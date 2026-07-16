Prodea: Το σχέδιο για άνοδο της μετοχής και οι επενδύσεις σε logistics, τουρισμό

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Σε βασικό μοχλό ανάπτυξης των εσόδων, αλλά και της δυναμικής της μετοχής της Prodea Investments αποτελεί το πολυεπίπεδο επιχειρηματικό πλάνο που υλοποιεί η διοίκηση της εταιρείας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην τόνωση της αποτίμησης της μετοχής, η πρόσφατη πορεία της οποίας παρουσιάζει σημαντική απόκλιση από τα θεμελιώδη μεγέθη της. Αρκετοί αναλυτές μάλιστα, εκτιμούν ότι η τρέχουσα αποτίμηση δεν αντανακλά την πραγματική αξία του χαρτοφυλακίου και τις προοπτικές της εταιρείας.

H εταιρεία άλλωστε έχει ξεπεράσει τον «σκόπελο» του free float καθώς η ελεύθερη διασπορά της μετοχής, διαμορφώνεται στο 17,5%

Το σχέδιο της Prodea για την αποτίμηση της μετοχής

H εταιρεία άλλωστε έχει ξεπεράσει τον «σκόπελο» του free float καθώς η ελεύθερη διασπορά της μετοχής, διαμορφώνεται στο 17,5% και είναι πλέον σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Euronext Athens (ελάχιστη διασπορά 15%).

Το στρατηγικό σχέδιο της Prodea, παρά τη χρηματιστηριακή πίεση των τελευταίων εβδομάδων, παραμένει αμετάβλητo και επικεντρώνεται σε κατηγορίες ακινήτων που συνεχίζουν να εμφανίζουν ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και αποδόσεων, όπως ο τουρισμός και τα logistics.

H Prodea προτίθεται να προχωρήσει σε πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών, μια κίνηση που παραδοσιακά ερμηνεύεται από την αγορά ως ένδειξη εμπιστοσύνης της διοίκησης στις προοπτικές της εταιρείας και στην εσωτερική της αξία

Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών από την Prodea

Για τον τελευταίο μάλιστα τομέα φημολογείται ότι αναμένονται εξελίξεις το αμέσως επόμενο διάστημα που θα ενισχύουν περαιτέρω το επενδυτικό αποτύπωμα της εταιρείας.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η πρόθεση της εταιρείας να προχωρήσει σε πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών, μια κίνηση που παραδοσιακά ερμηνεύεται από την αγορά ως ένδειξη εμπιστοσύνης της διοίκησης στις προοπτικές της εταιρείας και στην εσωτερική της αξία.

Οι ανακοινώσεις που θα τονώσουν τη δυναμική

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται και στις επόμενες επιχειρηματικές ανακοινώσεις της εταιρείας, οι οποίες αναμένεται να δώσουν ξανά δυναμική ανόδου ώστε η χρηματιστηριακή αποτίμηση να συγκλίνει ξανά με τα θεμελιώδη δεδομένα. Η Prodea Investments είναι η μεγαλύτερη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

O όμιλος της Prodea δραστηριοποιείται σε επενδύσεις σε ακίνητα και διοικείται από στελέχη με σημαντική εμπειρία στην εξεύρεση επενδυτικών ευκαιριών

Με ενεργητικό άνω των 3 δισ. ευρώ, ο όμιλος της Prodea δραστηριοποιείται σε επενδύσεις σε ακίνητα και διοικείται από στελέχη με σημαντική εμπειρία στην εξεύρεση επενδυτικών ευκαιριών, υλοποίηση επενδύσεων και δημιουργία αξίας για την εταιρεία και τους μετόχους της.

Κατά τη διάρκεια του 2025, ο όμιλος ολοκλήρωσε πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων ύψους €1,4 δισ., προχωρώντας παράλληλα σε νέες τοποθετήσεις ύψους €174 εκατ. κυρίως στους τομείς των logistics και της φιλοξενίας (hospitality). Επιπλέον, εντός του 2026 ολοκληρώθηκε η απόσχιση του κλάδου των logistics και η υπερκάλυψη δημόσιας πρότασης για το πράσινο ομόλογό της.