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Συνταξιούχοι: Τα 3+1 προεκλογικά δώρα

Οι συνταξιούχοι θα περιλαμβάνονται στο κυβερνητικό πακέτο των εξαγγελιών της ΔΕΘ

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 13.07.2026, 07:00
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Συνταξιούχοι: Τα 3+1 προεκλογικά δώρα
Κώστας Παπαδής

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Φιλολαϊκές ρυθμίσεις για συνταξιούχους αναμένεται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, οι εξαγγελίες που θα ανακοινωθούν στα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης.

Σταδιακά η κυβέρνηση διαμορφώνει ένα πακέτο μέτρων το οποίο περιλαμβάνει το ενδεχόμενο προσφυγής στις κάλπες, καθώς έχουμε εισέλθει στον τελευταίο έτος της κυβερνητικής θητείας και η προκήρυξη εκλογών μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Αλλωστε τα φετινά εγκαίνια της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης είναι τα τελευταία αυτής της κυβέρνησης ακόμη κι αν οι εκλογές γίνουν στην ώρα τους, οπότε αναμένεται οι εξαγγελίες να είναι πιο γαλαντόμες.

Πάντως στα ευνοϊκά μέτρα, που ήδη έχουν αποφασισθεί, θα πρέπει να καταχωριστούν τα εξής:

1. Αύξηση των συντάξεων κατά 2,6% από το 2027. Η αύξηση αναθεωρήθηκε – προς τα πάνω – λόγω του αυξημένου πληθωρισμού και αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,6% αντί του 2,4% που είχε αρχικώς προβλεφθεί. Θα πιστωθεί τον Δεκέμβριο του 2026 σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους (με τη σύνταξη του Ιανουαρίου του 2027) και – σε ετήσια βάση – θα προκαλέσει αυξήσεις ύψους 150 ευρώ για συντάξεις των 500 ευρώ, 389 ευρώ για συντάξεις των 1.250 ευρώ και έως 833 ευρώ για συντάξεις έως 2.700 ευρώ.

2. Καταργείται από το νέο έτος η προσωπική διαφορά. Από το 2027 θα προβλέπεται η χορήγηση πλήρους αύξησης για 670.000 συνταξιούχους που έχουν υπόλοιπο από την προσωπική διαφορά. Φέτος καταργήθηκε ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς κατά το ήμισυ και από το 2027 καταργείται οριστικά, οπότε οι συνταξιούχοι θα παίρνουν ολόκληρη την αύξηση στη σύνταξη. Το υπόλοιπο ποσό της προσωπικής διαφοράς θα συνεχίσει να καταβάλλεται ως ξεχωριστό τμήμα της σύνταξης, το οποίο ωστόσο δεν θα προσαυξάνεται αλλά θα παραμένει σταθερό. Στο ποσό της προσωπικής διαφοράς δεν θα επιβάλλονται οι ασφαλιστικές κρατήσεις (ασθένειας και ΕΑΣ), αλλά μόνον ο φόρος εισοδήματος. Τον Νοέμβριο θα γίνει η καταβολή του διευρυμένου μόνιμου επιδόματος στους συνταξιούχους και δικαιούχους του ΟΠΕΚΑ, το οποίο θα είναι αυξημένο στα 300 ευρώ, από 250 ευρώ που ήταν πέρυσι. Θα δοθεί σε επιπλέον 420.000 συνταξιούχους μετά τις αλλαγές στα εισοδηματικά όρια τα οποία θα πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι.

3. Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ): Η κυβέρνηση εξετάζει την ελάφρυνση της εισφοράς η οποία επιβάλλεται σε 400.000 συνταξιούχους με κύριες συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ. Προς το παρόν έχει εφαρμοστεί το πάγωμα των κλιμάκων της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) ώστε όταν δίνονται αυξήσεις στις συντάξεις να αναπροσαρμόζονται αναλογικά και τα όρια των κλιμακίων, εμποδίζοντας τη μετάβαση σε ανώτερο, πιο επιβαρυντικό συντελεστή. Εξετάζονται αλλαγές στα κλιμάκια της εισφοράς, όπως και η κατάργησή της στις επικουρικές συντάξεις.

4. Οι συντάξεις χηρείας: Με κερδισμένους τους 120.000 συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα που λαμβάνουν παράλληλα με τη δική τους και σύνταξη χηρείας «κλείνει» η εκκρεμότητα επτά και πλέον ετών γύρω από το πρόβλημα των περικοπών που θέσπισε ο νόμος Κατρούγκαλου. Ωστόσο παραμένει ως ερώτημα τι θα γίνει με τους συνταξιούχους του Δημοσίου που υπέστησαν περικοπές από το 2019 και ευλόγως θα διεκδικήσουν την επιστροφή τους. Σύμφωνα με πρόσφατη εξαγγελία της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως, καμία περικοπή δεν πρόκειται να υποστούν οι συντάξεις χηρείας, αντιθέτως η κυβέρνηση πρόκειται να φέρει νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου. Με τον τρόπο αυτόν καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χηρείας – μετά την πάροδο της 3ετίας από τον θάνατο του δικαιούχου – για όλους όσοι έλαβαν σύνταξη μετά τον νόμο Κατρούγκαλου (μετά το 2016). Ετσι οι συντάξεις χηρείας του ιδιωτικού τομέα θα παραμένουν – εφεξής – αμετάβλητες καθώς καταργείται η περικοπή από το 70% του θανόντος στο 35% μετά την πάροδο της τριετούς καταβολής. Αύξηση της παροχής Οσοι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας υπέστησαν την εν λόγω περικοπή – δηλαδή περίπου 8.500 δικαιούχοι σύνταξης του δημοσίου τομέα και του ΟΓΑ – θα τύχουν αύξησης της παροχής, καθώς από το 35% που λαμβάνουν, θα επανέλθουν στο 70% της αρχικής σύνταξης. Ωστόσο οι δικαιούχοι συντάξεων χηρείας από τον δημόσιο τομέα θα λάβουν αυξήσεις, αλλά δεν θα τους επιστραφούν – αναδρομικά – περικοπές που υπέστησαν έως τώρα.

Πηγή: ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

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