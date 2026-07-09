Συντάξεις χηρείας: Οι τέσσερις σοβαρές ελλείψεις για τους συνταξιούχους

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Τέσσερις ενστάσεις για τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος των συντάξεων χηρείας από την κυβέρνηση διατυπώνουν οι συνταξιούχοι μέσω του ενιαίου δικτύου συνταξιούχων. Συγκεκριμένα χαρακτηρίζουν ως ανεπαρκή την εξαγγελία της υπουργού Εργασίας κυρίας Νίκης Κεραμέως, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζουν ως θετικά ορισμένα από τα βασικά στοιχεία της ρύθμισης.

Η επαναφορά της σύνταξης χηρείας – εφ’ όρου ζωής για τον επιζώντα σύζυγο – στο 70% της σύνταξης του θανόντα, είναι σε θετική κατεύθυνση, τονίζει το ενιαίο δίκτυο. Ωστόσο καταγράφει τέσσερις ανεπάρκειες στην προωθούμενη ρύθμιση.

Πρώτον, δεν αφορά το σύνολο των συνταξιούχων και κατά συνέπεια δεν λύνει το πρόβλημα στο σύνολό του. Εξαιρεί τις μεταβιβάσεις συντάξεων χηρείας, εκείνων που ο θάνατος συνέβη πριν τις 13-5-2016 και ο επιζών δικαιούχος έχει και δική του σύνταξη εκτός της χηρείας.

Δεύτερον, στις εξαγγελίες εν υπάρχει αναφορά στους συνταξιούχους χηρείας του ΟΓΑ!

Τρίτον, δεν αναγνωρίζεται το δικαίωμα επιστροφής των ποσών σε όσους οι συντάξεις περικόπηκαν. Η κυβερνητική εξαγγελία για την κατηγορία αυτή προβλέπει μόνο την επαναφορά της σύνταξης στο 70%.

Τέταρτον, η υπουργός δεν έκανε καμία στις επικουρικές συντάξεις και ειδικά στις περικεκομμένες – μετά την τριετία – συντάξεις του Δημοσίου.

Οι εξαγγελίες για τις συντάξεις χηρείας

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις εξαγγελίες της υπουργού Εργασίας καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χηρείας – μετά την πάροδο της 3ετίας από τον θάνατο του δικαιούχου – για όλους όσοι έλαβαν σύνταξη μετά το νόμο Κατρούγκαλου (μετά το 2016).

Έτσι οι συντάξεις χηρείας θα παραμένουν – εφεξής – αμετάβλητες οι καθώς καταργείται η περικοπή από το 70% του θανόντος, στο 35%, μετά την πάροδο της τριετούς καταβολής.

Ταυτοχρόνως όσοι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας υπέστησαν την εν λόγω περικοπή, – δηλαδή οι δικαιούχοι σύνταξη του δημοσίου τομέα και του ΟΓΑ – θα τύχουν αύξησης της παροχής, καθώς από το 35% που λαμβάνουν, θα επανέλθει στο 70% το συγκεκριμένο ποσό, ανά περίπτωση.

Παράλληλα με την ρύθμιση που θα φέρει η κυβέρνηση διασφαλίζεται ότι όσοι λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, θα συνεχίσουν να εισπράττουν τα ίδια ποσά, χωρίς κατάργηση της μίας εθνικής σύνταξης.