ΗΠΑ: Θα επιβάλουν δασμούς 25% σε προϊόντα από τη Βραζιλία

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Δασμοί 25% θα επιβληθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε σειρά βραζιλιάνικων προϊόντων, έπειτα από έρευνα ενός έτους των αμερικανικών εμπορικών αρχών, οι οποίες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Βραζιλία εφαρμόζει αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Το μέτρο, που ανακοινώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης από το Γραφείο του Εμπορικού Εκπροσώπου των ΗΠΑ (USTR), εξαιρεί σημαντικά εξαγώγιμα προϊόντα της Βραζιλίας, όπως το βοδινό κρέας και ο καφές.

«Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές της Βραζιλίας έχουν στερήσει από τους Αμερικανούς εργαζόμενους και παραγωγούς την πρόσβαση σε μια αγορά με περισσότερους από 210 εκατομμύρια καταναλωτές», δήλωσε ο Εμπορικός Εκπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ.

Η απόφαση ελήφθη βάσει του Άρθρου 301 του αμερικανικού Εμπορικού Νόμου, το οποίο δίνει στον πρόεδρο τη δυνατότητα να επιβάλλει δασμούς όταν διαπιστώνονται αθέμιτες εμπορικές πρακτικές από άλλη χώρα, όπως επισημαίνει η Wall Street Journal.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στο USTR να επιβάλει δασμό 25% στις περισσότερες εισαγωγές από τη Βραζιλία.

«Ας μην υπάρχει καμία σύγχυση για τον λόγο αυτής της απόφασης: ο πρόεδρος Λούλα ντα Σίλβα και η κυβέρνησή του δεν διαπραγματεύτηκαν με τις Ηνωμένες Πολιτείες με καλή πίστη», έγραψε ο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι «οι οικονομικές πολιτικές της κυβέρνησης Λούλα είναι επιζήμιες τόσο για τους Αμερικανούς όσο και για τους Βραζιλιάνους».

Ο Τραμπ είχε επιχειρήσει να επιβάλει δασμούς 50% στη Βραζιλία και πέρυσι, ωστόσο η απόφαση ακυρώθηκε αργότερα από το Ανώτατο Δικαστήριο. Μέχρι σήμερα, οι περισσότερες βραζιλιάνικες εισαγωγές που δεν εξαιρούνται επιβαρύνονταν με δασμό 10%.

Αδικαιολόγητοι οι δασμοί λέει η Βραζιλία

Η κυβέρνηση της Βραζιλίας καταδίκασε άμεσα την αμερικανική απόφαση. Σε ανακοίνωση που δημοσίευσε ο πρόεδρος Λούλα στο X, έκανε λόγο για αδικαιολόγητη μονομερή ενέργεια και προανήγγειλε ότι θα ενεργοποιήσει τον νόμο περί οικονομικής αμοιβαιότητας ως απάντηση.

Στην ίδια ανακοίνωση, η Μπραζίλια χαρακτήρισε την 15η Ιουλίου 2026 ως «ένα θλιβερό ορόσημο» στις σχέσεις Βραζιλίας-Ηνωμένων Πολιτειών.

Η επιβολή των νέων δασμών ήρθε έπειτα από μήνες διαβουλεύσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων πραγματοποιήθηκαν επανειλημμένες συναντήσεις υψηλού επιπέδου μεταξύ Βραζιλιάνων αξιωματούχων και εκπροσώπων του USTR. Η βραζιλιάνικη κυβέρνηση υποστηρίζει ότι συνεργάστηκε πλήρως με τις αμερικανικές αρχές, προσκομίζοντας στοιχεία που αντικρούουν τις κατηγορίες περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη λήψη μονομερών μέτρων εις βάρος της χώρας μας», υπογράμμισε.

Ο Λούλα είχε προειδοποιήσει ήδη από τον περασμένο μήνα ότι η Βραζιλία δεν επρόκειτο να αποδεχθεί μια τέτοια αντιμετώπιση, σχολιάζοντας την πρόθεση της κυβέρνησης Τραμπ να επιβάλει πρόσθετους δασμούς.

Την ίδια ώρα, μια δεύτερη έρευνα των αμερικανικών αρχών σχετικά με πιθανές παραβιάσεις που αφορούν την καταναγκαστική εργασία ενδέχεται να οδηγήσει στην επιβολή επιπλέον δασμού 12,5% σε βραζιλιάνικα προϊόντα, πέραν του 25%. Η σχετική απόφαση αναμένεται την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το CNBC.

Η εμπορική αντιπαράθεση αποκτά πλέον και πολιτικές διαστάσεις, καθώς συμπίπτει με την προεκλογική περίοδο ενόψει των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία τον Οκτώβριο. Ο πρόεδρος Λούλα κατηγόρησε τον γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρο ότι συνέβαλε στην επιβολή των δασμών μετά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον. Ο ίδιος, ωστόσο, αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι επιδίωξή του ήταν να πείσει την κυβέρνηση Τραμπ να αναβάλει την εφαρμογή των μέτρων έως ότου ολοκληρωθούν οι εκλογές στη Βραζιλία.