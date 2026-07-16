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Χρυσός: Πτώση καθώς η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μειώνει τις ελπίδες για μείωση του πληθωρισμού

Ο χρυσός βρίσκεται στα 4.034 δολάρια καθώς οι traders περιμένουν στην πλειοψηφία τους αύξηση επιτοκίων από την Fed

Commodities 16.07.2026, 08:01
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Χρυσός: Πτώση καθώς η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μειώνει τις ελπίδες για μείωση του πληθωρισμού
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Υποχώρησε ο χρυσός την Πέμπτη, καθώς η κλιμακούμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δείχνει σημάδια κλιμάκωσης, διαγράφοντας την πρόσφατη αισιοδοξία για την υποχώρηση του πληθωρισμού και τροφοδοτώντας τις ανησυχίες ότι οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυξήσεις των επιτοκίων.

Η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε κατά 0,6% στα 4.034,42 δολάρια ανά ουγγιά έως τις 05:49 ώρα Ελλάδος. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Αυγούστου έχασαν 0,3% στα 4.039,90 δολάρια, σύμφωνα με το Reuters.

«Ο χρυσός υποχωρεί καθώς οι κλιμακούμενες επιθέσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να ωθούν τις τιμές του πετρελαίου απότομα υψηλότερα αυτή την εβδομάδα, διατηρώντας ζωντανές τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό», δήλωσε στο Reuters ο Τζιγκάρ Τριβέντι, ανώτερος αναλυτής έρευνας στην IndusInd Securities.

Οι τιμές του πετρελαίου επέκτειναν τα κέρδη τους σε τέταρτη συνεδρίαση, καθώς οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν δύο κύματα επιθέσεων στις παράκτιες άμυνες και τις πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν, μετά την εκ νέου επιβολή ναυτικού αποκλεισμού των λιμανιών του.

Το Ιράν αντεπιτέθηκε στοχεύοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ σε γειτονικές χώρες, σε αυτό που χαρακτήρισε «υπαρξιακό πόλεμο» με την Αμερική.

«Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουνίου δεν αντανακλούσαν τον αντίκτυπο της τελευταίας κλιμάκωσης στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν, καθώς η ενδιάμεση ειρηνευτική ένωση που επιτεύχθηκε τον περασμένο μήνα έχει ουσιαστικά διαλυθεί», πρόσθεσε ο Τριβέντι.

χρυσός

Ο χρυσός στη σκιά του πληθωρισμού

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε τον Ιούνιο, εν μέσω υποχώρησης του κόστους των ενεργειακών προϊόντων, ενισχύοντας τα στοιχεία ότι υποχωρούσε πριν από την πρόσφατη κλιμάκωση στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, η συγκράτηση δεν ήταν αρκετή για να πείσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές να αποτρέψουν μια αύξηση των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας φέτος.

Οι traders εξακολουθούν να εκτιμούν μια πιθανότητα περίπου 73% για αύξηση των επιτοκίων της Fed τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία του CME FedWatch Tool.

Η κυβερνήτης της Fed, Λίζα Κουκ, δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι «έτοιμη να δράσει» εάν ο πληθωρισμός δεν αρχίσει σύντομα να επιβραδύνεται.

Ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, δήλωσε επίσης την αποφασιστικότητά του να μειώσει τον πληθωρισμό χωρίς να υπαινιχθεί πώς.

Οι επενδυτές περιμένουν τώρα τις δηλώσεις της προέδρου της Fed του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν, και του αντιπροέδρου της Fed, Φίλιπ Τζέφερσον, που αναμένεται να πάρουν θέση αργότερα σήμερα.

Την ίδια στιγμή, η τιμή spot του ασημιού υποχώρησε κατά 1,1% στα 57,14 δολάρια ανά ουγγιά. Η πλατίνα υποχώρησε κατά 0,6% στα 1.664 δολάρια και το παλλάδιο υποχώρησε κατά 0,3% στα 1.309,86 δολάρια.

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