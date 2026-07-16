 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(10) "Job Market"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

ΗΠΑ: Λιγότερες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας

Οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας δίνουν την εικόνα μιας ακμαίας αγοράς εργασίας

World 16.07.2026, 17:10
Σχολιάστε
ΗΠΑ: Λιγότερες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στέλνοντας σήμα ότι η αγορά εργασίας παραμένει ακμαία.

Οι αρχικές αιτήσεις μειώθηκαν κατά 8.000 σε 208.000 την εβδομάδα που έληξε στις 11 Ιουλίου, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη. Η μέση πρόβλεψη σε έρευνα του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων προέβλεπε 217.000 αιτήσεις.

Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις, μια ένδειξη για τον αριθμό των ατόμων που λαμβάνουν επιδόματα, μειώθηκαν σε 1,81 εκατ. την προηγούμενη εβδομάδα, επίσης χαμηλότερα από το αναμενόμενο.

Οι νέες αιτήσεις έχουν υποχωρήσει σε ιστορικά υποτονικά επίπεδα μετά την απότομη αύξηση τον Μάιο και τις αρχές Ιουνίου. Βρίσκονται σε επίπεδα που οι οικονομολόγοι λένε ότι συνάδουν με αυτό που αποκαλούν αγορά εργασίας «αργές προσλήψεις, αργή φωτιά».

Εν τω μεταξύ, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε τον περασμένο μήνα, προσθέτοντας σε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι εργοδότες διατηρούν τους εργαζομένους τους.

Ο κινητός μέσος όρος τεσσάρων εβδομάδων των αρχικών αιτήσεων, μια μέτρηση που βοηθά στην εξομάλυνση της μεταβλητότητας, μειώθηκε στις 214.250 την περασμένη εβδομάδα.

Πριν από την προσαρμογή για εποχικούς παράγοντες, οι νέες αιτήσεις αυξήθηκαν στις 244.826 — με επικεφαλής την Καλιφόρνια και το Μιζούρι.

Το Beige Book της Fed

Η έκθεση Beige Book της Ομοσπονδιακής Τράπεζας την Τετάρτη ανέφερε ότι «η απασχόληση αυξήθηκε συνολικά», στις αρχές Ιουλίου, με «πέντε περιφέρειες να παρουσιάζουν μέτρια, μέτρια ή σταθερά κέρδη στην απασχόληση και επτά περιφέρειες να παρουσιάζουν ελάχιστη έως καθόλου αλλαγή».

Σημείωσε ότι ήταν δύσκολο να βρεθούν εξειδικευμένοι εργαζόμενοι σε μια σειρά τομέων, ιδίως τεχνικοί και τεχνίτες.

Μια έρευνα της Εθνικής Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων Επιχειρήσεων αυτή την εβδομάδα ανέδειξε επίσης τις ελλείψεις εργαζομένων, αναφέροντας μια αύξηση τον Ιούνιο στο ποσοστό των ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων που δήλωσαν ότι υπήρχαν λίγοι ή καθόλου κατάλληλοι υποψήφιοι για τις θέσεις που προσπαθούσαν να καλύψουν.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
ΗΠΑ: Λιγότερες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας
World

ΗΠΑ: Λιγότερες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας
Λαγκάρντ: Θα ολοκληρώσει τη θητεία της – Τι λένε οι οικονομολόγοι
World

Λαγκάρντ: Θα ολοκληρώσει τη θητεία της – Τι λένε οι οικονομολόγοι
Eli Lilly: Εξαγοράζει εταιρεία παραγωγής ψυχεδελικών έναντι 2,8 δισ. δολαρίων
World

Η Eli Lilly «φλερτάρει» εταιρεία ψυχεδελικών φαρμάκων έναντι 2,8 δισ.
Αεροπορικές εταιρείες: Σε τροχιά αναγκαστικής αναδιάρθρωσης λόγω Μέσης Ανατολής
World

Οι αεροπορικές εταιρείες σε τροχιά αναγκαστικής αναδιάρθρωσης
Μουντιάλ 2026: Μόνο η εστίαση «έσωσε» την οικονομία
World

Μόνο η εστίαση «έσωσε» την εικόνα του Μουντιάλ
Ινδία: Αποκτά δεύτερη startup ΑΙ αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων
World

Δεύτερος ΑΙ μονόκερος στην Ινδία μέσα σε έναν μήνα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνική οικονομία: Η νέα κρίση στον Περσικό Κόλπο θα ξαναγράψει τον προϋπολογισμό;
Macro

Η νέα κρίση στον Περσικό Κόλπο θα ξαναγράψει τον προϋπολογισμό;

Η ενεργειακή αβεβαιότητα επηρεάζει ήδη τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη του 2026, όπως και συνολικά την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Ambrosia Capital για ΔΕΗ: Στα 27,65 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο
Business

Ambrosia Capital για ΔΕΗ: Στα 27,65 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο

Το νέο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2030 προβλέπει εγκατεστημένη ισχύ 24,3 GW έως το 2030

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Εθνική Τράπεζα: Νέα AI φωνητική εξυπηρέτηση στο contact center
Τράπεζες

Η Εθνική φέρνει το voice AI στην τραπεζική εξυπηρέτηση

Η AI agent «Σοφία», που έχει αναπτύξει η Εθνική Τράπεζα, αναλαμβάνει μέρος της εξυπηρέτησης πελατών - Σταδιακή ενσωμάτωση πρόσθετων λειτουργιών έως το τέλος του έτους

Γιώργος Πολύζος
Λαγκάρντ: Θα ολοκληρώσει τη θητεία της – Τι λένε οι οικονομολόγοι
World

Λαγκάρντ: Θα ολοκληρώσει τη θητεία της – Τι λένε οι οικονομολόγοι

Τα σενάρια για την διαδοχή της Λαγκάρντ - Οι εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg

Τζούλη Καλημέρη
Αεροπορικές εταιρείες: Σε τροχιά αναγκαστικής αναδιάρθρωσης λόγω Μέσης Ανατολής
World

Οι αεροπορικές εταιρείες σε τροχιά αναγκαστικής αναδιάρθρωσης

Η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων έχει «ρίξει» τις μετοχές και έχει αποκαλύψει τους εύθραυστους ισολογισμούς σε ορισμένες αεροπορικές εταιρείες

Μελίνα Ζιάγκου
Funky Buddha: Γιατί επένδυσε στην Tom Tailor
Business

Νέο κεφάλαιο με την Tom Tailor ανοίγει η Funky Buddha - Τα σχέδια

Το πλάνο της Funky Buddha προβλέπει ανάπτυξη περίπου 15 σημείων Tom Tailor σε βάθος πενταετίας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου – Γιώργος Μανέττας
ΕΥΔΑΠ: Στην Ανατολική Αττική το 40% του επενδυτικού προγράμματος των 2,5 δισ. ευρώ 
Business

ΕΥΔΑΠ: Το σχέδιο για να μπει τέλος στους βόθρους της Αν. Αττικής

Η μεγάλη επένδυση στο ανακυκλωμένο νερό για την άρδευση 13.000 στρεμμάτων.  Ποια έργα  θα έχουν ολοκληρωθεί έως το 2030;

Μάχη Τράτσα
Ελληνικές τράπεζες: Προσέλκυσαν κεφάλαια 12,5 δισ. ευρώ μέσα σε 1,5 χρόνο
Τράπεζες

Κεφάλαια 12,5 δισ. προσέλκυσαν σε 1,5 χρόνο οι τράπεζες

Οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να σηκώσουν με άνεση και ευνοϊκούς όρους τα κεφάλαια που χρειάζονται για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους

Αγης Μάρκου
Περισσότερα από World
ΗΠΑ: Λιγότερες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας
World

ΗΠΑ: Λιγότερες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας

Οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας δίνουν την εικόνα μιας ακμαίας αγοράς εργασίας

Eli Lilly: Εξαγοράζει εταιρεία παραγωγής ψυχεδελικών έναντι 2,8 δισ. δολαρίων
World

Η Eli Lilly «φλερτάρει» εταιρεία ψυχεδελικών φαρμάκων έναντι 2,8 δισ.

Η συναλλαγή παρέχει στη Lilly πρόσβαση στο πειραματικό φάρμακο της AtaiBeckley με βάση το DMT

Αεροπορικές εταιρείες: Σε τροχιά αναγκαστικής αναδιάρθρωσης λόγω Μέσης Ανατολής
World

Οι αεροπορικές εταιρείες σε τροχιά αναγκαστικής αναδιάρθρωσης

Η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων έχει «ρίξει» τις μετοχές και έχει αποκαλύψει τους εύθραυστους ισολογισμούς σε ορισμένες αεροπορικές εταιρείες

Μελίνα Ζιάγκου
Μουντιάλ 2026: Μόνο η εστίαση «έσωσε» την οικονομία
World

Μόνο η εστίαση «έσωσε» την εικόνα του Μουντιάλ

Το Μουντιάλ δεν λειτούργησε απαραίτητα ως καταλύτης για ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη στις ΗΠΑ - Τι είδε η Fed

Ινδία: Αποκτά δεύτερη startup ΑΙ αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων
World

Δεύτερος ΑΙ μονόκερος στην Ινδία μέσα σε έναν μήνα

Μέσα σε έναν μήνα από τότε που η ινδική Sarvam αποτιμήθηκε σε πάνω από 1 δισ. δολ. η startup vibe coding Emergent έγινε ο δεύτερος μονόκερος τεχνητής νοημοσύνης στην Ινδία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
TSMC: Θα επενδύσει επιπλέον 100 δισ. δολάρια στην Αριζόνα μετά από κέρδη ρεκόρ
World

Eπιπλέον 100 δισ. δολ. επενδύσεις από την TSMC στην Αριζόνα

Η TSMC κατέγραψε αύξηση κερδών άνω του 77% σε ετήσια βάση και πάνω από 23% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο

Uber: Εξαγοράζει την Delivery Hero προς 14,8 δισ.
World

Έκλεισε το deal Uber - Delivery Hero προς 14,8 δισ.

Τι προβλέπει η συγχώνευση Uber και Delivery Hero - Η ξεχωριστή συμφωνία με την SSW Partners

Latest News
Blue Book: Πρόγραμμα για αποφοίτους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η ΕΕ θεσπίζει την «πρακτική άσκηση Blue Book» - Ποιους απόφοιτους αφορά

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης «Blue Book» έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ελκυστικά και ανταγωνιστικά προγράμματα πρακτικής άσκησης της ΕΕ

ΗΠΑ: Λιγότερες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας
World

ΗΠΑ: Λιγότερες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας

Οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας δίνουν την εικόνα μιας ακμαίας αγοράς εργασίας

Αυτή την Κυριακή με ΤΟ ΒΗΜΑ: «Η Πριγκιπέσα Ιζαμπώ» Β’ Τόμος, το νέο τεύχος Harper’s BAZAAR & BHMAgazino
Κοινωνία

Αυτή την Κυριακή με ΤΟ ΒΗΜΑ: «Η Πριγκιπέσα Ιζαμπώ» Β’ Τόμος, το νέο τεύχος Harper’s BAZAAR & BHMAgazino

Αποκλειστικά με το ΒΗΜΑ αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου

Wall Street: Νευρικότητα στο ταμπλό- Συνεχίζονται οι τεχνολογικές πιέσεις
Wall Street

Νευρικότητα στη Wall Street, συνεχίζονται οι τεχνολογικές πιέσεις

Πολλά χαρτοφυλάκια προχωρούν σε επιλεκτικές κινήσεις κατοχύρωσης κερδών

Ιράν καλεί Χούθι: Μπλόκο στην Ερυθρά Θάλασσα εάν οι ΗΠΑ πλήξουν το ηλεκτρικό δίκτυο
Ποντοπόρος

Μπλόκο Ιράν-Χούθι στην Ερυθρά εάν οι ΗΠΑ πλήξουν το ηλεκτρικό δίκτυο

Οι Χούθι περιμένουν το σήμα του Ιράν για νέες επιθέσεις σε διερχόμενα πλοία

Δημήτρης Σταμούλης
«Εξοικονομώ: Νέα παράταση για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων
Εξοικονόμηση

«Εξοικονομώ: Νέα παράταση για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων

Μέσα από τα προγράμματα «Εξοικονομώ», περισσότεροι από 100.000 δικαιούχοι αναβάθμισαν ενεργειακά τις κατοικίες τους

Space Hellas: Ο Σταύρος Μουστάκας αναλαμβάνει διευθυντής πωλήσεων
Business

Νέος διευθυντής πωλήσεων στη Space Hellas

Ο κ. Μουστάκας είναι κάτοχος MBA από το ALBA Graduate Business School και πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Λαγκάρντ: Θα ολοκληρώσει τη θητεία της – Τι λένε οι οικονομολόγοι
World

Λαγκάρντ: Θα ολοκληρώσει τη θητεία της – Τι λένε οι οικονομολόγοι

Τα σενάρια για την διαδοχή της Λαγκάρντ - Οι εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg

Τζούλη Καλημέρη
Ambrosia Capital για ΔΕΗ: Στα 27,65 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο
Business

Ambrosia Capital για ΔΕΗ: Στα 27,65 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο

Το νέο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2030 προβλέπει εγκατεστημένη ισχύ 24,3 GW έως το 2030

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΙΟΒΕ: Καμπανάκι για ελληνική οικονομία και προεκλογική περίοδο
Economy

Καμπανάκι ΙΟΒΕ για οικονομία και εκλογές

Το ΙΟΒΕ προβλέπει ανάπτυξη στο 1,8% και πληθωρισμό στο 3,7% για το 2016 - Η προειδοποίηση για την περίοδο των εκλογών

ΕΚΟ Charge&Go: Ανάπτυξη ηλεκτροκίνησης στους δημόσιους χώρους του Δήμου Παπάγου-Χολαργού
Ηλεκτροκίνηση

Ανάπτυξη ηλεκτροκίνησης από ΕΚΟ σε Παπάγου-Χολαργό

Το EKO Charge&Go ξεπερνά τα 750 σημεία φόρτισης σε όλη την Ελλάδα

Metlen: Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το «First Fire» για το CCGT στην Πολωνία
Business

Metlen: Πάτησε το κουμπί για το έργο CCGT στην Πολωνία

Για τη METLEN, το επίτευγμα αυτό αντανακλά την αποδεδειγμένη ικανότητα της εταιρείας να υλοποιεί μεγάλης κλίμακας ενεργειακές υποδομές με ασφάλεια και υπευθυνότητα

Ολυμπία οδός: Σε λειτουργία η χιλιομετρική χρέωση και στον Κόμβο Βάρδας στην Πατρών-Πύργου
Business

Σε λειτουργία η χιλιομετρική χρέωση και στον Κόμβο Βάρδας στην Πατρών-Πύργου

Σε λειτουργία από την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 οι πύλες χιλιομετρικής χρέωσης και στον κόμβο της Βάρδας

Piraeus Securities: Αυξάνει στα 21,2 ευρώ αυξάνει την τιμή στόχο του ΟΤΕ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στα 21,2 ευρώ αυξάνει την τιμή στόχο του ΟΤΕ η Piraeus Securities

Η Piraeus Securities εξακολουθεί να θεωρεί τον ΟΤΕ βασική επιλογή για τα χαρτοφυλάκια επενδυτών,

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Mικρομεσαίες επιχειρήσεις: 8 στις 10 σχεδιάζουν κάποια επένδυση παρά τη γεωπολιτική κρίση
Business

Οκτώ στις 10 ΜμΕ σχεδιάζουν επενδύσεις παρά τη γεωπολιτική κρίση

Η ψηφιακή αναβάθμιση απασχολεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του 1/3 του τομέα και σχεδόν 1 στους 2 επενδυτές

Δημήτρης Σταμούλης
ΕΥΑΘ: Διανομή μερίσματος 0,0746 ευρώ ανά μετοχή
Business

ΕΥΑΘ: Διανομή μερίσματος 0,0746 ευρώ ανά μετοχή

Υψηλή κερδοφορία 7,7 εκατ. το 2025 για την ΕΥΑΘ παρά την αμετάβλητη τιμολογιακή πολιτική των τελευταίων ετών και με επενδυτικό πλάνο πολλών εκατομμυρίων ευρώ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies