία θα βρεθεί μπροστά σε ένα χρηματοδοτικό κενό, μόλις κλείσει η ευρωπαϊκή στρόφιγγα. Το Ταμείο Ανάκαμψης υπήρξε ισχυρός επιταχυντής. Δεν μπορεί, όμως, να λειτουργεί ως μόνιμος κινητήρας.