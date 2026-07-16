ΗΠΑ: Λιγότερες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας

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Οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στέλνοντας σήμα ότι η αγορά εργασίας παραμένει ακμαία.

Οι αρχικές αιτήσεις μειώθηκαν κατά 8.000 σε 208.000 την εβδομάδα που έληξε στις 11 Ιουλίου, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη. Η μέση πρόβλεψη σε έρευνα του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων προέβλεπε 217.000 αιτήσεις.

Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις, μια ένδειξη για τον αριθμό των ατόμων που λαμβάνουν επιδόματα, μειώθηκαν σε 1,81 εκατ. την προηγούμενη εβδομάδα, επίσης χαμηλότερα από το αναμενόμενο.

Οι νέες αιτήσεις έχουν υποχωρήσει σε ιστορικά υποτονικά επίπεδα μετά την απότομη αύξηση τον Μάιο και τις αρχές Ιουνίου. Βρίσκονται σε επίπεδα που οι οικονομολόγοι λένε ότι συνάδουν με αυτό που αποκαλούν αγορά εργασίας «αργές προσλήψεις, αργή φωτιά».

Εν τω μεταξύ, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε τον περασμένο μήνα, προσθέτοντας σε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι εργοδότες διατηρούν τους εργαζομένους τους.

Ο κινητός μέσος όρος τεσσάρων εβδομάδων των αρχικών αιτήσεων, μια μέτρηση που βοηθά στην εξομάλυνση της μεταβλητότητας, μειώθηκε στις 214.250 την περασμένη εβδομάδα.

Πριν από την προσαρμογή για εποχικούς παράγοντες, οι νέες αιτήσεις αυξήθηκαν στις 244.826 — με επικεφαλής την Καλιφόρνια και το Μιζούρι.

Το Beige Book της Fed

Η έκθεση Beige Book της Ομοσπονδιακής Τράπεζας την Τετάρτη ανέφερε ότι «η απασχόληση αυξήθηκε συνολικά», στις αρχές Ιουλίου, με «πέντε περιφέρειες να παρουσιάζουν μέτρια, μέτρια ή σταθερά κέρδη στην απασχόληση και επτά περιφέρειες να παρουσιάζουν ελάχιστη έως καθόλου αλλαγή».

Σημείωσε ότι ήταν δύσκολο να βρεθούν εξειδικευμένοι εργαζόμενοι σε μια σειρά τομέων, ιδίως τεχνικοί και τεχνίτες.

Μια έρευνα της Εθνικής Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων Επιχειρήσεων αυτή την εβδομάδα ανέδειξε επίσης τις ελλείψεις εργαζομένων, αναφέροντας μια αύξηση τον Ιούνιο στο ποσοστό των ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων που δήλωσαν ότι υπήρχαν λίγοι ή καθόλου κατάλληλοι υποψήφιοι για τις θέσεις που προσπαθούσαν να καλύψουν.