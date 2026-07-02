ΗΠΑ: Λιγότερες από το αναμενόμενο οι προσλήψεις τον Ιούνιο

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Οι προσλήψεις στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκαν απότομα τον Ιούνιο, ακόμη και καθώς το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε, περιορίζοντας μέρος της αυξανόμενης δυναμικής στην αύξηση των θέσεων εργασίας φέτος.

Οι προσλήψεις εκτός γεωργίας αυξήθηκαν κατά 57.000 τον περασμένο μήνα, μετά από αναθεωρήσεις προς τα κάτω σε σχέση με τους δύο προηγούμενους μήνες, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη.

Το ποσοστό ανεργίας, ωστόσο, μειώθηκε στο 4,2%, ελαφρώς υψηλότερα από το 4,1% που ήταν πριν από ένα χρόνο. Η πτώση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πτώση του ποσοστού συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, το οποίο μειώθηκε κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες στο 61,5%.

Both payroll employment (+57,000) and unemployment rate (4.2%) change little in June https://t.co/ZwrVfLviqL #JobsReport #BLSdata — BLS-Labor Statistics (@BLS_gov) July 2, 2026

Η έκθεση υποδηλώνει ότι η αγορά εργασίας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ορισμένες προκλήσεις παρά τα σημάδια ενίσχυσης τους τελευταίους μήνες.

Σε ποιους τομείς μειώθηκαν και σε ποιους αυξήθηκαν οι προσλήψεις

Ενώ οι καταναλωτικές δαπάνες παρέμειναν ανθεκτικές απέναντι στο ενεργειακό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν, οι Αμερικανοί είναι απαισιόδοξοι για τις υψηλές τιμές και τους μισθούς που δεν συμβαδίζουν με τον πληθωρισμό, γεγονός που μπορεί επίσης να κρατά τους εργοδότες επιφυλακτικούς όσον αφορά τις προσλήψεις.

Η μείωση των προσλήψεων οφείλεται στη μεγαλύτερη μείωση των προσλήψεων στους τομείς της αναψυχής και της φιλοξενίας από το 2020. Οι τομείς του λιανικού εμπορίου και της πληροφόρησης έχασαν επίσης θέσεις εργασίας.

Οι επαγγελματικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες συνέβαλαν περισσότερο, με αύξηση 36.000 ατόμων. Η κοινωνική πρόνοια πρόσθεσε 25.000 άτομα και η απασχόληση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης αυξήθηκε κατά 22.000, με βραδύτερο από το κανονικό ρυθμό για τον κλάδο. Οι θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα αυξήθηκαν κατά 8.000.

Οι μέσες ωριαίες αποδοχές αυξήθηκαν κατά 0,3% σε μηνιαία βάση και 3,5% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, αμφότερες σύμφωνες με τις προβλέψεις της αγοράς.

Η αντίδραση των αγορών

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 κινήθηκαν ανοδικά, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου και το δολάριο υποχώρησαν.