Μπάφετ: Οι σχέσεις Γκέιτς – Έπσταϊν δεν είναι ο λόγος που δεν δίνει χρήματα στο ίδρυμα Gates

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Περισσότερο στην πεποίθηση ότι τα τρία παιδιά του είναι έτοιμα να δωρίσουν ολόκληρη την περιουσία του οφείλεται η απόφασή του Γουόρεν Μπάφετ να αποκλείσει το Ίδρυμα Γκέιτς από τις φιλανθρωπικές του δωρεές παρά στους δεσμούς του Μπιλ Γκέιτς με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν, δήλωσε ο αποκαλούμενος και «Μάντης της Όμαχα» την Τετάρτη.

Ο Μπάφετ δήλωσε στο CNBC ότι η σχέση του Γκέιτς με τον Έπσταϊν ήταν «απαράδεκτη», αλλά ο 95χρονος επενδυτής υπονόησε ότι οι ενέργειες του Γκέιτς δεν διέφεραν πολύ από τα λάθη που είχε κάνει ο ίδιος όλα αυτά τα χρόνια προσλαμβάνοντας το λάθος άτομο ή επιλέγοντας φίλους.

«Κανείς δεν δίνει δεκάρα στην επιλογή ανθρώπων», δήλωσε ο Μπάφετ στο CNBC.

Ο Μπάφετ διάβασε για τους δεσμούς του Γκέιτς με τον Έπσταϊν. Ο Μπάφετ είπε ότι «διάβασε πολλά από την 1η Ιανουαρίου σχετικά με το τι συνέβη με τον Μπιλ και τον Έπσταϊν. Και έχω διαβάσει τις παρατηρήσεις του στο Κογκρέσο που δόθηκαν ενόρκως, και διάβασα την αντεξέταση». Σημείωσε ότι ο Γκέιτς τελικά τερμάτισε τη σχέση του με τον Έπσταϊν.

Ο Μπάφετ είπε ότι ο Γκέιτς δεν εξεπλάγη από την απόφαση που ανακοίνωσε ο Μπάφετ την Τρίτη να δωρίσει τελικά όλο το υπόλοιπο των μετοχών του στην Berkshire Hathaway, αξίας 140 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε ιδρύματα που συνδέονται με την οικογένειά του και τα τρία παιδιά του, Χάουαρντ, Σούζι και Πίτερ.

Ο Γκέιτς πέταξε στην Ομάχα πριν από μερικές εβδομάδες και πέρασε αρκετές ώρες μιλώντας με τον Μπάφετ. Οι δυο τους δεν είχαν μιλήσει πολύ από τότε που άρχισαν να έρχονται στο φως περισσότερες λεπτομέρειες για τον Γκέιτς και τον Έπσταϊν, όταν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση άρχισε να δημοσιεύει αρχεία από την έρευνα για τον Έπσταϊν.

Ο Μπάφετ είναι από τους μεγαλύτερους φιλάνθρωπους όλων των εποχών είπε ο Γκέιτς

Ο Γκέιτς έχει πει ότι συναντήθηκε με τον Έπσταϊν μόνο επειδή πίστευε ότι αυτό θα μπορούσε να τον βοηθήσει να συγκεντρώσει χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς και δεν γνώριζε για τα συνεχιζόμενα εγκλήματα του Έπσταϊν.

Ο Έπσταϊν, ο οποίος κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση δεκάδων ανήλικων κοριτσιών, βρέθηκε νεκρός στο ομοσπονδιακό κρατητήριο του Μανχάταν τον Αύγουστο του 2019. Ο θάνατός του αργότερα χαρακτηρίστηκε ως αυτοκτονία από τον ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης.

Ο Γκέιτς αποκάλεσε τον Μπάφετ «έναν από τους μεγαλύτερους φιλάνθρωπους όλων των εποχών και έναν αγαπητό φίλο» με τον οποίο ελπίζει να περάσει πολύ περισσότερο χρόνο στο μέλλον.

«Η σοφία, η γενναιοδωρία και η βαθιά αίσθηση του σκοπού του έχουν καθορίσει τόσο τη ζωή του όσο και τη φιλανθρωπία του. Η υποστήριξή του προς το Ίδρυμα Gates, ύψους σχεδόν 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα τελευταία είκοσι χρόνια, ήταν άνευ προηγουμένου και έχει βοηθήσει να σωθούν εκατομμύρια ζωές», δήλωσε ο Γκέιτς σε μια δήλωση.

Ο Μπάφετ δήλωσε το 2024 ότι σχεδίαζε να διακόψει τις δωρεές προς το Ίδρυμα Gates μετά τον θάνατό του και να αφήσει τα τρία παιδιά του να αποφασίσουν πώς θα διανείμουν το υπόλοιπο της περιουσίας του.

Το Ίδρυμα Gates θα εξακολουθεί να έχει τεράστιους πόρους: το κληροδότημά του άξιζε σχεδόν 90 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του περασμένου έτους και ο Γκέιτς έχει υποσχεθεί να δωρίσει σχεδόν όλη την υπόλοιπη περιουσία του στο ίδρυμα.

Σε άλλα νέα από τη συνέντευξη στο CNBC, ο Μπάφετ αποκάλυψε ότι πρόσφατα έσπασε το πόδι του και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, αλλά είπε ότι αναρρώνει καλά.