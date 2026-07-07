ΗΠΑ: Διευρύνθηκε το εμπορικό έλλειμμα

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Διευρύνθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου των ΗΠΑ τον Μάιο, καθώς η ευρεία αύξηση των εισαγωγών και η μείωση των εξαγωγών το οδήγησαν στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο.

Η διαφορά εισαγωγών-εξαγωγών στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 42,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και ανήλθε στα 77,6 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου την Τρίτη. Η μέση εκτίμηση σε έρευνα του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων έκανε λόγο για έλλειμμα 78,4 δισ. δολαρίων.

Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 3,2% σε αξία τον Μάιο, λόγω της πτώσης της ασταθούς κατηγορίας του χρυσού. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,3% στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2025, εν όψει των σαρωτικών δασμών που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον επόμενο μήνα.

Οι εξαγωγές πετρελαίου

Το διευρυμένο έλλειμμα έρχεται μετά από μήνες κατά τους οποίους οι εξαγωγές πετρελαίου και πετρελαϊκών ειδών αντιστάθμισαν συνεχιζόμενης αύξησης των εισαγωγών κεφαλαιουχικών αγαθών που συνδέεται με την κατασκευή κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ. Η ευρύτερη αύξηση των εισαγωγών τον Μάιο θα μπορούσε να αντανακλά μια βιασύνη για την εισαγωγή αγαθών στη χώρα ενόψει των πρόσθετων δασμών, σύμφωνα με τον Sal Guatieri, ανώτερο οικονομολόγο της BMO Capital Markets.

«Για αλλαγή, η αύξηση δεν οφείλεται στις αυξανόμενες αγορές υλικού υπολογιστών και μικροτσίπ», ανέφερε ο Guatieri σε σημείωμα. «Η ισχυρή εγχώρια ζήτηση και ένα πιο σταθερό δολάριο είναι πιθανώς υποστηρικτικοί παράγοντες».

Οι εξαγωγές πετρελαίου συνέχισαν να αυξάνονται τον Μάιο, σύμφωνα με την έκθεση. Από τις 26 Ιουνίου, οι εξαγωγές πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου έχουν σε μεγάλο βαθμό επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα, σύμφωνα με τα τελευταία εβδομαδιαία στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας.

Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία της Τρίτης έδειξαν ότι οι εισαγωγές αξεσουάρ υπολογιστών και ημιαγωγών αυξήθηκαν ξανά τον Μάιο, ενώ οι εισαγωγές υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού μειώθηκαν.

Η ευρύτερη κατηγορία κεφαλαιουχικών αγαθών, η οποία περιέχει τέτοια εξαρτήματα, σημείωσε νέο ρεκόρ τον Μάιο, σύμφωνα με την έκθεση. Τα στοιχεία έδειξαν επίσης ισχυρές αυξήσεις στις εισαγωγές καταναλωτικών αγαθών, βιομηχανικών προμηθειών και υλικών και αυτοκινήτων, ανταλλακτικών και κινητήρων.

Πρόσφατες έρευνες των υπευθύνων αγορών υποδηλώνουν ότι οι εισαγωγές μπορεί επίσης να έχουν λάβει ώθηση από τις αμερικανικές εταιρείες που αποθηκεύουν εμπορεύματα σε μια προσπάθεια να προλάβουν τις διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας που σχετίζονται με τον πόλεμο και τις αυξήσεις τιμών.

«Η ονομαστική αύξηση των εισαγωγών τον Μάιο επεκτάθηκε πέρα ​​από τα προϊόντα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά η ασθενέστερη αύξηση των πραγματικών εισαγωγών – ιδίως των κεφαλαιουχικών αγαθών – υποδηλώνει ότι η υποκείμενη ζήτηση ήταν πιο υποτονική» υποστηρίζει ο Troy Durie, του Bloomberg Economics